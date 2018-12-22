【聖誕節】肥胖是脫獨死穴？　配對專家：男忌格仔衫、女忌多說話

聖誕節，街裏愛人一對對，又是「閃盲」一眾單身人士的時候。交友配對公司HK Romance Dating（HKRD）創辦人張惠萍（Anita）及黃嘉如（Yubi）為一眾單身人士提供「脫單」建議，免得就算機會當前，也會因一點小問題而驚怕他人。此外，在聖誕邀請心儀對象約會時，也有幾點注意事項，好讓約會可進行得更順利。

交友配對公司HK Romance Dating（HKRD）由兩名前新聞女主播主播張惠萍（右）及黃嘉如（左）在2015年創立。（朱潤富攝）

不少人對交友配對活動抱有抗拒心態，覺得如非必要無須出此下策。可是，交友配對公司HKRD創辦人Anita及黃嘉如Yubi指，如果單靠身邊朋友，很難結識異性，「當一個朋友介紹兩個人，十個朋友就有二十個，但出席一次speed dating就有三十個對象，選擇多很多。」Anita又表示，女性在25至28歲是參加speed dating的黃金年齡，可以選擇的男性最多。

香港人工作忙碌，有些行業的性別非常單一，Yubi指，男士方面，工程、IT及建築行業有最多單身一族，至於女性則是護士、老師及空姐，「當中老師好受歡迎，因為大部分都有愛心，將來有小朋友又識教，返工時間亦較穩定；至於任職空姐、PR及市場推廣的也因為工作對人較多，溝通技巧好，又懂得打扮，所以吸引不少男士。」

今年HKRD會舉辦聖誕交換禮物派對，參加者可在活動尾聲將禮物送給心儀對象。（受訪者提供）

要脫離單身，Anita指，不論男女，肥胖是第一大忌，另外，太樸素、皮膚差、工作太忙、太多話或太文靜亦不太好。她指，良好的第一印象總是由穿衣打扮開始：男士方面，留海過長、沒有gel頭、穿格仔衫或橫間polo tee、闊腳褲都會令女士卻步，因女士比較喜歡all back、比較清爽的髮型（但不要平頭軍裝），另外，要穿合身剪裁的恤衫和長褲。

女士方面，穿低胸、戴假眼睫毛及塗烈焰紅唇會令男士覺得太暴露和有距離感。Yubi建議，女士可以在約會時用粉紅或粉紫色眼影，比較紅粉緋緋，大地色系眼影則比較適合上班妝容。穿搭方面，冬天可穿大褸，裏面配一件連身裙，以及高跟鞋。

Yubi指，長期單身人士可向身邊朋友了解自己的缺點，以及放下妒忌心，向身邊桃花旺盛的人學習。（朱潤富攝）

至於溝通技巧方面，Anita表示，有人說話太大聲，猶如萬馬奔騰般，便容易嚇走對方，「不要一輪嘴講自己嘢，要留一點空間給對方；有些人沒有個人興趣，無論對方問什麼，如喜歡做的事、喜歡的食物、喜歡的電影，全部都話冇，也會很難溝通。」Yubi補充，雙方在發展中時可以適時關心對方，如用Whatsapp提醒對方注意保暖，但切忌未拍拖便好似阿媽一樣嘮叨，另一要避免的情況是幾日都不找對方一次，令對方覺得你找他「攝時間」，最好保持每日聯絡。

雖說打扮和外表是影響第一印象的關鍵因素，但亦不代表「毒男」沒有出頭天。Anita表示，曾有一名42歲，外表老實、穿格仔衫、戴金絲眼鏡、揹書包、任職機電工程師的男士參加該公司的交友活動，喜歡上一個在名牌公司負責市場推廣工作的「女神」，雙方外型有一定差距，而且男士更有䟴腳習慣，女生第一次見他時已覺不太討好，不過女方覺得男方性格老實，結果還是給予機會，更直指如果對方再䟴腳就不再應約。男士就此亦努力作出改善，他們更在拍拖三個月後便決定結婚。

Anita指，單對單交友配對成功率高，客戶可以先觀看異性的相片，然後再根據年齡、性格、興趣、宗教等方式挑選最適合的對象。即使客戶的生活習慣或興趣較獨特，如吃素，他們選擇的對象相對較少，但因目標明確，所以成功率亦相當不錯。（朱潤富攝）

Yubi又指，在參加交友配對活動期間，最忌玩電話、吃飯吃太久、自我介紹時不反問對方背景及太快「查家宅」，特別是不要第一次見便問對方的情史，「即使對方問你也是輕輕帶過就好，如果一時講得興起，愈講愈多，對方有機會反感。另外，亦不要講前男友、朋友、同事等壞話，以及避免與人起爭執。」

臨近聖誕節，不少人會趁機會邀請心儀對象約會，Yubi提醒，如果雙方只見面數次，千萬不要送名貴禮物或手工禮物，會令對方非常大壓力，寧願請對方吃聖誕大餐或是送香水等小禮物即可。Anita補充，男士要預早訂餐廳以表誠意，「不要是但話食吉野家。」此外，飲酒方面亦要量力而為，不要因飲太多致酒後吐真言，或作出奇怪舉動，如打算飲酒亦不應揸車。男女雙方亦可在穿搭及妝容上配合節日，女士可戴金色小飾物，男士則可穿深紅色的冷衫。

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