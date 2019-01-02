【職場之道】懂做自己　EQ才高　蔡康永：周杰倫這點比林志玲強！

如果誇一個人情商（EQ）高，你可能會想像出一個能和所有人融洽相處，永遠在微笑，能處理一切尷尬場面的人…… 但在蔡康永看來，這樣的人就和「開夜店的媽媽桑」沒差別，也不是高EQ該有的樣子。 在被問到娛樂圈中誰的EQ最高時，蔡康永說是周杰倫—— 因為他既做到了做自己，也沒有傷害到別人。「很多人說林志玲是圈內EQ高的典範，在我看來，她一直溫柔待人，有點太忽略自己了。」

蔡康永在採訪現場（一条提供）

5年前的蔡康永還試圖用《說話之道》，來教人好好說話，成為一個討人喜歡的人。但那之後，他意識到：「如果甚麼事情都指望着自己去符合別人的期望，終究有一天會感到很吃力，我們應該為自己活一次。」

蔡康永的EQ課

自述：蔡康永 編輯：倪楚嬌（一条）

如果要把《說話之道1》和《說話之道2》算進去的話，《蔡康永的情商課：為你自己活一次》是我第三本關於EQ的書了。前兩本都跟如何與人相處有一點關係。就是因為寫了《說話之道》之後，我感覺，好像什麼事情都指望你去符合別人的期望，終究有一天會感覺到很吃力，無論如何就是做不到對方的期望。顯然有些問題是《說話之道》沒有解決的。

大家可以先問自己三個問題：

——你人生中最想要回去的一段時光是甚麼時光？

——如果讓你為明年許下一個心願，那會是甚麼？

——退休之後，你想要做甚麼？

如果這三個問題，你都只有模糊的答案，那你和大部分人一樣——不知道自己想要甚麼。 這些對自己的陌生、對自己的疏忽，好像大家都習以為常了。所以我很想寫一個書來看看有沒有辦法解決這件事情。我要告訴大家，要為自己活一次。

不要再做「乖小孩」

寫這本書的過程是很痛苦的。當時寫的時候，也沒有十足的把握能夠解決這個問題。因為在中文文化裏，「做自己」一直是一個很陌生的概念。我們的父母很喜歡稱讚小孩「好乖」、「好聽話」。從小，就逼着我們在客人面前表演才藝，如果我們不願意，我們就是「不乖」的。我們也習慣了，父母對我們生氣地大吼：「你怎麼這麼不聽話，這麼不乖。」但明明父母自己也有情緒，卻要讓我們變成沒有情緒的小孩。

我們從小最習慣的，得到爸爸媽媽認可的方式就是聽話。可是這個事情要到幾歲才算一個結束？這樣養出來的孩子，他終究很難擺脫一輩子都想要取悅自己的爸媽。

從小，就逼着我們在客人面前表演才藝，如果我們不願意，我們就是「不乖」的。（一条提供）

所以很多人覺得節慶回家的時候，被逼婚這件事很痛苦。我覺得對其他受不同文化教育長大的人來講，他們聽不懂這件事，沒有人覺得爸媽可以逼自己結婚。在我們這裏，卻被當成一件大事。為甚麼？因為我們是在「聽話」這兩個字底下長大的。

所以很多小孩他們來拿書給我簽的時候，會明確地說：「幫我寫上『做自己』三個字。」我都不曉得寫了多少「做自己」，當然幸好「自己」兩個字筆劃還蠻少。

所以「做自己」這個願望存在大家的心裏。可是你又要聽話、又要做自己，這兩個根本就矛盾。

所以很多小孩他們來拿書給我簽的時候，會明確地說：「幫我寫上『做自己』三個字。」（一条提供）

不探索自己，只會陷入可怕的循環

你問大部分的人退休之後要幹嘛，他會丟給你四個字說「環遊世界」。我跟你講大部分退休的人不會去環遊世界，而且真正環遊世界他會累死。如果一輩子過得渾渾沌沌，然後最後連到了退休都搞不清楚自己到底想要幹甚麼，他就會把賬賴在兒女身上。

