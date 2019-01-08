【Coworking space】工作需具同理心　社區經理：去完婚禮都返工

Co-working Space（共用工作空間）近年在香港開得成行成市，除了本地薑，亦有來自歐美等國際企業進駐，而新的工作模式亦帶動了新的工作崗位出現，例如專責成為租戶與供應商溝通橋樑的Community Manager（社區經理）就是其一。

社區經理需要為租戶穿針引線，協助他們增值生意。（朱潤富攝）

來自荷蘭阿姆斯特丹的跨國共享工作空間供應商 Spaces 在半年前進軍香港，現時於全港共設有五個共享工作空間，每間分店各有一名社區經理，而劉惠恩（Megan）和陳政慧（Crystal）分別來自銅鑼灣及觀塘分店。據二人指，社區經理主要擔任 Co-working space 內的橋樑角色，平日要與不同租戶溝通，了解他們的需要，舉辦適合的活動，亦要解決任何的突發問題。

IWG香港區總監葉秀蘭（Nancy）指，雖然不同地區的分店會吸引特定的行業，但整體而言，各分店的租戶都相當多元化，以觀塘店為例，租戶便有分別來自IT、金融、香薰、運動、零售等行業。由於租戶包括大型及小型公司，亦各有不同業務需求，因此社區經理的工作就是為他們穿針引線，協助他們的生意增值。

Crystal（左）曾在其他共享工作間工作四年，她認為工作間的硬件設施非常重要，可以令租戶在一個舒適而且具功能性的環境發展業務。（朱潤富攝）

Megan表示，透過他們的聯繫，租戶有機會擦出新火花，「我們會舉辦商業及社交活動，包括產品及業務發布、內部或跨公司的派對等。有些小公司只有兩個人，日對夜對，這些活動可以滿足他們的工作和社交生活。」她舉例，早前曾與商場合作舉辦清酒試飲活動，邀請了清酒專家教租戶如何品嘗清酒，「例如幾時要飲凍或熱的sake，不同種類的sake市面定價如何等等，令租戶可在輕鬆的環境聯誼。」

社區經理的工作看似簡單，不過，Crystal直言，她們的工作很有挑戰性，租戶提出形形色色的要求，Multi-tasking（多任務處理）的能力不可缺少。Nancy補充，每個租戶都對他們有期望，懂得為工作排列優先順序非常重要，而且很多事情都是突發性，一定要有心理準備處理預料之外的事。

Megan表示，為了協助客戶解決難題，她曾試過在星期六參加姊姊的婚禮後，立刻趕回公司，非常上心。（朱潤富攝）

為協助解決客戶難題，社區經理甚至要犧牲私人時間。Megan表示，有一個星期六，她與家人參與姊姊的婚禮，在婚禮途中收到客戶的電話，指該工廈的貨用升降機故障，令他們遲遲未能將傢俱搬入辦公室，「個客好嬲，婚禮一完咗我就即刻趕返公司，聯絡管理處處理問題，最後成功解決。租戶及後知道我本身參加緊婚禮，都有同我講sorry，我覺得好amazing（神奇）。」

Nancy表示，擔任社區經理需要有極佳的溝通能力和同理心，可以與各行各業的人展開對話，不過亦要有always expect the unexpected（期待意料之外的事）的心態。Megan入職 Spaces 前，曾在初創企業平台工作，有不少舉辦初企網絡活動經驗，至於Crystal則有四年在共享工作空間工作的經驗。Nancy認為她們各有優勝之處，「Crystal非常成熟和關心別人，親和力高，和她溝通非常舒服，做事也可靠；Megan是一個很開朗的女生，人人見到她也很開心，感染力好強，我不開心都會找她聊天。」

IWG香港區總監Nancy認為，共享工作間的市場仍未飽和，特別是Spaces不只針對初創企業，大公司亦可租用，故不擔心未來發展。（朱潤富攝）

Spaces社區經理一星期五天工作，工作時間為早上八時半至下午六時，Nancy指，由於市場上社區經理人手緊張，故不願透露該職位的薪金。根據市場薪酬調查公司的資料，現時普遍社區經理的月薪由二萬五千元至三萬五千元不等，視乎經驗及能力而定。

社區經理工作環境（按圖了解）：

新派coworking space多有着開揚的室內設計，吸引客戶前來租用。（朱潤富攝）

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