【全職作家】文字夠搵食　自辦出版社　藍橘子：故事不局限於書本

速食文化當道，大家都喜歡看圖像和影像，看書的人似乎愈來愈少，哪文字還值錢嗎？然而，還是有人對文字執着，想找到文字在讀者心中的價值。今年32歲的藍橘子，中學畢業後便從事文員工作，自2010年起在網上平台創作科幻短篇故事，對編織故事的熱情更是一發不可收拾，推出了好一系列實體作品。去年他辭掉工作，當上全職作家，開設自家出版社洄水文化，讓故事不再局限於平面，並以多元化方式展示，希望從而讓更多人感受文字最原始的質感與力量。 攝影：鄧倩螢 場地提供：TencentWeStart

藍橘子自2010年起在網上平台創作科幻短篇故事，對編織故事的熱情更是一發不可收拾，推出了好一系列實體作品。

每日瞓三小時 靠讀者留言支持成動力

藍橘子畢業後便從事船務文員工作，他指每天工作都非常單調，重複處理單據、預訂事項及報關出貨等工作，他笑言：「持續每天如是，其實都挺悶的！」而一向喜歡閱讀及寫作的他，為了令生活多一點趣味，2010年便開始在網上平台高登討論區開始連載短篇故事，題材則以科幻奇情類為主。

「當時我每天放工後寫作，每晚12:00mn都會更新故事，平均只會睡3至4小時。」藍橘子述憶。記者聞言頓感身心皆疲，每天為了寫作而只睡數小時，這會是多大的毅力才會做到。雖藍橘子坦言自己都會受到其他誘惑如打機，令寫作意欲減低，而令他重新集中的，是讀者的各種留言：「因為有讀者支持。看到他們留言，知道他們真的會追看自己寫的故事，給予我很大動力繼續寫下去。」

面對惡意留意方面，他指：「負面的留言當然會有，但最多都是說『這個故事爛尾』，但我通常寫短篇，所以可以很快重新起步，下次做得更好。我亦很重視每一個留言，有時即使面對負面留言會不開心，但我不會釀成罵戰，反而會耐心與讀者對話，仔細了解他不明白或不喜歡的地方，再檢視一下自己的作品，下次在某些位置多加修飾。」他表示現時都會花很多時間處理讀者的問題，尋求更多寫作上的表達方式。

採訪當日，藍橘子帶來了他的新書《匿名告密》，故事講述一名記者追查一宗十年前揭露人性本惡的告密事件，藍橘子介紹道：「這本是我開了出版社後出的第二本書，在設計、包裝及配件上都可以按自己的想法去做。

專欄、劇本、廣告範範寫

藍橘子是一位很勤力的作家，他不會規限自己只寫固定某一類別的題材，反而多嘗試，便能造就更多靈感。自他開始在網上寫小說，邊做文員兼邊寫書出書，因反應不俗，而令不同的單位都開始留意他，與文字相關的工作亦慢慢增加。

他於不同的網站寫專欄，專欄的類型包括職場、愛情及旅遊等，另外亦有接一些facebook廣告文案工作，類別包括食品、電器、手機遊戲及化妝品等，以短篇故事及隨筆的方式作包裝，然後將產品資訊融入其中，感覺挺新穎。

2017年，藍橘子更有幸接到一個為馬來西亞電影寫劇本的工作，然而，當下他便要做出抉擇，他說：「我很雀躍，因為很難得有機會寫劇本，但他們希望我可以跟隨拍攝，有些對白或情節可以即時修改。但整個拍攝時間約20天，而有正職在身的我，又如何請到那麼多假呢？另一方面，考慮到其他文字工作的收入都尚算可以維生，所以苦經思量後，便決定辭去文員一職。」

按圖了解藍橘子的閱讀、寫作習慣和過往的成績：

藍橘子是一位很勤力的作家，他不會規限自己只寫固定某一類別的題材，反而多嘗試，便能造就更多靈感。

當全職作家 想有自主權

當上全職作家半年後，為甚麼會想開出版社呢？藍橘子表示，全因工作不穩定，他無奈地表示，即使曾有多種範疇的工作，但當機構沒資金或有營運困難時，就會中斷合作關係：「今年年頭，很多我曾負責的專欄都遭到腰斬，於是我就想找其他出路。」

有感平日與出版社合作時，從中被抽得太多利潤，加上他希望可以對自己的書，在包裝、設計概念及內容上都有自主權，故決定開自己的出版社—洄水文化。他自己找編輯及設計師，製作自己的小說，包括《復活失格》及《匿名告密》，他笑說：「現時只有網上購買及在自修室Desk one有售，我更充當自己的客戶服務，處理網上售賣事宜。收到單後，我會自己寫地址，然後找時間去寄書，全都一手一腳包辦呢！」

作家的生活其實一點都不空閒！按圖了解藍橘子的日常：

藍橘子笑說：「現時只有網上購買及在自修室Desk one有售，我更充當自己的客戶服務，處理網上售賣事宜。收到單後，我會自己寫地址，然後找時間去寄書，全都一手一腳包辦呢！」

開出版社後的第一本書在今年5月推出，因為經歷了書展，故售賣的成績相當不錯，藍橘子表示：「每出一本書的資金大約5至6萬，印4000本，現時第一本書已經全部售罄。最近推出的《匿名告密》都已經賣了一半。」他指開設出版社，每本書的製作費都是可計算，故相對以前較為穩定，而現時他每月收入約為3至5萬。

我想自己的故事不再只局限在書上。 藍橘子

這次為書本加添小配件是一個突破，藍橘子希望日後可以再試驗其他呈現故事的方式，「如將故事印在衣服上。」他希望以多種途徑，向仍喜歡文字、喜歡故事的人傳遞及分享自己的想法。

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