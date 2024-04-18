28歲OL朝朝都食豬柳蛋漢堡！吃完嗜睡不正常　小心兩大疾病找上門

一名28歲的OL常吃豬柳蛋漢堡當早餐，進而出現吃飽想睡的情況。營養師提醒，早餐攝取高澱粉食物，會導致血糖迅速飆升，容易感到疲憊、昏昏欲睡，且提高糖尿病風險。



台灣晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎分享，曾有一名28歲的OL習慣大啖高熱量的豬柳蛋漢堡等高澱粉食物作為早餐，卻出現吃飽就想睡、甚至開會打瞌睡的情況。營養師解釋，早餐一次吃進太多澱粉食物，會導致血糖迅速飆升，不只容易感到疲憊、昏昏欲睡，長期下來更可能有糖尿病風險，建議大家早餐可補充優質蛋白質穩定血糖、延緩飢餓。

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趙函穎說明，攝取蛋白質可幫助肌肉生長，維持健康，但不是有吃或多吃就好，若「吃錯食物」、「吃錯順序」、「吃錯時間」，可能落入蛋白質攝取陷阱，可能在補充蛋白質的早餐黃金期越吃越累，還出現脂肪負擔。

現代上班族外食比例高，雖然蛋白質食物選擇多元，卻容易連帶將高油、精緻澱粉吃下肚。趙函穎以早餐為例，豬柳蛋餅、蘿蔔糕加蛋等常見的早餐菜單中，雖然有蛋、肉等蛋白質，但同時攝入了多餘的油脂、澱粉及調味料，增加身體負擔。營養師說明，有研究指出，攝取過多高熱量食物恐囤積內臟脂肪，進而提升糖尿病、高血壓以及代謝性疾病的風險。

另外，趙函穎提醒，動物性蛋白質中有較多飽和脂肪酸，攝取過多易使膽固醇沉積在血管中，進而增加心血管疾病風險；外國有研究發現，增加動物性蛋白質攝取恐讓心血管疾病死亡率隨之提升。

趙函穎建議跟隨台灣國健署的指引，以「豆>魚>蛋>肉類」順序來補充蛋白質，優先挑選屬於植物性蛋白質的豆類，減輕身體負擔。美國醫學會期刊（JAMA）也指出，若以植物性蛋白質取代3%的動物性蛋白質，死亡風險就能大幅降低10%。

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