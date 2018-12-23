【年尾講辭職】你敢裸辭嗎？90後瀟灑、80後有錢：「裸辭趁後生」

我們做了一個關於「離職」的小調查，收到了從60後到90後人群的，2000多份有效問卷。在回答「敢不敢裸辭」這一問題時， 65.5%的80後，68%的90後表示「我敢裸辭」。從資料上看差別沒有想像中的那麼大。但關於「敢與不敢」的理由，年代間有明顯的差異。而「房貸」是所有群體共同的負擔。

在回答「敢不敢裸辭」這一問題時， 65.5%的80後，68%的90後表示「我敢裸辭」。（GettyImages）

一、90後更灑脫，但「沒存款」是致命傷

90後嚮往自由是出了名的，有68%的90後敢裸辭，其中的理由相當瀟灑……

@PING，設計師，90後：

我就是裸辭呀，現在住在山裏已經有2年時間了。當初我在一家服裝廠做設計師，每天都對着電腦，差點失明，我就裸辭搬到了山裏住。住在山裏的日子，我對物質的欲望降為了0，2年沒有買新衣服，也過了2年0收入的生活，除了吃飯，就沒有花錢的地方。每天做設計玩兒，遛狗爬山，種植物，早睡早起，幸福感爆棚，卻花不了多少錢。為甚麼不敢裸辭？

@姣，互聯網，90後：

我敢，因為有後路，有父母兜底。當我畢業的時候，我父母都還沒有超過50歲，他們的身體很硬朗，還能工作5~10年。所以我會很輕鬆，不需要每個月給父母生活費，我賺的錢只要留給自己就行了。所以我也不怕裸辭，辭了職，住家裏，基本的生活開銷完全可以靠父母。當然我不會想做啃老族，這條安穩的後路是我壓力山大，喘不過氣來時讓自己放鬆用的。

剩下不敢裸辭的90後，其中67%是因為「窮」， 大多是不願意消費降級的「無產中產階級」一族。（GettyImages）

剩下不敢裸辭的90後，其中67%是因為「窮」， 大多是不願意消費降級的「無產中產階級」一族。他們正處於工資較低，購物欲卻爆棚的人生階段，下調生活品質比工作糟糕更可怕，更何況還有下個月的信用卡等着他們還呢。

@匿名，90後：

我給自己定下了一個小目標，每年都用年終獎給自己買一個包。如果工作中遇到不開心的事情了，尤其是後半年的時候，想想年終獎，想想那個包，也就都過去了。

@我是羅小姐，90後：

北漂傷不起，每個月都是月光，裸辭了下個月的生活費就沒了。但細看自己的生活帳單，有一些開銷其實是可以省下來的，但又覺得不能苦了自己，比如各種藝術展覽、每天一杯的星巴克。

@Sivve Liu，90後：

每個月除了工資，我還有信用卡、花唄可以用來花。但下個月帳單出來的時候，分分鐘想死，哪敢裸辭呀。

已過而立之年的80後有一定的財富積累，有65%敢裸辭，相比90後更有霸氣（Gettyimages／視覺中國）

二：80後更自信，但要養家糊口

已過而立之年的80後有一定的財富積累，有65%敢裸辭，相比90後更有霸氣：

@西子，服務行業，80後：

敢裸辭也是因為我有工作經驗，可以隨時找工作上班，且有一定程度積蓄，所以不想把自己弄的太累。

@Edison，線上教育，80後：

之前的工作經歷和生活中，從0開始在上海積攢了五套房。一套住宅，四套商住，雖然每套都滿額貸款，但用租金基本cover掉大半房貸，當我想要裸辭的時候，我完全可以賣掉一兩套，靠一套閒置的租金來養活自己可奢可簡的生活需求。

@兔子，新能源，80後：還有副業。

而不敢裸辭的理由，相比90後更多了點沉重。有50%不敢裸辭的80後提到了養家問題（Gettyimages／視覺中國）

而不敢裸辭的理由，相比90後更多了點沉重。有50%不敢裸辭的80後提到了養家問題：

@允，行政，80後：

28歲辭職的時候，每次面試，都被問結婚生子的問題。無奈33了還未結婚，實在怕又被問相同的問題。33歲未婚、未生子的女性，在職場就是一顆定時炸彈吧，很被動，工作上不敢輕易變動了。

@國濤，互聯網，80後：

P2P爆雷，一下子所有的底氣都沒了，至今還沒敢告訴家裏。

@桑，汽車，80後：

養孩子，不敢任性。要花錢的地方太多了，興趣班、夏令營、補課……

你或許已經無數次幻想過拍屁股走人的「出氣式離職」，但離職絕對是職場關係中非常重要的一環，值得謹慎對待。（GettyImages）

你或許已經無數次幻想過拍屁股走人的「出氣式離職」，但離職絕對是職場關係中非常重要的一環，值得謹慎對待。美國著名職場專欄作家Alison Green在她的部落格裏羅列了以下幾個辭職需要注意的事項。

出氣式離職絕不划算，裸辭前也想清楚，辭職五大注意事項▼▼▼

最後，祝大家開心工作，愉快生活。

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