【十年過去】初衷未遺忘？　30歲前自問：有變成自己討厭的人嗎？

踏入社會一段時間，轉眼已經邁向或者踏入「29+1」呢個重大心理關口。時間，總係無聲無色地一秒一秒流走，然後每日每月每年就咁過去。 Not too long ago，10年前那個還是大學生的你，今日或者已經變成各行各業的翹楚了吧，又或者依然在社會與職場載浮載沉，搵唔到自己定位？10年前後的改變真的這麼大嗎？你，還記得你的初衷嗎？

踏入社會一段時間，轉眼已經邁向或者踏入「29+1」呢個重大心理關口。（《29+1》劇照）

對 「食」 的要求

10年前希望餐餐都出街食，而且最中意食重口味食物如麻辣火鍋，又或者食放題食到120%飽先肯停。10年後放工希望早啲返屋企飲阿媽煲的靚湯，而且開始懂得適可而止，多菜少肉。

錢

10年前，銀行戶口有2萬蚊利是錢已經好開心。10年後，視乎你的勤奮與際遇，銀行戶口可能依然得2萬，或者已經有200萬儲落，但無論如何，依然感覺很不夠。

睇書

10年前，你晚晚都睇返半個鐘小說先訓覺，而小說往往係公共圖書館借來的，紙張發黃。10年後，雖然買落好多新書，大部分在書櫃原封不動。

世界觀

10年前，對社會發生的一切都充滿批判，雖然愛之深責之切，但角度流於旁觀者冷箭式的冷嘲熱諷，而且習慣孤身獨行。10年後，當自己參與其中，發現無錯，社會確實頗黑暗，但亦係一部複雜的機器，有千絲萬縷的規則與關係，「開始裹足停留，開始習慣體諒」，也開始體驗社會的地厚天高，努力嘗試追趕上滿街的趕路人，努力追趕好多俗世的目標。

事業

10年前，幻想自己有過人的才華與無窮的體力，可以創造石破天驚的事業，成為行業Top 0.1%的頂級精英。10年後，發現即使做到「中上」已經好唔錯，月入4-5萬已經還得神落，有幸月入10萬8萬已經海闊天空，豁然開朗。很多事情變得無需強求。

朋友

10年前，朋友都住在附近，食完晚飯隨時一個電話可以落樓下公園閒聊。10年後，朋友各散東西，即使在同一個香港，要見面食飯彷彿難過登天。

10年前，朋友都住在附近，食完晚飯隨時一個電話可以落樓下公園閒聊。（GettyImages）

▼▼除了食、事業、友情、世界，更多的體會可能在家人、愛情，甚至價值觀上▼▼（按圖放大繼續閱讀）

【麥當勞】10年覺得食麥當勞好正，尤其係間唔中出現的Shake shake薯條。（Gettyimages／視覺中國）

+ 10 + 9 + 8

SJ結語

生活每天都在改變，這個過程是漫長，看似一成不變。只是在偶爾回想過去時才發現自己已經改變了這麼多。10年前你係點架？

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】