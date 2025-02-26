MBTI｜4條問題即知答案！附16型人格介紹　特朗普、碧咸屬哪種？

「你的MBTI是甚麼？」相信你一定聽過朋友問這題，這4個英文字母已在社群媒體造成一波流行，不少人會將星座放入自我介紹外，也會加上自己的MBTI。「MBTI 16型人格測試」不僅可大致了解自己，更可初步了解身邊的朋友、同事屬於何種性格，部分企業甚至當作面試參考的依據。



不過，原版的MBTI測驗要花上10餘分鐘，《風傳媒》就帶你測「MBTI簡易版測驗」，只要用4個問題，就能快速測出你的MBTI是甚麼，找出你不知道的性格優勢。

即答以下4條問題，就知你自己是屬於哪種人格！（按圖了解）



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簡易版MBTI 16型人格測試

Q1. 你在下列哪種情況比較能獲得能量？

（I）獨處，一個人追劇打電動。

（E）出去玩，或和家人、朋友相聚。

Q2. 當你學習新事物時，你會傾向？

（N）天馬行空，喜歡開放性思考。

（S）依照經驗，需要明確方向。

Q3. 當你在溝通時，你傾向？

（T）先看這件事有沒有合乎邏輯或公平性。

（F）先確認對方感受，希望和諧相處。

Q4. 出國旅遊前，你通常會？

（J）列好每個行程，並按照計劃進行。

（P）去到那裏再說，當天看心情決定。

請記住每個答案的前面代號，照順序排列組合後，即代表你的MBTI類型。

MBTI 16型人格介紹

韓國爆紅的邁爾斯－布里格斯性格分類指標（Myers－Briggs Type Indicator，MBTI），通過自我報告問卷，測試出人們如何看待世界和做出決定方面存在不同的心理偏好。測試結果可分為四大類別：內向（Introversion）或外向（Extroversion）、實感（Sensing）或直覺（Intuition）、思考（Thinking）或情感（Feeling）、判斷（Judging）或感知（Perceiving）。取各類別的首字母來組成測試結果的名稱，如「INFJ」或「ENFP」。

ENTJ、ENTP、INTJ、INTP性格分析：

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1. MBTI人格》ENTJ 指揮官

1. 約佔總人口的3％。

2. 天生的領導者，散發魅力與自信。

3. 幸福來源於成功時的喜悅。

4. 善於發現他人的才能。

個性優點

有效率、充滿活力、自信、意志堅定、充滿魅力。

個性缺點

固執、不能容納別人、傲慢、沒有耐心、冷酷無情。

同性格名人

Steve Jobs（Apple聯合創辦人、前任董事長）、Bill Gates（微軟創辦人、前任董事長）、Baroness Thatcher（柴契爾夫人，前英國首相）。

2. MBTI人格》ENTP 辯論家

1. 約佔總人口的3％。

2. 點子王，不愛拐彎抹角。

3. 知識豐富、有敏銳的幽默感。

4. 大膽、極具冒險家精神。

個性優點

個性外向樂觀、擅長提出想法與意見、知識豐富、思想敏銳、善於腦力激盪、充滿魅力。

個性缺點

表達想法時會忽略他人的感受、容易學習新事物時三分鐘熱度、缺乏計劃性。

同性格名人

Barack Obama（美國前總統）、Benjamin Franklin（美國國父、開國元勛之一）、Leonardo da Vinci（意大利文藝復興時期佛羅倫斯共和國的博學者）。

3. MBTI人格》INTJ 建築師

1. 冷靜獨立，追求知識的力量、喜愛思考。

2. 團隊中軍師般的存在，做事果斷的完美主義者。

個性內向又獨立的INTJ，在大多數時間是屬於較冷靜的狀態，這也讓大家認為他們難親近，但INTJ只是專注在自己的思考世界中而已。而INTJ擁有絕佳的邏輯能力，加上聰明的性格，在團隊中時常較固執、堅持自己的想法，不會被旁人影響。雖偶爾會忽略到他人的意見與情緒，但這樣完美主義的INTJ是最佳「軍師」人選。不過，有時太過理性、堅持己見也可能被認定是「不合群」，多聆聽他人的想法、點子未必是壞事。

個性優點

理性的思考能力、具有好奇心與上進心、勇於接受新挑戰。

個性缺點

固執、堅持己見的完美主義者、較難接受他人的想法與意見、缺乏浪漫。

同性格名人

Mark Zuckerberg（Facebook創始人、Meta董事長兼行政總裁）、Karl Marx（已故德國哲學家、馬克思主義主要創始人）。

4. MBTI人格》INTP 邏輯學家

1. 性格內斂沉穩，安靜的思考者，擁有好奇心、愛好邏輯推理。

2. 理性思維，給予朋友最現實的答案。

3. 對失敗過於恐懼限制了他們的成功。

INTP的人充滿理性色彩與內向個性，比起直白的表達個人情緒，他們更擅於用文字、非口頭的方式來訴說心中的想法，在面對社交時也是盡量保持距離，但若是INTP對他人主動邀約，那肯定在他的心中很有份量。此外，若是遇到朋友的提問，INTP總會以最現實的情況分析，給予最真實的解答。

