扮工、窮忙已成日常？打工仔工作效率低　老細、公司或才是主因

讓我們直入核心，列出《慢速工作力》這本書裏提出的「擺脫倦怠、鍛造高產出」3 大原則：



原則 1：少做一些事情，借助較輕的負荷，更充分地投入和推展最重要的少數幾項計劃；

原則 2：以自然的步調工作，如同春耕、夏耘、秋收、冬藏一般，不要倉促完成最重要的工作；

原則 3：執着於品質，優質產出可以為你的長期工作，獲取越來越多自由。



看完這 3 個原則，如果你出於直覺地想回應、甚或回嗆：「誰沒聽說過少即是多、慢工出細活，問題是，事情就是多到做不完啊！」又或是，「有哪家公司會願意付一樣多、甚至更高的薪水，允許我工作減量，雕琢品質？」這正是作者寫這本書的理由之一，也點出了「慢速」工作的必要性：

知識工作者的窘境：忙於瑣事卻好像一直在短打，沒有具體成果

當你的行事曆塞得滿滿的，朝九晚五都不夠用，工作還透過社群媒體與新科技，蔓延到平日晚間和周末時段。你終日奔波，展開了很多「行動」，卻好像一直在觸擊短打，沒揮出過一支安打或全壘打，看不見具體「成果」。長期缺乏成就感或意義感，難怪許多工作者一談到工作，湧現的就是疲累、倦怠和虛無感。

這正是當代知識工作者的困局：忙於行政瑣事和會議，沒有餘裕好好產出；想專心做好一件事，庶務和會議又排不開。更別說，醞釀產出的過程，很容易被視為在摸魚、沒做事；即使有了產出，品質優劣還見仁見智。

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在《杜拉克談高效能的 5 個習慣》裏，這位管理大師老早就留意到知識工作者的特殊屬性：

知識工作者⋯⋯不會挖出一條溝渠、製造一雙鞋或生產機器零件。他生產的是知識、構想和資訊。這些『產品』本身毫無用處，必須由另一個有知識的人，將之當作『投入』，再轉化為實質『產出』。

若以「可見活動」來估算成效，就陷入了「偽生產力」狀態

因為產出很難立即可見，將工作者逼入了本書作者卡爾．紐波特（Cal Newport）所說的「偽生產力」（pseudo-productivity）狀態：以「可見活動」，來估算實際生產成效。簡單說，就是做很多讓公司或主管看得到的事，證明我有在工作，如同紐波特的讀者在回覆他的問卷調查中所述：工作就是必須「不休息、衝來衝去、整天馬不停蹄」；以及「所謂做好工作，已經被歸納為『不斷產出大量成果』，無論它們是否真的重要。」

沒有人想要自己的工作，是這樣的碌碌無為；相信很多人也都能體會，當自己創造出如同挖一道溝渠、製造一雙鞋般的「扎實」成果，是何其有成就感與充實。而既然當前強調快狠準、時間擠出來就有的工作現實，已經沒辦法讓我們好好完成工作，那至少讓我們嘗試一套不同的工作邏輯，停止「瞎忙」、告別「裝忙」，開始做點「實事」。

如同書中提到知名美劇《CSI 犯罪現場》的編劇安東尼．祖克（Anthony Zuiker），「他花了 3 年，孕育自己的理想，屢敗屢戰，企圖創造出特別的作品⋯⋯沒有每天出現在辦公室，也沒有盡職地在沒完沒了的會議上刷存在感。⋯⋯當你將鏡頭拉到好幾年的尺度，他的生產力無庸置疑 ── 好比說，如果他最終在 2000 年拯救了整個電視網，誰在乎他在 1999 年休息了一整個月？」

紐波特本人，可以說就是「多產」的代表人物，大學就嚮往寫作出書，也付諸實踐。1982 年出生的他，30 歲不到，就拿到麻省理工學院（MIT）電腦科學博士學位，如今是大學教授，出版了 8 本書。

隨着生涯的演進，紐波特的寫作觸及不同主題，但整體而言，還是聚焦在「好好工作」。他也時常以第一人稱，在書中分享自己如何在研究、寫作和家庭之間，確保每件事都做到位，不會顧此失彼。因此，他談過深度工作，也探討過數位工具的戒斷，原因無他：要把工作做好，需要足夠的專注與完整的時間區塊。這不是經驗之談，而是人的腦結構就是如此。

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「慢速」是為了實踐自我，推動有意義的職場生活

如果說，紐波特之前告訴讀者怎麼在擾攘的日常裏，拼湊出可以深度工作的時段，那麼在這本新書裏，他嘗試帶領讀者進到一個時間軸降速的時空：因為真正重要的工作，值得、也有必要好好做、慢慢做，往往結果也更好。

回到文章開頭提到的 3 個原則，紐波特很清楚，他給的每個建議，一定都有讀者反駁，所以他盡可能寫得務實可行，教你在爆炸的時程中，如何減少工作、師法自然和做出細活，不至於被貼上薪水小偷的標籤。

最重要的是，別忘了以終為始的觀念：「少做一些事情」和「以自然的步調工作」，目的是高品質的成果，也：

正是由於對工作成果的執着，『慢速』才會超越它原本的角色，從僅僅作為工作與生活之爭的荒蕪戰場上的另一套策略，變成一種不可或缺的規則 ── 推動有意義的職業生活的引擎。

《慢速工作力：快時代的慢技術，3大原則擺脫倦怠、鍛造更高成就》



書介：卡爾．紐波特（Cal Newport）為美國喬治城大學（Georgetown University）電腦科學系教授、暢銷書作家，也是《紐約客》、《紐約時報》等國際知名期刊的撰稿人。在學術領域上，紐波特研究數位時代的理論基礎；工作之餘，他長年筆耕不輟，從 2007 年建立部落格 Study Hacks 至今，不間斷地更新文章，提供讀者學習、工作與人生成功的建言。著有《深度學習力》《深度數位大掃除》、《沒有 Email 的世界》、《深度職場力》等書。



出版社：時報出版

出版日期：2024.12.03

ISBN：9786263969155



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