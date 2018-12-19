【哈佛休學生】創NGO難兼顧學業　港男：曾有父母鬧我是壞榜樣！

若你有幸獲美國知名學府哈佛大學取錄，你會有什麼打算呢？努力讀書？未畢業已籌謀在當地發展？ 在香港土生土長的Chris當年有幸獲哈佛取錄（當時全港只得四人獲此資格），然而在課程還剩下一半時，他卻選擇休學，一休便休了五年。 現為活動配對平台Surkus香港區總經理的他，認同大學是有它的重要性，甚至也不建議年輕人輕易便退學、輟學，但他為事業而選擇休學，也不是一個隨意的決定。說到底，大學好、事業也好，他做的每個決定都是按一個宗旨而行：人生只有一次。

從Chris一身Business Casual卻配拖鞋來看，就知這位只得二十多歲的Startup香港區總經理幾咁「有性格」。（朱潤富攝）

人生之苦 苦在要二選其一

難得可獲哈佛大學取錄，正常地說，應該怎都要讀到畢業吧！但Chris當年決定休學，原因就是要專心發展由他創辦，發展日益蓬勃的NGO「24 Hour Race」。為一個NGO而（暫時）放下在哈佛畢業的機會，旁人或會覺得不值，但他卻不是這樣認為。

24 Hour Race，是Chris為紀念他友人在他14歲那年離世而創立的慈善基金會。在創辦24 Hour Race前，他只是逐家逐戶地敲門籌款，並按自己所關心的事情及慈善組織，以探險方式進行籌款（例如，他曾試過步行環繞英國、徒步穿越戈壁沙漠、踏單車環繞加拿大等）。如此「有型」的經歷實是不少人的夢想，而一路上，也有不少年輕人請教他該怎樣辦才能做到同樣的事情，使他的內心逐漸浮現一個念頭：創辦一個任何人身處本地都可做到的探險。

2009年，致力於打擊人口販賣及奴隸制度的24 Hour Race就此誕生，學生可自行組隊參賽並籌款。這NGO營運了多年，發展規模遠超過Chris起初所想，「初時沒人想過會成功，畢竟香港的學生就連老師父母都無法叫得動」。在創辦NGO那年，Chris還在本地中學就讀，尚可一邊上學一邊營運NGO，但後來到了哈佛一年半後，NGO的工作卻愈發壯大，「只是那時機構的架構、組織均未成形，就連數十萬港元的捐款都只寄到我的個人銀行戶口」。由於24 Hour Race逐漸佔據了Chris的心神、時間，使得他是時候作出一個決定。

Chris籌辦NGO與行善經歷（按圖了解）：

24 Hour Race鼓勵學生自行組團參加，8人一隊，一共跑24小時。身為香港人的Chris以香港為起點，但機構到今時今日，已於韓國、馬來西亞及新加坡等地都有籌辦活動。（24 Hour Race截圖）

港父母來信批評

假如香港父母知悉子女在哈佛（又或者任何一所大學）讀到一半便休息，反應多不外乎：

1. 疑惑的：「吓？為甚麼？」 2. 出於好意勸說：「還剩下一半，完成它吧。」 3. 生氣而激烈的「你都黐線。浪費！」

面對以上由記者覆述的批評，Chris氣定神閒反問一句：

這些家長有在營運一間在全球有業務的機構嗎？（Are they running a global business outside Asia?）

哇，這麼囂張？難度他真的不在乎別人的看法嗎？Chris幽默地反駁：「我在乎——如果不在乎，我就是反社會了。」下一句又認真道，「然而，離開哈佛與否，關乎自我認識，他人的意見是無法提供值得學習之處。」

其實，Chris以往曾接受過本地英文媒體的訪問，該媒體以「哈佛輟學生」來介紹他，結果在訪問出街後，他便收到有香港父母傳來的憤怒電郵（angry email）指責。「如果那是我兒子，他才不會這樣做！……你的學位好應屬於我的兒子才是！」為甚麼那些父母的反應會這麼強烈呢？Chris猜想：「大概因為對於他們而言，那（獲哈佛取錄）代表了香港的驕傲及機會吧。」當年包括Chris在內，全港只有四個學生獲取錄，「偏偏有個讀到一半不讀，他們肯定大叫搞邊科（What the Hell）？」

