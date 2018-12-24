【時鐘酒店】歡迎同志、多P　曾遇驚嚇殘局　負責人：成床都係…

由4位90後在尖沙咀開設的時鐘酒店Mansion G Hotel，是不少情侶尋找性空間的理想地點。酒店開業一年多，在聖誕、情人節等日子尤為受歡迎，而他們也曾遇過不少大感驚訝的狀況。 記得日本電影《歌舞伎町24小時 時鐘酒店》講述主角一心想加入5星級酒店工作，卻誤打誤撞到了時鐘酒店上班，遇到滿是怪人及意想不到的事，更遇到了自己的女朋友……現實中的時鐘酒店又是否真的如此光怪陸離呢？就由幾年開設時鐘酒店的90後分享他們的所見所聞。

﹙左起﹚Selena、Karen、Jenson同是SHMS瑞士酒店管理大學的畢業生，去年開設了時鐘酒店Mansion G Hotel。﹙歐嘉樂攝﹚

由Jenson、Karen、Selena和Vincent 4位在SHMS瑞士酒店管理大學畢業的90後，去年開設了時鐘酒店Mansion G Hotel，特別以自助訂房系統來免作招徠，免除顧客遇上尷尬狀況的局面。雖然他們皆有正職在身，但平日亦不時協助清理房間及處理日常營運工作，因此都曾見過不少令自己眼界大開的奇人奇事。究竟客人在房內狂歡過後，會留下怎樣的殘局？「爆房」真的只得年輕男女的市場？且看他們所分享幾個印象深刻的經歷。

CASE 1：電話捉姦

時鐘酒店的捉姦戲碼，常常在電視及電影中上演，那現實中會有捉姦的個案嗎？Jenson笑言有試過接到意圖捉姦的電話，他說：「試過有人打來問A是否入了房？但因為我們不能透露客人私隱，所以沒有給予她答覆。但之後的幾個小時裏，就有不同人以不同的電話號碼打來，瘋狂問A是否在這段時間入了房之類。」

電視及電影中都有很多時鐘酒店的捉姦戲碼。﹙電影《歌舞伎町24小時 時鐘酒店》劇照﹚

亦有客人試過事前打來，想與職員先夾口供，「有位客人事先跟我們說，如果一會兒他的女朋友打來問他在哪，在幹甚麼，便要謹記跟她說他只是上來休息。但同樣地，因為我們根本不會透露客人私隱，所以這些藉口根本不會用到。」

CASE 2：不滿被催 貼衛生巾報復

4人開設的時鐘酒店，客人年齡層以18至25歲為主，雖大多為年輕人，但卻不一定是善男順女，Karen指她曾有遇過難處理的個案：「有位女客人過夜，到了翌日12nn便需退房，那時長駐酒店的清潔姐姐會拍她的房門提醒時間已到，但姐姐拍了一次門沒有人應，然後過了5分鐘再拍都是沒人應。」Jenson指，很多酒店都規定拍三次門後仍沒反應的話，就可以打開客人的房門，「到第三次，仍是沒回應，於是姐姐便打開房門，卻發現女客人好端端的坐着，就是不應門兼不肯退房。」

女客人對自己超時而被催促感到很不滿，於是對清潔姐姐破口大罵，「最後她更『玩嘢』，將很多衛生巾貼在牆上，還弄得整間房都是月經血！」Jenson指最怕女生月經時上來，因為血漬真的很難洗，床單有時更因此而得報銷。

4人曾遇見的殘局（慎入．按圖了解）：

客人常常都會遺留小物品，他們拾到過一些乳頭夾及SM膠紙。﹙歐嘉樂攝﹚

CASE 3：安靜5人組

Karen表示，酒店的房間起初只預了給二人使用，「沒想到有一次，有兩個男士先入了房，然後在我們不為意的情況下，再入了三位男士。」Jenson補充：「在我們發現他們有機會玩5P的情況下，便特別留意這房有沒有特別的動靜，畢竟我們未處理過，怕有突發的狀況，但房內卻出奇地安靜！」事後，他們真的發現垃圾桶有用過的同志款安全套，但詭異在如此多人都可以那麼安靜。

Jenson坦言，其實坊間很多時鐘酒店都不受理同性及多P（多人參與的性行為）要求的客人，但他笑說：「我們比較開放，所以不論同性戀人士或多人模式都歡迎，只是那次玩5P的客人只給了基本房租，我們實在太蝕了！所以我們之後便改了規則，如果多過二人，便要額外收費。」

採訪當日，他們簡單介紹了房間的設施（按圖了解）：

Mansion G Hotel位於尖沙咀華源大廈，Selena表示：「同座都沒有其他時鐘酒店，只有住宅及賓館，人流不算太雜，環境不會嚇怕客人。」﹙歐嘉樂攝﹚

+ 7 + 6 + 5

CASE 4 ：兩對情侶

而Jenson對兩對大學生情侶最有印象，「我們當時推出大學生優惠，很記得那兩對情侶是用學生優惠的。他們兩對情侶，用同一間房……我不知道他們是各自做還是交換……」其實亦有可能，他們都不是情侶，而是其他的交易也說不定。

他們表示，大部分客人年齡為18至25歲。﹙電影《歌舞伎町24小時 時鐘酒店》劇照﹚

CASE 5：滿地報紙 成床都係……

Selena表示，雖聘請了清潔姐姐長駐酒店，但有時他們幾個都會親自落場幫忙收恰及清潔，而最令人震驚及難忘的一次，是替一對男同志善後：由於男同性戀者在進行性交前，注重衛生的話，都需進行灌腸步驟以清理肛門的糞便，那有次在客人離開後，她與清潔姐姐打算進行清潔時卻遇到這樣的狀況，「一踏入房間，看到一片狼藉，滿地都鋪滿報紙，報紙上有很多漬，我還看到垃圾桶有些用過的膠手套，然後眼光一轉到床上，整張床都是屎！真的是整張床都是屎！」

（慎入．按圖了解）：

Selena指他們應該是灌腸後，因為床上運動太激烈而導致失禁，「那次真的太震憾，所有床單都立即丟棄。」

時鐘酒店中的私人空間

然而，他們分享的個案中，都有些令人感心酸的故事，Jenson指：「曾試過有一位男士來訂房，因為他說家中沒有私人空間，被迫得喘不過氣來，所以想來這裏睡一睡，只為多一點私人時間。」

另外，亦有些夫婦上來光顧，「他們因為居住的環境所限，與家人同住，又要與小朋友同床睡，所以夫妻二人根本就沒有單獨相處的時間和空間，又怎去維繫健康的性生活？所以他們會來時鐘酒店找回屬於他們二人的空間。」

現實中，不少夫婦都會光顧時鐘酒店，為的是找回二人單獨相處的時間和情趣。﹙電影《歌舞伎町24小時 時鐘酒店》劇照﹚

在香港，找一點私人空間都很難，所以他們4人希望可以為大眾提供多一個可休息及建立健康性空間的地方。

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