【點評年輕人】不肯捱就不爭氣？　快圖美創辦人：新一代被寵壞

有些人總愛開玩笑地說，自己的夢想是「退休唔使做」，但曾在上世紀80年代創辦快圖美，已年逾70歲的黃星雄，曾多次創業且仍未有從前線退下來的打算，現在更經營創科公司GRST，與團隊一起研發全球首個可用於水性回收及製的環保鋰電池。 未言退的他，分享了他拒絕退休的原因，也談及對新世代年輕人的印象：「有段時間的年輕人被縱壞了，唔捱得，不過𠵱家又勤力返。」

一般人到了古稀之年，就算依然有心工作，卻不免擔心、衡量體力足以應付與否，Eric（中）卻認為沒有壓力可言：「習慣了整天腦袋在轉，喜歡創新。」（受訪者提供）

退不了休 生活不夠充實

70歲，對不少銀髮族來說已達退休享福之年，但跟黃星雄談退休，他一口便如此說：「現在已經不會再想退休了，這不適合我，我想趁手腳還能活動時貢獻社會。」黃星雄性格低調，事業上最為人所熟悉的就是在1982年創辦了香港最大型的連鎖沖印公司快圖美，其時36歲，然後在1987年便卸下了快圖美的業務，選擇到加拿大定居。這，算得上是第一次退休吧？

「其實我沒退過休，」黃星雄如此說，「年輕時，以為退了休就可以做喜歡做的事，如讀書、去玩，過一起在年輕時嚮往的無憂無慮生活。」然而，那時正值壯年的他根本閒不住，「每天起床都嫌不夠充實，還是更喜歡創業」。於是他便在當地搞起地產，後來從加國返港，1991年便搞藝術，再一路做起橫跨各行各業的生意。他自滿地說：「我最喜歡自己不懂的東西！」直到現在，他又與一班科學家一起研發可作水性回收及製造的環保鋰電池。

年輕人曾被縱壞？

現把GRST廠房設於內地的黃星雄，近年經常往來中、港兩地，因此見盡香港年輕世代的變遷。在他眼中，上世紀七、八十年代的香港與今時今日的相比，實在變得太多：「那時候（七、八十年代）的人非常勤力，也肯捱，但自九十年代起，後生仔就被縱壞了，不願開夜，要求他們『做多少少』，他們也不太理會；有些年輕人甚至覺得什麼都是源於社會的錯。」

上一輩對年輕人看不過眼的事例，職場多的是，當中也不乏一些資深員工的偏見所造成，但黃星雄對一代年輕人的評價，卻是有根據的。他指，自己在2003年至2008年間工作得特別灰心，因為那時候的員工特別沒有責任感，「那時公司每到特定時間，就會有電話鈴聲響起，及後發現，曾是有位同事用鈴聲來提醒自己要飲茶、放工；也試過有次，有客人急着要跟進一些項目，但同事們卻覺得和朋友去玩才是最重要，結果要該客人等到後天才獲得跟進。那些同事以為自己幫了公司很多，但其實他們的心根本不在公司。」

不言退的Eric，覺得每天都可與年輕人一起學習，取得成果，是一件非常滿足的事情。他認為，這種感覺是源於他看待事業的態度：「不要想着這是工作，嘗試視事業為一種興趣吧！」（受訪者提供）

就此，記者提出現今的年輕一代怨氣大、心態不積極也不無原因，皆因香港社會現在真的缺乏機會、流動性，加上樓價高上車難等確實存在的限制，確容易教人氣餒及沒衝勁。黃星雄對此非常認同，但他仍以老一輩實業家的精神作回應：「勤力確是未必有回報，但不勤力的話，是肯定沒有回報的。」

他續說：「公司聘用你，等於願意投資時間和金錢在你身上，特別是頭半年，其實是放東西入你袋，出糧給你學習的，如果我留不住你，我就會損失了六個月的付出，但很多年輕人就是不明白這點。最簡單地說，上班期間不應該偷偷打機吧！既然你的魂都不在公司，還回來幹什麼？」

放手 才能成長

擁有多年創業及經營企業經驗的黃星雄說，任何行業要取得成功都離不開管理人才的三件事：吸引、培訓、留住人才，而管理層如想把每顆職場小薯培育成才，首先一定得要去信任他們，因為老闆的角色只是一個指揮，在切實執行工作時，一定要對年輕人有信心，也要明白放手給他們發揮的重要，且不要害怕他們會犯錯，「團隊一定要透過不斷犯錯才能變好，否則他們永遠不會學到新的東西。」而且，如果年輕人犯了錯，責任也一定是在老闆身上，他說：「他們犯錯，一是我看錯人，一是我做錯決定了。」

Eric舉例指，他從不理會CTO Bill的團隊和運作，因為要放手讓年輕的團體不斷試錯，才會學識東西。

但如何平衡這個信任並不容易，雖然鼓勵試錯，也不可能無限次吧？黃星雄坦言信任應該逐步逐步來，年輕人不應把期望訂得太高：「如一開始就（上司）完全信你，是不可能的」，他亦覺得惰性是會在團隊之間傳染，如員工錯到過了界就得把污染源除去才行。不過，如員工能贏得上司的信任，上司就應即管放手，就如黃星雄分享他與公司首席技術總監何錦標（Bill）的相處時便說：「Bill的團隊ok嗎？不關我事。他要夠獨立自主才夠膽創新。我不會要他跌去懸崖自殺，但也要痛一次才學一次。」

說到底，黃星雄還是對年輕一代抱有期望，「上一代掛着工作，做父母可能因而與子女關係疏離，希望用物質補償，結果就縱壞了新一代，不過近年的年輕人又再度勤力起來了。」他還說，自己很抗拒以老闆這身份跟同事相處，「團隊的階級如分得太鮮明，只會造成隔膜，同事亦不敢和你說話。我反過來希望自己能融入年輕人的團隊呢！」

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