個性優點

清晰的邏輯與分析能力、有大局觀、創造性強、解決事情時保持理性客觀、在喜愛領域中全力以赴認真對待。

個性缺點

缺少感性思維、容易被認為活在自己世界、不善於表達心情、自尊心過強。

同性格名人

Albert Einstein（已故猶太裔理論物理學家）、Abraham Lincoln（已故美國前總統）。

ENFJ、ENFP、INFJ、INFP性格分析：

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5. MBTI人格》ENFJ 主人公

1. 約佔總人口的2％。

2. 「社牛」首選，擁有極強的社交能力，充滿激情、魅力四射。

3. 同理心強，最佳戰友與靠山。

個性外向且極具親和力的ENFJ，不論是在熟悉或陌生的場合，都能輕鬆和他人展開話題，而後也能持續維繫彼此關係，是人群中的焦點。ENFJ的人具細膩心思，會注意每個人的感受。他們能夠給朋友中肯意見外，更善於當一名傾聽者，會站在他人的角度來思考整件事並同理其想法，大力支持對方，是值得依賴並相處的強大靠山。不過，也因此，ENFJ容易產生「利他主義」，牽就他人而讓自己受到委屈，要多傾聽自己內心的想法與聲音。

個性優點

領導能力強大、極具同理心與包容心、可靠又溫暖的魅力特質。

個性缺點

利他主義不顧自己需求、期待受到別人認同而被影響心情。

同性格名人

Oprah Winfrey（美國名電視主持人、製作人）、Martin Luther（德意志神學家）。

6. MBTI人格》ENFP 競選者

1. 約佔總人口的7％。

2. 活潑溫暖，擁有超強感染力的社交專家。

3. 嚮往自由，在熱愛領域上能展現120％的能力。

個性外向又活潑的ENFP，擁有自由的靈魂，有著天馬星空的各式想法，喜歡挑戰、嘗試新事物，本身充滿人格能力的他們，遇到熱愛的事物能展現出超過100％的能力，而他們也有相當好的領導能力，能夠同時顧慮到他人情緒與目標進度的優秀領到者。

個性優點

充滿好奇心、觀察力強、充滿激情、善於溝通。

個性缺點

思慮過度、容易情緒化。

同性格名人

Mark Twain（已故美國幽默大師、小說家）、Sandra Bullock（美國演員）、Walter Disney（已故美國名電影製片人、奧斯卡獎獲獎最多次的紀錄保持人）

7. MBTI人格》INFJ 提倡者

1. 約佔總人口的1％，非常稀有。

2. 心思細膩第一名，擁有絕佳的觀察力。

3. 理想、和平主義者，朋友間的最佳心靈諮商師。

個性優點

個性內斂、心思細膩、原則性強、極具道德感與正義感、擅於無微不至地照顧他人情緒。

個性缺點

對批評敏感、過度照顧他人，忽略自我情緒、較缺乏理性、容易感情用事。

同性格名人

Catherine Blanchett（澳洲演員）、Mohandas Gandhi（印度國父）。

8. MBTI人格》INFP 調停者

1. 約佔總人口的4％。

2. 外冷內熱，慢熟的被動人格。

3. 天馬行空、充滿好奇心的理想主義者。

常抱持着樂觀想法的INFP，時常能找到事物的美好一面，也讓他們成為理想主義者，而內向的他們熱衷於幫助身邊的人，有時只是不願說出口，但極具同理心的INFP其實都有在關注。

個性優點

善解人意、溫柔體貼、情感豐沛、有創意、熱愛思考。

個性缺點

過於理想主義、不務實、過於善良，對他人較無防備警戒心、容易沉浸在自己的世界。

同性格名人

John Lennon（已故英國歌手、The Beatles主唱）、J. K. Rowling（英國小說家）、William Shakespeare（英國文學史上最傑出的戲劇家）。

ESTJ、ESFJ、ISTJ、ISFJ性格分析：

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9. MBTI人格》ESTJ 總經理

1. 約佔總人口的11％以上。

2. 具領導者風範，擁有極強的組織能力。

3. 追求邏輯與紀律，實事求是。

個性外向又具理性的ESTJ，在做事上有效率、成效佳，且有客觀的分析能力，並善於指導下屬、整合團隊。不過，ESTJ強勢的個性有時讓人難以親近，但在領導與辦事能力上，讓人十分安心。

