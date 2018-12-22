【聖誕節】脫毒宜趁早？　配對專家：二字頭、四字頭人士較易成功

臨近聖誕，不少單身人士都希望找伴侶共度暖笠笠的聖誕節。雖然近年交友App興起，但線下交友配對活動仍有不少支持者，有交友配對公司創辦人指，現時交友活動非常多元化，包括整曲奇、市集音樂節、單身跑、攀石等；有參加者表示希望在交友活動中，結識細細粒的女生，希望可以為對方遮風擋雨。

Yubi（右）指，明年HKRD會舉辦新活動，包括泰拳、音樂農莊、電影觀賞等，希望吸引更多單身人士參加。（朱潤富攝）

交友配對公司HK Romance Dating（HKRD）由兩名前女主播主播張惠萍（Anita）及黃嘉如（Yubi）在2015年創立。兩人都是透過交友配對活動結識現時的另一半，Yubi指，傳媒界圈子細，工作時間又不穩定，故在朋友介紹下參加配對活動，結識了任職銀行家的丈夫，現時二人更育有一名兩歲兒子。

Anita指，由於自己外表成熟，又是年頭出生，身邊很少同齡人追求她，故便參加配對活動，「第一次參加已經覺得好正，參加者都很高質素，有出版社老闆、地產商、作者、股票分析師等，有人外貌似鄧健泓，所以我之後都不斷推介身邊朋友參加。」

要脫離單身，Anita指，不論男女，肥胖是第一大忌，太樸素、皮膚差、工作太忙、太多話或太文靜亦不太好。（朱潤富攝）

由於兩人喜歡做「雞仔媒人」，又覺得交友配對活動可以有效幫助單身人士尋找另一半，便決定開設配對網站，並在四個月內累積了一千名客戶，及後更全職投身此行業。Anita表示，保持活動新鮮感非常重要，因不少人對speed dating的印象仍停留在一班人玩遊戲然後限時轉位自我介紹的形式，但她們一直推出多元化的活動，例如整曲奇、市集音樂節、單身跑、攀石等活動，又有高人一族、高學歷等主題式聚會，切合不同人需要。

今年聖誕，HKDR亦會舉辦聖誕曲奇製作及交換禮物活動，Yubi指，「很多人的學歷、收入不錯，但缺少一個平台與異性接觸，透過活動和遊戲可以推動他們踏出多一步。」自公司成立以來，共有二萬人參加過交友配對活動，當中五千人是單對單傳統配對的用戶。單對單配對活動一次收費八百至一千元，客戶可以先觀看異性的相片，然後再根據年齡、性格、興趣、宗教等條件挑選最適合的對象，「住同區都會加分。」

交友配對活動：（按圖了解）

Yubi指，在參加交友配對活動期間，最忌玩電話、吃飯吃太久、自我介紹時不反問對方背景及太快「查家宅」，特別是不要第一次見便問對方的情史。（受訪者提供）

Anita指，參與單對單約會的人都很想結婚，拍拖成功率達七成，當中四字頭與二字頭的成功率更達九成，「二字頭的想趕及三字頭前結婚，三十多歲的則已過三十歲的心理關口，所以反而不會太心急。」她又指，成功拍拖的參加者，八成在一年內結婚，「他們比一般人更重視求婚，試過有男士花了三十萬元買求婚鑽戒。」

參加者：起初曾感抗拒

33歲的Alfred是生意人，涉足電腦公司、培訓及健康產業，三年前開始參加HKRD的交友配對活動。他指，當時已單身三年，而且第一次參加時內心有點抗拒，「那時覺得我是否真的需要去（參加交友活動）呢？不過，第一次的經驗很好，那天吃日式晚餐，共有六男六女，每次上菜之間的空檔便會換位，令雙方有機會互相認識。環境氣氛都好舒服，我很快便投入到。」

Alfred不時參加HKRD舉辦的溝通技巧課程及講座，認為有助提升與異性相處的技巧。（朱潤富攝）

三年當中，Alfred曾拍過一次拖，對方是透過朋友認識，但感情維持不足半年便分手。他一般每兩三個月便會參加一次交友聚會，即使尚未認識到真命天女，但他仍相當樂觀，「透過和不同人溝通和接觸，會愈來愈清楚自己喜歡怎樣的人。」他甜蜜地指，理想對象的外型是細細粒，希望自己可以為對方遮風擋雨，性格方面就要順得人意、有愛心及喜歡小朋友。

Alfred指，他在speed dating期間較少遇上拜金女，最難忘的一次，反而是一個三十多歲，從事會計行業的女士，「她十分渴望拍拖，花了十分鐘時間講自己的事，我就只能不斷點頭。我很抗拒這一類女士。」雖然現時相當盛行交友App，但他比較喜歡真人面對面溝通，「現在這麼多美圖App，每個人都修圖修得自己很漂亮，但又未必是真的。見真人更加好，不用浪費時間。」

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