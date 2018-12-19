【職場穿搭】公司賀聖誕該如何打扮？　參考5大Party潮着建議！

12月年尾，office要忙Appraisal之餘，公司另一個焦點就是Christmas Party（聖誕派對）/End-of-year Party（年尾派對了）。如果辦公室會搞的話，有好有壞吧。好處可以放鬆bonding一下，壞處就是煩惱穿甚麼了。

帶頂聖誕帽就叫有打扮？未免太沒心思了吧！（GettyImages/視覺中國）

Christmas Party的穿著煩惱之處在於放鬆得來卻不能在老闆前過於騎呢出位，在概是在Casual Friday與見大老闆之間徘徊吧。另一個考慮因素是派對的舉行時間，於辦公時間內舉行的還好，但放工後舉行、地點是酒吧、餐廳的話，服裝就要既能度過9-6的時光，又要帶點節目慶祝氣氛。以下就是六套適合Chritmas/年尾Party的辦公室套裝。

1. 閃令令的珠片（Sparkle）

閃令令在平時的office會太過誇張，但在節日卻剛剛好！穿少少，整個慶祝氣氛已經出來，又無需花太多心思於打扮造型上，外面配搭黑色外套就可無縫融入辦公室日常，十分方便，最適合懶人！

1. 閃令令的珠片衫，富節慶氣氛之餘又不失上班的莊重。（Pinterest）

2. 平底鞋（Flats）

各位打工女平時都或許需要穿高跟鞋（特別是中環返工的OL），但Party穿高跟真的不是好注意。先不談直踩N小時帶給腳多少負擔和多痛多累，因在狂歡時總不免會喝點酒，要是醉了走不穩，穿着高跟鞋肯定會跌到！

還是穿平底鞋吧。選一對帶有水晶、閃令令裝飾的款飾，上身可襯短裙來炫耀這雙鞋；怕裙太短的話，配一對絲襪亦可。

2. 平底鞋（Flats）一樣可以有節慶氣氛得來又好睇，最重要是，它着得夠舒服（Pinterest）

3. 金屬色/材質（Metalic）

若擔心自己未能駕御珠片款式的衫，擔心它太過高調誇張，那就試試金屬式（Metalic）風格的衣物吧，閃爍的 Metalic 風格一樣節日氣氛與型格兼具！之前造型師說過金屬色加物料輕薄的百褶裙不太適合下身肥胖的女生，因此，若不想下盤顯得太大的話，可避免使用金銀兩色，改為以深綠、橄欖綠等顏色作配搭。

3. 金屬色/材質（Metalic）物料的衣飾夠時尚，而且亦是今季大熱。（Pinterest）

4. 裙（Dress）

一條長袖及膝連身裙永遠都不會出錯，怕冷的話可穿絲絨或者Legging（雖然香港冬天不太可能冷到那個程度）。在外可配搭一件既保暖又保持專業形象的大衣，那不論裙子多麼花巧，有大衣披在上面就不會過於誇張。最後，可穿上一對及踝靴（Ankle Boots）作配搭。

4. 穿上長裙的話，可視乎需要在束上腰帶，平衡全身比例，並配以一雙及踝靴，營造身型修長的效果。（Pinterest）

+ 2

5. 皮褲（Leather Pants）

皮褲又是一種很出彩的單品。它會是牛仔褲的替代品，在節日會成為十分強烈的Statement單品，上身襯簡單的毛衣已經足夠撐過一天。再用飾品加以點綴。

5. 皮褲（Leather Pants）有助塑造身形線條，causal得來帶點型格，在party上穿着十分適合。（Pinterest）

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