對比之下，Chris的父母卻表現得十分支持，「說實話，他們未必讚同我的決定，但永遠都支持我。」毫無疑問，Chris自知幸運並為此感恩。（朱潤富攝）

Chris解釋，很多哈佛學生都會因種種原因在中途休學，而學校也文化上、行政上都非常鼓勵，所以這很正常，因此香港父母無需心煩意亂。「我也沒什麼不同，只不過休學休得比別人長些，已經5年了。」

然而，說來說去都是圍繞着哈佛的校風及情況，記者不免追問Chris，如果他讀本地大學，還會發生相同的事情嗎？他毫不猶豫地答：「會，香港的大學競爭同樣超級激烈，不是嗎？只有約20%學生入到大學，所以父母應都會抱持着替子女感不甘的心態。說到底，他們還是嫉妒和自尊心在作祟罷了。」

Chris年僅26歲就做到地區經理，又入得哈佛，未成年甚至就創立全球型NGO，絕對稱得上青年才俊。圖為Chris在哈佛校園。（受訪者提供）

性格特行獨立 與眾不同人生路

然而，他小時候並非好學生。「走堂、成績差。老師、父母都十分頭痛，對朋友也很差。」他指自己當時對人生竟無頭緒，甚至認為自己將來都只是一個廢物。看到今天的Chris，實在難以想像他以前的模樣吧？

幸好，特行獨立的性格令Chris勇於作出改變。「13、4歲時，我覺得人生總要做與眾不同的事，便去申請英國的一所軍事學校。」成績差得要命，又沒推薦信，正常來說，這樣的申請表給學校看都不會看，但該校校長途經香港時，還是給了Chris一次面試機會，還對他說：「雖然表面上看你一無是處，但我覺得你身上有值得挖掘的東西。」

忽發奇想申請大學 對於Chris來說，發奮讀書入名牌大學這回事「從來不是一個目標，很自然就發生了」。事實上，申請入學的過程也有趣到像是只會電影中發生。中學畢業後的一年Gap Year，他當時在蒙古阿爾泰山區中與遊牧民族生活三個月，坐火車時就突然決定嘗試申請入讀哈佛。 有天，他收到大學電話，但信號不太好，只好頂着嚴寒往山上走。對方因為聯絡了幾個月卻缺乏回應而生氣，Chris便說：「我在蒙古山區呢！」令對方非常困擾於面試要如何進行，幸好最後成功獲得取錄。

比起怎樣入哈佛，Chris更想分享入名牌大學後如何調節心態，「學生未入之前都是小池大魚，但身處其中時就變了大池小魚，如果你經常與他人比較，就會非常不快樂。」而Chris的選擇則是「不在意」。（朱潤富攝）

人生只有一次

Chris在哈佛讀到中途休學，跳出來創業，現在又加入了一間startup當香港區的總經理，如此生活看似自在，而的而且確，他也很享受。但令人驚訝的是，他卻絕不建議別人輕言退學、休學，最少，不能毫無目的這樣做。

他反批評美國過於美化退學「神話」：「人們常說看看朱克伯格，你也要退學才對！但那時Facebook已經是一個龐然大物，他本身已擅長做這件事又有後備計劃，退學不成問題。」（朱潤富攝）

既然如此，記者難免問到得到大學學位在香港，以至全世界的重要性，Chris聽到後馬上開玩笑抱怨道：「噢，這個答案會讓我惹上麻煩。」引得眾人大笑起來。下一刻，他認真表示：「學位是非常重要。」但這個「重要」，不是出於一個文憑、一個學歷的重要，而是因為這段時光的特殊性，「大學是很多年輕人嘗試獨立的第一次機會，尤其是很多香港孩子長久以來都在父母的大拇指之下生活，大學是代表第一次獲得自由。」

他強調：「這麼美好的機會在青春中只有一次，以後不會再有了。」讀U時人人都在抱怨考試有多困難，但與工作後的水電煤相比卻實是不值一提。Chris補充：「我認為人們絕對應該讀大學，真正注意的，只是要讀甚麼才對罷了！」

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