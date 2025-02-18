見工｜對答平穩就出局「愛看賽車」卻加分！前Google高層分享原因

編：見工面試時，應對方式或是決定你獲得取錄與否的關鍵。以下內容節錄自《Google愛用的人才》，且讓日本前Google Japan人力資源主管草深生馬分享他在Google挑選人才時的心得。



如果面試官問起「你覺得團隊合作的重要性是什麼？」或「你是否曾在團隊合作時遇到困難？」該如何回答才對？

這種時候，經驗的成功與否並不重要，重要的是讓面試官知道你藉由經驗學到了什麼。

答案是「我和任何人都處得很好，不曾特別為團隊合作做什麼」的人，可能會遭到淘汰。因為面試官會懷疑答案的真實性。

另一方面，不少求職者著重陳述自己曾是小組長、社團社長，或是活動的執行委員等事實，卻沒有分享真正的經驗，這樣的答案也不合格。

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過去我們在招募新人時，經常和人資部門的其他同事笑談：「這世上究竟有多少個副社長？」

大家在「美化」履歷時，往往會擔心寫社長太誇張，所以大多數人都選擇寫副社長或副組長。當我們一口氣看了上千份履歷，這件事情就變得相當明顯。

倘若應徵條件需要某種領導能力，寫上這些經歷自然有所幫助，但是不見得每家企業都是如此。

企業更想了解的是合作的相關經驗。不必當上社長或組長，也能對團隊有所貢獻；反過來說，即便是領導人也可能毫無貢獻。

如同「領導力」（leadership）與「追隨力」（followership）兩個術語，輔佐領袖的能力也是組成團隊的要素之一。

面試官不會因為有擔任領袖的經驗，就認定這個人能夠成為優秀的團隊成員。企業期盼的是求職者藉由過去的合作，累積了哪些經驗、學到了什麼。

除了團隊合作與個人強項，面試官也經常會詢問應徵者（尤其是應屆畢業生），在學生時代為某件事投入心血的經驗。

當面試官請面試者在一分鐘之內說明時，大家都能有條有理的介紹。但是，簡短的敘述並不能了解全貌，因此，面試官通常會進一步追問。

這種時候一定要準備具體的答案。

企業希望聽到的是面試者在分享的故事中，具體描述自己做了什麼、造成何種結果，又從中學到什麼。

例如，分享社團活動時，注意自己是否積極參與，而非被動合作，以及如何將這份經驗具體解釋給別人聽。期盼大家以這種方式來準備面試。

另一方面，不少企業直到現在依舊誤以為看似溫和、不會與他人起衝突的人，才是良好的團隊合作者。當面試官覺得面試者很奇怪時，心中便默默決定不予錄取。這種習慣將排除有個性的員工。

這是嚴重的問題，也是阻礙經濟成長的根本原因之一。

換句話說，偏好員工性格乖巧、順從的企業不會成長，不進入這樣的公司反而是一件好事，因此無須為了落選而難過。

求職的基本是「選擇能夠發揮強項的公司」。切記，不是公司選你，而是你選公司。

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那個喜歡F1賽車，而被谷歌錄取的人

每個人都具備獨特性，包括你自己。希望你在進行自我分析時，從「是什麼讓我與眾不同」的角度，用語言描述你的優勢。

以下是我在谷歌（Google）擔任人資的一次經歷：

學生A通過了第一次甄選，正在準備第二階段的面試。



我事先找了幾位學生一起面談，想藉此聊聊，並協助他們準備第二次甄選。



求職中的學生都非常用心的準備，請大家自我介紹時，都能立刻口若懸河的介紹自己。



A也是一樣。我請他分享「認為自己絕對不會輸人的強項」時，他滔滔不絕的說出了容易給人留下好印象的回答：「我讀了很多商業書，這方面的知識我不會輸給任何人。」、「我很積極參加商業創意比賽，擅長站在人前說話。」



這些都是了不起的功績，卻也是很多學生都會掛在嘴邊的宣傳詞。



我想知道的是只有A才做得到的事情，於是我開口詢問他：「我想問的不是這些事情。你有什麼從以前持續到現在的興趣嗎？」



他思考了一會兒：「我不知道這算不算答案，不過我很喜歡F1（一級方程式賽車）。」



我聽了之後非常高興：「我就是想聽這樣的故事！」



比起對方是否能勝任這份工作，不先了解對方是什麼樣的人，便無法判斷他在谷歌的環境中會不會繼續成長。

因此，比起商業書和商業創意大賽，企業更在意乍看之下跟工作毫無關係的故事，想要了解對方打從心底關心哪些事情和興趣。

我繼續提問：「你喜歡哪一場比賽呢？」、「你對哪一位賽車手有興趣？」



我們一起看了YouTube影片，接著，我請他分享心目中經典的比賽和解說。



他不安的說：「同齡的朋友沒有什麼人喜歡F1，我也不覺得F1和谷歌有什麼關係，所以完全沒準備這方面的故事。不好意思，沒能回答得很周全。」



我告訴他：「這個興趣明確展現了你的特質，我覺得是很棒的經驗，可以再多說一點！



接著我又問：「你覺得F1什麼地方最打動你呢？」



面對我的問題，A表示：「F1有很多限制，每一位車手必須在規則的限制下，透過比賽展現自己的風格，非常有趣。」



「既然如此，谷歌或許有適合你的工作。」



谷歌的業務也包括廣告，如果A能投身於職業運動宣傳，既能協助運動產業發展，也能對谷歌做出貢獻。由於F1的受眾有限，因此，將範圍擴大到讓人興奮的職業運動，在求職時就能有更多選擇。

