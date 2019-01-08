【辭職技巧】尋求LinkedIn推薦、忌吹噓新工　10件事遞信後應留意

每年一月都是辭職的高峰季度，立下決心辭職後，向上司擲下辭職信，拍拍屁股直接走人？如果真的這樣做，你一定會後悔。辭職是一種藝術，有些表面工夫就算多造作你都要做，同樣地，亦有些事是你絕對不能做。即將辭職的你，又做齊準備工夫沒有？

Yeah 辭職！甚麼都不用做了！﹙GettyImages/VCG﹚

作為一個現代文明有教養的人，辭職不用反面拍枱，令雙方都難以下台。優雅的辭職宗旨是，留下積極的形象，而不是消極的印象。例如好好寫一封實體的辭職信，而不是email或whatsapp就算，還有甚麼要注意？

以下十項離職後的Do's & Dont's，建議決心離職的打工仔應仔細留意。

Do’s 辭職要做的事

1.【清理電腦】清理電腦是一個基本禮貌，刪除你電腦中的個人文件、email及訊息。但要確保你留有聯絡人的聯絡方法，以便你離開此公司之後，可以與他們保持聯絡。﹙GettyImages/VCG﹚

Don’ts 辭職不要做的事

1.【態度負面】不要消極，當你與同事說出自將離職時，盡量強調積極性並談論公司如何使你受益，自己都對大家有不捨之情，希望日後可以保持良好的關係，望再有合作的機會。﹙GettyImages/VCG﹚

﹝資料參考：the balance careers﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O