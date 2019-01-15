【2019生肖運程】即睇豬年運勢排名　蘇民峰教你催旺財運、健康運

送狗迎豬，想知十二生肖在2019豬年運勢概況，不妨參考蘇民峰師傅的十二生肖運勢排行榜，兼學各生肖催財運與健康運的方法，好讓今個豬年在職場及生活上順風又順水！

新一年打工仔們的事業運又如何？﹙羅君豪攝﹚

蘇師傅指今年開始往後三年皆為大水年，故今年經濟有機會轉為動盪，打工仔事事要謹慎為失，尤其在投資方面，需防有突發事件，那12生肖的打工仔好運排行榜又是怎樣？

12生肖好運排行榜，按圖了解：

【第12位．豬】蘇師傅指肖豬今年犯太歲，最主要影響情緒，「不想讓情緒影響工作，可以外遊散心化解，出生於西曆3月6日後至8月8日者要去西方、北、東北或西北旅遊；而出生於8月8日後、3月6日前者就適合去東、南、西南及東南，去錯方向的話，會有反效果。」蘇師傅亦指駕駛者揸車要特別小心。「屬豬者今年容易有足、股、面及牙齒之傷，於農曆四月及十月可以去捐血、洗牙化解。」

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各生肖又可以怎樣提升財運和健康運呢？按圖了解：

【鼠】財運：南面放紅色物品；健康運：西面放音樂盒﹙GettyImages/VCG﹚

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--------2019豬年十二生肖運程---------

【2019豬年十二生肖運程】豬、鼠、牛篇 蘇民峰助你提升事業運！

【2019豬年十二生肖運程】虎、兔、龍篇 蘇民峰助你提升事業運！

【2019豬年十二生肖運程】蛇、馬、羊篇 蘇民峰助你提升事業運！

【2019豬年十二生肖運程】猴、雞、狗篇 蘇民峰助你提升事業運！

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