為甚麼這麼多爸媽把人生的意義通通丟在兒女的身上，因為他自己過得亂七八糟，只能夠指望兒女替他們完成他們的想像，希望他們過得好。

我跟你講大部分退休的人不會去環遊世界，而且真正環遊世界他會累死。（一条提供）

可是甚麼叫做「過得好」？就是得照他們的意思「過得好」：月薪得達到多少千；嫁給甚麼樣的男人；然後在甚麼樣的城市裏面生活……

所以父母費盡千辛萬苦幫小孩準備一個房子，這就是他們心目中認為小孩會過得好的必要條件之一。使得小孩自己也覺得，我將來要為我的小孩準備一個房子，然後又辛苦工作50年，再弄一個房子給小孩……這是甚麼？這是房子遊戲嗎？

你如果不勇敢地探索自己的話，你會不斷地陷入到這個可怕的循環當中。只是一個虛幻的房子，然後讓你壓進3、40年的人生，去為了換一個最後不一定值得的東西。

你如果不勇敢地探索自己的話，你會不斷地陷入到這個可怕的循環當中。（一条提供）

丟掉壓在身上的「應該」

想要做自己，就先要把壓在自己身上的「槓」抬走，也就是和自己抬槓。我覺得，很多事情「應該與不應該」全部都是道聽途說。

我講一個簡單的例子，我們這麼多不同的小孩在上學。然後突然有一個人規定說60分叫做及格。我數學只能考6分而已，及格的十分之一。可是我所受到的教育沒有告訴我說：「這件事情是ok的。不要緊張，你只是和數學絕緣，你還是可以有一個像樣的人生。」

我的教育告訴我：考不過的就是壞學生，是個爛學生。

我的教育告訴我：「考不過的就是壞學生，是個爛學生。」（一条提供）

於是我們到了社會上，依然會有人用分數形容我們：「你是不是過着60分以上的人生。」好像有那麼一個抽象的標準是束縛着我們所有的人，這就是「應該」跟「不應該」神秘的地方。

小到「粽子一定要是鹹的」，「美女都應該是白的」，大到「只要努力就能成功」、「只要功夫深，鐵杵磨成繡花針」、「人生一定要有方向」……我們聽到所有的「應該」是真的嗎？還是我們可以拋開不管？

當我們在敷面膜把自己變白的時候，我們難道不想問一下乾嘛那麼白嗎？當我們費勁千辛萬苦減掉了50斤後，你不想問問為甚麼要減掉50斤嗎？

你要拒絕其中的一些「應該」：老娘不受這一套，這跟我無關。（一条提供）

你終究得問為甚麼，因為別人設定的「應該」是你永遠做不完的。如果是你自己想減肥，ok，你減。別讓別人告訴你：「你應該減肥。」你要拒絕其中的一些「應該」：老娘不受這一套，這跟我無關。

像小S是短髮美女，她姐姐大S是長髮美女。所以小S一定掙扎過，到底應該選長發還是短髮。可能會有人告訴她：「你剪短髮後，永遠接不到洗髮精的廣告。」結果小S也接到洗髮精廣告了。所以那個「應該」，就是你在盲目地相信它的時候，它才好像存在。你一旦不相信它，它就不存在了。

所以那個「應該」，就是你在盲目地相信它的時候，它才好像存在。你一旦不相信它，它就不存在了。（一条提供）

我們人就這麼有限的心力，你一定要專注地拿去用在你最在乎的事情上，只剩下3個你覺得真正應該的事情，我覺得就夠你忙一輩子了。

對我來說「應該」的事情就是，我們不應該傷害別人，然後我會希望幫別人解決問題。所以如果做節目讓別人開心了，寫的書幫別人解決了問題，我覺得這是在符合我想的「應該」的事情。

可是有的人就會覺得，你要從政才能夠幫人家解決問題。但從政來不適合我，我就會放棄那條路。 在人生裏，你終究有一天要做選擇。得到別人的認可，就是你要的嗎？

在人生裏，你終究有一天要做選擇。得到別人的認可，就是你要的嗎？（一条提供）

真正的高EQ是你自己覺得舒服

傳統上我們對於高EQ的定義是：和所有人都能好好相處；永遠沒有情緒、很冷靜；很會處理麻煩的場面……你不覺得聽起來，像在描述東京銀座開夜店的媽媽桑，或者是夜店的公關嗎？

抹殺自己的情緒，然後去委屈自己成全別人的人，這完全不是EQ該有的樣子。所以真正的EQ最重要就是你自己要覺得舒服。 在娛樂圈裏，有兩個人能很好地代表，我們傳統定義的那個高EQ，和我認為的高EQ。

