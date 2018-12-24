【創業】開設時鐘酒店　改善業界文化　90後：聖誕檔期一早爆滿

現時網上有很多接觸接觸「爆房資訊」的途徑，如有「時鐘酒店界OpenRice」之稱的Openroom網站及「區區開房」Instagram專頁等，讓大眾在遇有性空間不足的狀況時，也能找到歡度佳節的理想地點。 四位於大學修讀酒店管理的90後，去年便在尖沙咀開設了自助形式的時鐘酒店Mansion G Hotel，除了乾淨光猛清潔、免除傳統訂房及等候的尷尬外，更與情趣玩具品牌及關懷愛滋團體合作，推廣性享受及宣揚正確性知識。

Jenson﹙左﹚、Selena﹙中﹚及Karen是酒店管理大學的同學，Karen現仍從事酒店業、Jenson則轉行做市場營鎖、Selena做過三年酒店業後轉行做零售、未能參與訪問的Vincent則做IT行業。﹙歐嘉樂攝﹚

採訪當日，Jenson、Karen、Selena指 Mansion G Hotel 現時的客人年齡層以18至25歲為主，他們規定客人年需滿18歲，Jenson指：「平安夜、聖誕正日及情人節等節日很早便爆滿！比平時生意多近一倍，通常下午4點至5點已經會爆滿。我們的酒店現時有7間房，而在節日時間，一間房每天的使用率大約有三轉之多。」

瞞着家人說：開賓館

今年同是28歲的Jenson、Karen、Selena和Vincent，2011年在SHMS瑞士酒店管理大學畢業後，各自做着不同的工作。但畢業後的6年間，在營營役役的生活中，他們都感到工作重複和沉悶，希望可以一同發展副業，刺激一下心靈，Jenson說：「Mansion G Hotel如我們一起做的Project般，是一個興趣。」

因為他們當中有成員日常有「開房」的習慣，但屢次的經驗都讓他很失望又卻步，如在酒店大堂與其他情侶在卡位「你眼望我眼」等待的尷尬、被突然加價的不爽、在預訂時間到達卻說沒空房等，這些不快經歷促成他們為改良時鐘酒店文化而創業的契機。

時鐘酒店日常（按圖了解）：

﹙左起﹚Selena、Karen和Jenson一開始都分別瞞着家人開時鐘酒店，Selena笑言：「向家人坦白後，我媽媽還說：『都不錯呀，可以讓客人休息幾個鐘。』，原來家人比我們想中容易接受開時鐘酒店。」﹙歐嘉樂攝﹚

雖然Selena指，性乃正常事，就如食飯要去餐廳一樣，到時鐘酒店並不是壞事，但三人坦言在創業初時仍遲遲不敢向家人說明自己是在經營開時鐘酒店。他們笑說：「我們都只跟家人說開賓館，但幾個月後，覺得紙包不住火，所以還是坦白從寬，但出乎意料地，大家都很快接受到，Vincent的爸爸更落手落腳地替我們做工程事宜，如最近安裝的浴室玻璃門都是他幫忙的。」

推自助形式 應用酒店管理知識

因為有過在傳統時鐘酒店等候的「老尷」經驗，所以他們希望可以將在學校學到的酒店管理技巧應用於時鐘酒店的營運上，Karen隨即介紹他們特設的預約程序，「坊間一般的時鐘酒店很多程序都仍是由人手處理，我們則沒有接待處，而是採用網上預約及電子付費的形式。首先我們主要在Facebook、Openoom及IG宣傳，客人可以在WhatsApp預約時間，然後我們便會報價及發送情趣玩具的價目表給他們，如有需要，我們會事先安排。客人可以透過支付寶、Payme、Tap & Go或現金方式付款，之後我們便給他們大門密碼及房號，check in及check out都是全自助，整個過程他們都不用與真人交流，這便可以免除了尷尬的感覺。」他們的收費亦是明碼實價，不會臨場將客人「劏得一頸血」。

Mansion G Hotel的基本設施（按圖了解）：

Mansion G Hotel位於尖沙咀華源大廈，Selena表示：「同座都沒有其他時鐘酒店，只有住宅及賓館，人流不算太雜，環境不會嚇怕客人。」﹙歐嘉樂攝﹚

+ 10 + 9 + 8

與客人互動了解需要

Jenson指，與其他時鐘酒店不同的是，他們很着重與客人溝通和互動，「有時覺得自己很像社工，亦有客人會問及一些性知識，我們都會解答。其實我們有與非政府慈善組織『關懷愛滋』合作舉辦一些學生參觀時鐘酒店tour，以灌輸正確的性知識。」他們表示，最近亦與「關懷愛滋」再合作，開設其中一間房以提供愛滋及梅毒測試，希望大眾更注意安全性行為的重要。

Jenson又說：「也試過有客人問如何令女朋友高潮，又試過問可不可以提供情趣玩具，我們都覺得是一個不錯的建議，所以現在與一個情趣用品品牌合作，在客人預約時，我們會提供情趣玩具的種類及價目，如按摩棒、震蛋、不同款式及厚度的安全套、潤滑油及性感內衣等，然後在客人到來前作準備。」他指，其實性是人的基本需要，而情趣用品是一些輔助工具，大家想有性享受並沒有問題。

性玩具有甚麼選擇？（按圖了解）：

Selena指，聖誕節會用聖誕襪送安全套予客人。﹙歐嘉樂攝﹚

+ 2

推行節日優惠、會員制

雖然4人目前都有正職，但分工都很明確，Selena負責人事、格價及採購工作，如洗髮露及床單的品牌；Karen負責財務及秘書工作；Vincent則負責IT及工程維修；而Jenson就負責市場營銷及宣傳事宜。「我們會就不同節日佈置不同的主題，希望客人會有新鮮感，如三八婦女節會減$38；中秋時做了個『中秋賞月賞秋香』的活動，在房間設置月球燈；又就過以浪漫星空為主題，在房間內放星空投影機；最近迎合聖誕節，我們都做了些聖誕裝飾，另有用聖誕襪送安全套。」

除此，他們亦設有會員績分制，推出會員優惠吸引客人持續光顧，Jenson指：「客人在預約房間後就會成為會員，消費滿$3500就成為金卡會員，滿$10,000則可成為黑卡會員，愈高級數就有不同的優惠，如獲增小禮物、過夜時可以提早check in及在節日會有優先訂房機會。」

每逄節日，他們都會做一些相關主題，聖誕節的「MG聖誕夜唔夜」是為每個房間佈置了一系列聖誕裝飾。﹙歐嘉樂攝﹚

他們表示，現正值聖誕旺季，而淡季則在新年及4至5月間，「盈利其實不多，扣除租金$40,000、清潔姐姐的人工及洗衣費用等雜項，每月平均約賺1至2萬。」雖然盈利不多，但他們覺得這個生意很有挑戰性，短期目標是一步一步將硬件升級，如最近增設每個房間的隔音棉及兩間房間的浴室玻璃門，「我們想換電視、想辦法可以令客人有看AV片的方法，也希望更換穩固的床架及翻新牆紙等。」

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