【公務員】康文署聘文化工作副經理　月薪28k　要求：持大學學位

人見人愛的公務員又請人了。是次康文署為文化工作副經理展開招聘，應徵者無需任何工作經驗，只需持有大學學位即可申請，入職起薪點達28K！

文化工作副經理需要管理文化場地及體育館，為主要圖書館及博物館提供管理支援，換言之，具體地要到哪裏上班，還是要看屆時被指派到哪裏去才知道。（資料圖片）

去年康文署曾為性質類似卻較初級的文化工作服務員一職請人，卻因人工只有10K而遭網民嘲諷「侍應保安的人工都高過它」、「剛好租到市區劏房」，這次的職位因大學學歷要求而待遇不俗，果然踏入2019年的香港，有些東西永恆不變：一張沙紙還是極為重要！

雖然網友曾批評過年輕一代爭相申請政府工證明社會沒有希望，但隨著全球都預測2019年經濟不明朗， 公務員這「金飯碗」的受歡迎程度只增不減！

其實網絡上不時有網友批評現今年輕一代爭相申請政府工的風氣，但隨着全球都預測2019年經濟不明朗，公務員這「金飯碗」的受歡迎程度只增不減！

入職條件

此職位對申請人的要求不算太高，最棒的是無需任何工作經驗，只要大學學位即可申請。此外，由於這屬於公務員合約，申請人要「合符慣例地」在CRE中、英文兩卷分別取得「一級」和「二級」成績，並要在能力傾向測試獲合格，且能操流利英語和廣東話才能申請。

工作內容

文化工作副經理的主要職責有三，具體如下：

1.管理文化場地及體育館，並為主要圖書館及博物館提供管理支援； 2.籌辦及推廣文娛節目／節慶； 3.督導及管理員工。

康文署文化工作副經理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

成功入職者需接受相關的訓練以及不定時工作，亦必須接受職系／部門首長作出的調派和調職安排。

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月28,725元，最高可達53,195元。

此職位的截止申請日期是1月11日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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