林志玲屬於前者，她永遠都在微笑，溫柔待人，我有跟志玲說：「不要那麼忽略你自己，要更多地探索你自己，以及讓她呈現出來。」

我認為EQ最高的人是周杰倫。他還蠻知道自己要甚麼的，也沒有為了做自己傷害別人。不管他決定結婚，決定要當爸爸，決定要除了做音樂也拍電影，這每一件事情他都有一步一步探索自己的需求是甚麼，然後也都做到了。他不講一些打馬虎眼的話，他不敷衍別人，也不敷衍自己。即使有喜怒哀樂，呈現出來的時候，你也不會覺得被冒犯。你會覺得他很真實。

和所有人都能好好相處；永遠沒有情緒、很冷靜；很會處理麻煩的場面……你不覺得聽起來，像在描述東京銀座開夜店的媽媽桑，或者是夜店的公關嗎？（一条提供）

表達情緒不是一種特權

哲學家休謨（Hume）聊過一件事：所有的感覺來來去去，永無休止，當這些感覺像各色絲線被束成了一簇，那一簇感覺，就是那一秒我們能夠感知的「自己」。

如果我們開始學着面對我們的情緒，進而能夠恰當地拿捏我們的情緒，我們的內心一定會開始一步接一步地改變。我們從小接受的教育可能會讓我們誤以為「表達情緒是一種特權」，好像只有父母可以對兒女發火。所以漸漸我們認為，只有客人能對服務員發火，只有老闆能對下屬發火……不是的，我們每個人都是有情緒的，都有表達的權利。

不要去壓抑它，但也不要誇大它，更不要被它帶着跑。你可以生氣。但要讓別人知道你為甚麼生氣，以及你要生到甚麼程度的氣。不是一生氣，就把自己的怒氣壓下來，然後覺得自己很委屈。適當地呈現自己的情緒，才是一個高EQ的人。

我們每個人都是有情緒的，都有表達的權利。（一条提供）

在職場，如果上司辱罵你，該怎麼辦？

被上司辱罵，如果你覺得：「我的尊嚴受損了，我得死，我好想死。」這是誇大的表達方式。「被老闆當眾羞辱，可是我薪水有拿到，所以沒關係。」這是正確的表達方式。

EQ高的人，是在判斷說這件事情對我的意義真正是甚麼。工作只要得到了薪水，它的目標就完成了，然後我的情緒就會消失不見了。如果有人去工作的時候要的是尊嚴，我會非常訝異。我們在每個人生階段、每個面向，要摸索出那個我們最在乎的是甚麼。

和情侶吵架，怎麼辦？

很多情侶吵架的時候，吵到最後忘了為甚麼要吵，會竭盡全力去辱罵對方。我也不懂，跟情侶吵架的意思是，你要贏嗎？你不在戰場上，你幹嘛要打敗別人？

所以如果你想明白這個，你就找到了這個情緒的來源，這個情緒就會消失不見。吵架只是因為某件事情，你們有不同的意見，爭論是為了找到解決的方案。而不是在於你侮辱了我的尊嚴，然後就互相罵說你這個笨女人，然後他罵你是豬。

所以不管你去工作的場合找尊嚴也好，在愛情裏面找勝負也好，在我看就是你沒有追本溯源地去找這個情緒來的地方，根本沒道理。

EQ高的人，是在判斷說這件事情對我的意義真正是甚麼。（一条提供）

朋友圈該如何又做自己，又保持高EQ？

早前孫儷發了朋友圈，她的兒子等等問媽媽說，妹妹做了甚麼事情你都不會念她，我做了甚麼事情你就要念我，難道我是你的仇人嗎？

這種對話很有趣。可以看出來，她很享受這樣的生活，我們也一起參與了她孩子的成長。那我發的東西，很多是我感興趣的事情，別人不一定感興趣。我就像寫日記一樣把它留在我的朋友圈裏面。

但有一些情緒，我不表達在朋友圈，因為我覺得會麻煩到人家。我如果寫，“今天很沮喪”，我覺得所有朋友就被你逼得必須要來關心說你怎麼了？就是你很打擾別人。換做別人這麼做，我會覺得很有壓力，是不是要去關心一下他呢？

所以這是一個人際關係的展示場，不是一個面對自我的地方。我認為朋友圈好像你人生的櫥窗一樣，你在裏面布置了一個你想要讓別人看見的自己，我唯一的建議就是不要讓它佔掉你太多的心力，因為你最重要的還是面對你自己，而不是面對那個櫥窗。

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