個性優點

外向、善於溝通交際、意志堅定、誠實直率、極具責任感、以身作則。

個性缺點

想法過於死板、較無創意、不喜歡非傳統、喜歡評價他人、過於在意社會地位。

同性格名人

Emma Watson（英國演員）、Hillary Clinton（美國前國務卿）。

10. MBTI人格》ESFJ 執政官

1. 約佔總人口的12％。

2. 熱心付出， 擁有最受歡迎的特質。

3. 注重儀式感，團隊中的隱藏領導者。

個性優點

熱心、喜歡幫助他人、外向、社交能力強、細心觀察周遭事物。

個性缺點

不懂拒絕他人、對批評很脆弱、過於渴望認同、在意社會地位、容易忽略自己的感受。

同性格名人

Taylor Swift（美國創作歌手）、Bill Clinton（美國前總統）。

11. MBTI人格》ISTJ 物流師

1. 人類中數量最多的，約佔總人口的13％。

2. 內向誠實的效率組、行動派。

3. 正直、務實的規劃大師，讓人安心的存在。

4. 深受家庭以及擁護傳統、規則、標準的組織青睞。像是律師事務所、監管部門和軍隊。

5. 願意為自己的行為負責。

個性優點

100％的效率、不拖延、極具責任感、做事認真、理性分析、有邏輯的規劃事項。

個性缺點

較不通情達理、過於教條、不尊重多樣化、不善於表達情緒。

同性格名人

Natalie Portman（以色列裔美國演員）、George Washington（第1任美國總統、美國開國元勛之一）。

12. MBTI人格》ISFJ 守衛者

1. 約佔總人口的近13％。

2. 善解人意，團體中的暖陽。

3. 觀察力極強，執着的記憶高手。

4. 雖安靜內向，卻有很好的社交技巧和社會關係。

個性優點

內斂溫和體貼、可靠有耐心、擁有細膩敏銳觀察力、記憶力極強、合群、能快速融入群體。

個性缺點

有時過於害羞、情感敏感，壓抑自己的情感、害怕改變、不喜歡面對新挑戰、不擅長拒絕他人。

同性格名人

Kanye West（美國饒舌歌手）、HRH Catherine, Princess of Wales（威爾斯王妃凱薩琳殿下、凱特王妃，現任英國王儲妃）、Mater Teresia（德蕾莎修女）。

ESFP、ESTP、ISFP、ISTP性格分析：

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13. MBTI人格》ESFP 表演者

1. 聚光燈焦點，實錘的「派對動物」。

2. 總是不由自主的開始又唱又跳。表演者人格類型的人會沉醉於當前的興奮狀態，且希望人人如此。

3. 擁有最強美感，大膽嘗試新事物。

4. 令人難以招架，任何其他人格類型在這方面都不能與之相提並論。

個性優點

開朗樂觀，具有正能量、表演者性格、活在當下，有行動力、好奇心豐沛、善於觀察、美感出眾。

個性缺點

非常容易感到無聊、過於享樂主義、物質、無法制定長期計劃、難以集中注意力、較無耐心、無法面對批評。

同性格名人

Leonardo DiCaprio（美國演員、電影製片、多次榮獲奧斯卡獎榮譽）、Miley Cyrus（美國歌手）。

14. MBTI人格》ESTP 企業家

1. 企業家人格類型是最容易冒險的人格類型，是行事大膽的行動派。

2. 交際達人，擁有極佳的溝通技巧。

個性優點

行動力強，不紙上談兵、洞察力強、外向樂觀，社交能力好、不怕失敗，大膽嘗試、適應力極強。

個性缺點

急躁，缺乏耐心、沒有大局觀、不喜束縛，叛逆、容易無視規定。

同性格名人

Angelina Jolie（美國演員）、Donald Trump（現任美國總統）。

15. MBTI人格》ISFP 探險家

1. 獨具美感，活在當下的藝術家。

2. 優柔寡斷，感性也溫柔。

3. 喜歡與人交往。

4. 有種難以抗拒的魅力。

個性優點

擅長創作、富有美感、想象力豐富、充滿好奇、藝術氣質濃厚、不容易被他人影響想法、感知能力極強、極具同理心、個性溫和且溫柔。

個性缺點

過於獨立、行事難以預測、非常容易有壓力、過於有競爭性。

同性格名人

Robyn Rihanna Fenty（巴貝多歌手）、David Beckham（退役英國足球員）、Michael Jackson（已故美國歌手、流行樂之王）。

16. MBTI人格》ISTP 鑒賞家

1. 約佔總人口的5％。

2. 好奇心爆棚，內向又好動的實作專家。

3. 100％的行動派，好友的可靠夥伴。

4. 享受人生，去不同的地方，見不同的朋友，期待挑戰。

3. 天生的製造者，從創造中獲得樂趣。

6. 通常是機械師和工程師，樂於動手。

個性優點

獨立自主、樂觀有活力、富有創造性、隨性又理想、臨危不亂。

個性缺點

注重個人領域、不擅於言語表達、有時待人較冷漠、難以捉摸情緒與想法。

同性格名人

丹增嘉措（第十四世達賴喇嘛，藏人行政中央最高領導人）、Ashton Kutcher（美國演員）。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：MBTI 16型人格簡易版測驗！4個問題，免費快速測試不為人知的潛藏優勢】