A聽了之後很高興，表示自己對第二次甄選充滿幹勁，最終也順利通過，進入谷歌工作。

經過幾次人事異動，他目前的工作是製作體育相關的網路廣告。

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肺腑之言才能打動對方

在A心中，喜歡F1跟找工作沒有絲毫關係，但我認為這個嗜好反而是他的強力優勢，藉由更深入的提問，A得以精準的表達自我。

如果我當時沒問出A對F1的熱情，在後續面試中，他便難以讓面試官知道自己的個性與熱情。正因為我抱持「每個人都很獨特」的心態，才能促使A說出他對F1的熱愛。

另一方面，A在回答問題的過程中，也開始接納為何求職必須做這些準備。

過去A對自己缺乏自信，覺得面試時不要展現個人特質比較好。但是，表達自己的關鍵在於如何將工作與獨特性結合。

其實，在第一次甄選結束後，當時面試官對A的印象是：雖然通過了，卻感覺不到他的真心。

A的每個答案都標準無瑕，卻感受不到他非進谷歌不可的銳氣，所以面試官想在第二次甄選時確認A的態度。

我在甄選前便和A交談過，我所看見的A是個活力充沛的人。因此，當我聽到面試官說他缺乏銳氣時，感到有些驚訝。

我在第二輪甄選前問了他許多問題，希望能發現他不同的一面。當然，我並沒有告知他面試官對他的想法。

A之所以能進入谷歌，並不是因為他喜歡F1，而是他明確表達了內心的熱情。換句話說，A在第一次甄選時，使用了錯誤的武器來表達動機。

第二次甄選後，面試官的評價是：當事人用自己熱衷的事物，表達為什麼想在谷歌從事廣告工作，以及未來的發展。我認為他是真心想做這份工作，能力也沒有問題，可以錄取他。

引用別人的花俏詞藻，把毫無特色的回答掛在嘴上，無法打動面試官、留下深刻印象。像A一樣懷抱自信，用自己的話表達真正有把握的事，面試官才能感受到你的獨特與熱情。

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神隊友比好主管更值錢

我透過擔任團隊領袖，累積了許多珍貴的經驗。因此，我建議你一旦獲得這樣的機會，一定要積極把握。透過領導團隊，能培養出不同的視野和心態。

但是，這不代表每個人都必須經歷過這個角色。能左右團隊合作結果的，領導能力與追隨能力同樣重要。如同序章所言，團隊要朝目標前進，不只需要有人領導，也要有其他人願意支援。

儘管如此，市面上的書籍大多數都是關於如何當個好領袖，少有人探討如何當個好隊友。

不少人在求職時，最煩惱的是如果自己沒有領導過任何團隊，面對相關問題時，究竟該說些什麼。

但其實這樣的人，反而多半都是「神隊友」。

說到追隨能力，你可能會浮現人們跟在領袖身後的畫面，但其實，真正的追隨指的是「加速團隊行動」。

以我為例，我大學時曾參加壘球社。我從沒打過壘球，技術很差，只是一般的社員，無法上場比賽。儘管如此，我仍舊思考自己能為球隊做什麼，例如：練習時大聲喊出聲音、營造愉快的練習氣氛等，想辦法提振大家的心情。

即便以贏得下次比賽為目標增加練習量，倘若成員缺乏拚搏的心態，便難以提升隊伍的實力。但我認為，如果是在充滿活力、歡樂愉快的氛圍中，大家會更樂於練習，於是便想盡辦法營造這種氣氛。

儘管訓練相當嚴格，隊員們卻非常開心。所有人的行動都是為了達成贏得下一場比賽這個目標。這個例子明確說明了領導能力與追隨能力其實是一體兩面。

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然而，並不是所有領導者都能展現其領導能力。此處的領導能力，是指對團隊的成果有責任感，會自行思考如何活用自己與他人的強項，積極為團隊貢獻的態度。

領導不需要頭銜。只要有心，且積極為團隊貢獻，無論是何種頭銜，都可以利用經驗培養相關能力。

如果要舉出沒有頭銜便做不到的事，我認為唯一的一個，便是決策。一般成員無法做出最終決定。例如訂定年度目標，即使每個人都有自己的想法，最終選擇權還是在領導者手上。

真正的領導者，是站在團隊最前線，並朝民主決議目標前進的人。

此外，如果你能確實展現追隨者的精神，將來一定也會有人請你擔任領導者的角色。那些為了達成目標而努力邁進的人，對於團隊來說至關重要，擔任要職也是理所當然的事情。

從這個角度來看，追隨能力或許也可以看作是一種領導能力。持續付出和努力，不僅能促使自己成長，還能獲得他人的認可。

換句話說，做為一名追隨者，也能在無形中鍛鍊你的領導能力。

（任性出版授權使用）

書名：《Google愛用的人才》

作者：草深生馬，人力資源服務公司RECCOO營運長兼人資長，前Google Japan人資主管

譯者：陳令嫻



【本文獲「大是文化」授權轉載。】