台灣GU員工「24歲入職半年」升店長！網民潑冷水　公司卻公開力撐

GU台灣提拔24歲店長引來部分酸民冷嘲熱諷，對此業者出面力挺自家員工「年齡與性別不侷限發展」。



GU為日本知名連鎖流行服飾品牌，以「享受時尚，自由穿搭」鮮明標語成為主打形象。日前GU台灣在Facebook專頁分享年僅24歲的員工周秘羽入職不到半年就成為板橋大遠百店店長，故事曝光後卻引來部分網友酸言酸語，GU對此也嚴正發出聲明，呼籲網友應理性發言，「我們相信年齡與性別，從來不是侷限夢想與發展的羈絆」。

即睇事發經過：（按圖了解）



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年僅24歲入職半年當店長！GU員工遭酸民潑冷水

日系服飾連鎖品牌GU台灣近日在Facebook專頁分享板橋大遠百店店長周秘羽「從藝術生到店長的蛻變之旅」，GU台灣表示，周秘羽懷抱對美感與穿搭的熱情，透過GMC（GU Manager Candidate Program，全球儲備菁英）計劃進入GU，入職半年內就以年僅24歲的年紀晉升店長。

周秘羽對此分享心得，「對於GMC來說，最困難的就是一入社就是經營者的身份，因為0基礎，所以必須比一般同事在更短的時間內快速學習各種業務基礎與管理者業務，並且能夠獨立實踐」，她也羅列出自己覺得困難的地方，雖然在過程中難免會有錯誤產生、面臨挫折，但她把「錯中學」思維放在心中，「把每一次的錯誤、上司的回饋等都轉化成進步的實力，鼓勵自己學習後快速吸收並成長，讓我自己能更好的面對下一步。」

不過文章曝光後，卻引來部分酸民留言：

．「膝蓋甚麼顏色的」

．「當管理職更好被壓榨，加油」

．「半年升店長，再過一年半就可以篡位公司董事成功了」



對此多數人看不下去回應：

．「有人有能力在24歲當店長，也有一堆巨嬰，不知道幾歲了還只會在留言區嘴臭」

．「留言好噁...肯定別人的成就是有多難」

．「一群看到女人當管理職就破防的男人」

．「光要成為GMC跟UMC已經夠難了，還要再從這些人脫穎而出，別簡單幾句躲在背後就否定他人的能力跟努力好嗎」

．「我不是GU或UQ的員工，我只是希望台灣的社會能夠多點對年輕人的鼓勵和肯定，讓更多人期待加入管理職，體驗管理的價值和幸福感」



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GU台灣跳出來保護員工！嚴正聲明：年齡與性別不侷限發展

GU台灣在1月20日做出聲明，GU全球儲備菁英是迅銷集團招募人才、培養管理階層的核心管道之一，計劃性招募具備潛力的社會新鮮人，提供系統性經營管理技能訓練與養成，協助青年人才快速升遷、自我實現，「通過GMC制度晉升店長過程中，需通過數次多方面綜合考核，經過包含台灣事業體最高主管（營運長）在內，至少六位不同部門之主管審核評鑑，是快速、明確、公開的晉升方式，更需要每位人才全力以赴地付出與實踐，才有可能達成目標。」

GU台灣最後也給予周秘羽高度肯定，「我們相信年齡與性別，從來不是侷限夢想與發展的羈絆，憑藉自身力量，在GU每個人都享有無限可能。在此亦誠懇地呼籲網友理性發言，切勿輕率臆測或影射發言，以免不慎誤觸法網。」

台灣GU針對酸民出言詆毀板橋大遠百店店長周秘羽一事做出回應。（Facebook截圖 / @GU Taiwan）

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