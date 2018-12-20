【港鐵加價】半年前宣佈加價　1月正式落實　3個理由教人難以接受

2018可謂是港鐵多事之秋的一年，沙中綫醜聞、四綫故障、颱風山竹襲港後的混亂安排，每件事仍教人歷歷在目，然而它卻於今日（12月20日）宣佈，明年1月2日起「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門–南昌全日通」等五款車票都會加價，同時間，「程程3%車費扣減」優惠亦將於元旦結束。 「唉，加又點？都要搭㗎啦！」的確，要打工仔為十元八塊放棄搭乘港鐵並不容易，但每想起它的醜聞與連連發生的故障，就覺得哪怕是多付一毫子也是很不該。

五款「全月通加強版」的票價（港鐵新聞稿截圖）

正式來說，港鐵其實早在今年5月已宣佈未來將會加價3.14%，只是當時推出了為期半年的「程程3%車費扣減」優惠，加上它亦表明月票與都會票在2018年內不會加價，因此大部份路線的車費才在這段時間未有大變動。但在過去半年，山竹颱風帶來的混亂、四綫故障與沙中綫醜聞愈揭愈深等多宗事情，卻教人對港鐵的服務質素以至公信力抱有質疑及不滿，港鐵在這時候仍維持加價的決定，實在令人失望。

十元八塊，畀得起，但問題是：你想唔想畀？（資料圖片）

不少人不忿港鐵加價，大概是源於以下三個原因：

1. 收費更貴換同一水平服務

是次加價，都會票「只」加$10，部份月票的票費最多也「只」加$15，這加幅也只不過是等於吃多一串魚蛋般罷了，打工仔怎也負擔得起，但問題是，要用更多錢去買一樣，甚至是更差更不穩定的服務表現，教人怎會服氣呢？

港鐵四條鐵路線線今年10月中齊發生訊號故障，乘客大排長龍。（資料圖片／林若勤攝）

2. 港鐵無視道德責任

在自由經濟的概念裏，「需」與「求」是彈性的，一間餐廳把菜式價格定得再好，客人願意付錢便可享用，不願意付錢便到第二間餐廳用膳，是合乎邏輯的。但港鐵在今天已成香港交通主要命脈，它的存在對不少人來說已成一種依賴、需要，在如此情況下，港鐵慣於只升不減的收費調整的做法，行為無異於迫令乘客屈服，再憤怒，也只得啞忍。

「唓！你可以唔搭港鐵㗎喎！」是啊，要慳錢的話，走路上班也是絕對有可能呢，只是有多少人會做呢？純粹以價格來說，相信絕多數乘客都會「接受」加幅，如常使用港鐵的列車服務，但以道德角度來說，港鐵既為數百萬人提供交通服務，卻竟以這種搾頸就命的態度加價，實在難以服眾。

沙中線紅磡站擴建工程被揭質量有問題，港鐵正就工程進行全面策略評估。（資料圖片）

3. 加價＝補貼港鐵錯失？

沙中綫紅磡站的工程醜聞愈挖愈深，最新狀況是運房局隨機開鑿檢驗的枝鋼筋均不達標，立法會鐵路事宜小組季員會委員田北更擔憂情況變得麻煩，甚至有拆站的危機；列車服務接連出現大小型的故障、延誤，港鐵亦未有任何具說服力的說法保證未來不會再出現如此狀況。

種種未知結果、沒保證的事情，教乘客對港鐵的信任大受動搖，但港鐵在今天維持半年前的加價決定，實在難以令人信服。雖不能將「加價」與「維修保養列車系統」及「補貼沙中綫工程」直接劃上等號，但在情感上來說，要乘客不將三者混為一談也不容易。

港鐵列車服務延誤近年已成一個隨時會爆的炸彈般存在：你不知它何時會發生，但每在遇上時，總是十分麻煩。（資料圖片）

港鐵 is too big to fall…

將一個體系發展得極為完善，龐大得成為很多人生活中不可或缺的存在時，它就會變成一個不可，也不容許塌下的組織。港鐵現在就是這般的存在，因為它太重要，以至令政府，甚至是整個社會都不會讓它倒下。

但反過來說，一個如此龐大組織的內部要是不斷的腐敗，它所帶來的影響與破壞亦是不敢想像。沙中綫醜聞正正揭示港鐵的行政方式有多糟糕，也令政府不得不認真處理，不得港鐵再蒙混過去。至於在乘客層面上，加價決定似是勢難避免，但每在搭乘港鐵時也請提醒自己，你用於乘搭列車的一分一毫，都只是為自己買來一個方便，而不是要助長港鐵的霸權繼續維持下去。

如此解說或很「阿Q」，但只有抱着這種心態面對霸權，你才能告訴自己，你不是在屈服，而是為早點與家人見面、快點回家休息、趕着應約朋友聚會……你願意用上調的價格搭車，只不過是有很重要的人與事在等着你。

你在說「不」，其實你亦是在捍衛你所相信的「是」！

這話有點哲學有點玄，但的確，這就是不甘屈服於強權的信念起源點。

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