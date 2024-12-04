轉工｜兵行險着「放棄年尾花紅」？想事業大躍進年尾就是「時機」

又到年尾，不少打工仔都打算取完公司花紅，再放完農曆新年假之後便找新工，間接令各大公司每年12月都變成缺人高峰期。

今天半宅職薯就和大家討論如何在12月奇招突出轉工，換取更佳的長遠發展。



如果你着重長線事業發展的話，在12月這缺人高峰期找一份更有前途的工作，其實是聰明的選擇。尤其是新僱主知道你放棄舊公司的花紅，更加容易感受到你的誠意。（Canva）

放棄花紅表誠意

對於大部分打工仔來說，在12月轉工並不是一件明智的事，因為這代表努力一年後所得的花紅會付諸流水。

但如果你着重長線事業發展的話，在12月這缺人高峰期找一份更有前途的工作，其實是聰明的選擇。尤其是新僱主知道你放棄舊公司的花紅，更加容易感受到你的誠意。

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轉甚麼工才好？

既然要作出放棄花紅這犧牲，那麼新工一定要更有前途，例如：

職位晉升

如果你在履歷表中有幾次晉升經歷的話，那麼便代表不同的僱主都欣賞你的能力，是一種能力認證；

帶領團隊

私人市場很多工作有華麗的職稱，但實際上卻一個下屬都沒有。職場中其中一項最值錢的經驗，就是管人的經驗，如果你的新工作有團隊讓你帶領，對於你的事業會大大加分的；

工作穩定性和發展空間

如果你原本的工作朝不保夕，那麼轉換一份穩定又有清晰發展階梯的工作，確是一項值得考慮的選擇。

如何令面試官印象深刻？

說到這裏，你便要為面試作準備了。既然放棄了花紅，那麼你便要盡量利用這一點在面試官心中製造好印象，例如你可以這樣說：

我一直都希望加入貴 公司服務，但我也知道競爭相當激烈。現在我已經累積了一些經驗，機會在前，難道要為一些眼前利益而放棄長遠發展機會？

雖然我放棄了舊公司的花紅，但你們提供清晰的晉升階梯，我知道我只需要努力為公司作出貢獻，前途會更加光明

大家要留意的事，放棄花紅的目的是換取更光明的前途，千萬不要物質化的說：「雖然我放棄了花紅，但所得的加薪經一年計算起來，我還是有賺呢！」

結語

If you don’t SPECULATE, you can’t accumulate

兵行險着，既然12月是缺人高峰，那麼便趁這個機會申請一些原本很大競爭的工作，說不定會有意外收穫呢！

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