【迎接2019】返工look點去倒數？　教你5分鐘即變的4個髮型！

迎接2019年在即，雖然2018最後一天仍需上班，但心情已很期待放工後的跨年倒數活動！與朋友開party？與伴侶浪漫倒數？和家人在家大食會？然而，早上返工的髮型不可以太誇張，放工後有什麼簡易髮型適合在廁所5分鐘變裝？

Party長髮好單調，拍照又怕變厲鬼，快點學學怎樣set 頭。﹙GettyImages/VCG﹚

跨年有什麼節目？看煙花倒數？與朋友打邊爐？clubbing？什麼都好，這天一定想好好打扮，送舊迎新。但即使是年末，這天都是一個上班日，沒有太多時間可以裝身打扮，有哪些可以極速變裝的髮型？不論你喜歡日系、韓系還是歐美風，以下4款總有一款適合你！

1. 日系可愛雙馬尾

日系的可愛風及文青風是近年大熱，而雙馬尾又清爽又俐落，即使今晚在戶外看煙花倒數時，大風都不會吹亂。這個髮型更有減齡之效，重點是把普通的辮子拉鬆，增加蓬鬆感會更可愛特別。

按圖了解雙馬尾編髮技巧：

如果臉寬，可以留下一點鬢角遮擋顴骨和腮位。﹙___er_5m@instagram﹚

2. 韓系氣質編髮

不走可愛風的話，氣質溫婉型的女生，可以試試這種韓風姐姐系的編髮。大伙兒大食會或打邊爐時，都可以整整齊齊，又能保持自己女神般的形象。

按圖了解韓系編髮的技巧：

將頭頂的頭髮分成兩撮，準備編兩手辮。﹙chahong.review_official@instagram﹚

3. 歐美型格高馬尾

年年蘭桂坊都是倒數的熱門地點，當然要來個型格的造型，而高馬尾是不錯的選擇，看起來利落又有型。

令高馬尾看起來醒目一點的重點，是先用gel輕輕塗於髮間以營造空氣感。紥好後，再用尖尾梳或辦公室隨處可見的筆，在頭頂勾起髮絲，令頭髮不太貼服，更有層次。﹙GettyImages/VCG﹚

4. 高貴大方髮髻

經過一天的工作，實在不想花太多時間在頭髮整理上，那最大路的髮髻最適合你。隨心的髮髻，帶有絲絲不經意輕垂的髮絲，成熟中又帶點自然美。

按圖了解紥髮髻技巧：

簡易髮髻可於5分鐘之內完成。﹙GettyImages/VCG﹚

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