調查指2成僱員有「偷偷」用AI！「5大原因」讓他們不承跟公司承認

「用人工智慧（AI）工具後，工作更快就做完了！可以多更多休息的時間～」這是小珊最近的心情，但被主管問到有嘗試用 AI 工具嗎，她卻不敢正面回答，深怕主管覺得「用 AI 這麼快就做完啦，那你也可以幫忙某某專案或工作吧！」

而這個情形，越來越常見了。根據 Salesforce 和 Slack 報告，全球約 20% 的員工正「偷偷」使用 AI 工具來提升工作效率，卻不向同事或主管透露；僅 30% 願意公開表示自己有使用 AI 工具，19% 則堅決拒絕使用。



全球約有 20% 的員工正「偷偷」使用 AI 工具來提升工作效率，卻不向同事或主管透露。（Canva）

為何有五分之一的員工要「偷偷」使用 AI？讓主管知道不好嗎？

進一步來看，20%「偷偷」使用 AI 工具的使用者中，多達 74% 不會積極與他人分享使用情況，或不鼓勵其他人也開始使用；26% 的人只會在被問到時才會分享。

許多公司看待 AI 技術的態度不夠明確。即使有些企業對 AI 工具保持開放態度，但多數企業沒有積極鼓勵員工使用 AI，甚至缺乏針對 AI 的明確使用政策。主管對於 AI 的態度尚不明確，讓員工不確定公開討論使用 AI 工具，是否會對自身職場形象產生負面影響。

根據 LinkedIn 和微軟的報告，儘管 71% 的企業領導者表示會優先考慮擁有 AI 技能的候選者，但只有 39% 的企業為員工提供 AI 使用培訓，45% 的企業投資於 AI 工具。因此，員工經常在沒有上級指導的情況下自行使用 AI 工具。

此外，44%「偷偷」使用 AI 工具的員工，擔心 AI 技術會取代他們的工作，進一步促使他們選擇隱瞞。

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態度不明、沒培訓，衍生新管理亂象！AI 時代下企業要有「PET 策略」

員工在沒有公司授權的情況下，私下使用未經審核的工具。雖然工作效率提升了，但更可能帶來資安與合規性的風險。

如果員工將企業機密或數據輸入至公開的 AI 工具，可能會使敏感訊息面臨外洩風險；不同的 AI 工具可能產生不同的輸出結果，也會影響企業在產品和服務上的一致性，進而損害品牌形象與客戶體驗。

要解決這個問題，企業可嘗試導入 「PET 策略」（Permission、Education、Training）。首先，企業應該先建立明確的 AI 使用規範，允許員工在安全框架內使用工具。接着，提供足夠的教育與培訓，幫助員工掌握 AI 工具的正確使用方法。研究顯示，接受過 AI 培訓的員工，提升工作效率的可能性是未受訓者的 19 倍。

如果企業能夠制定明確的使用政策，並提供相關教育與支持，組織中默默使用 AI 工具的人才，將能更安心地應用這些新興工具，在不造成企業經營風險的前提下，最大化 AI 的價值。

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