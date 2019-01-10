【職場技巧】學習Presentation必勝開場白　三步降服包拗頸聽眾

做presentation（簡報）是每一位小薯的必經階段，也是個人表演的最佳機會。一個成功的presentation可以幫你在上司心目中贏取美好的印象，更為將來的升職加薪鋪路。

負責在presentation上發言，準備充足當然是份內事，但如能掌握一些演講技巧，便可進一步增強感染力。（GettyImages/視覺中國）

很多時候，presentation的技巧比內容更加重要。一個成功的presentation最重要的是聽眾支持，要是有些「包拗頸」的聽眾偏要問一些刁難的問題，或者就一些細節「打爛沙盤問到篤」，那麼無論演講者怎樣準備充足，也難免會換來尷尬的下場。

半宅職薯今天便介紹三段能夠成功贏取聽眾支持的開場白，好讓大家避免被聽眾刁難的場面出現，助你的presentation有一個成功的開始。

第一步：認同聽眾的參與

Presentations時所有聽眾都在做同一件事－就是聽你的簡報。所以我們可以先把觀眾的背景美化（例如是身負重任的大忙人），認同「出席」這行為。在聽眾感到獲得支持後，再假設聽眾的正面目的，製造投入感，順帶提醒聽眾一些簡單的規矩。

這看來很複雜，但實際上簡單的一小段說話便能達到目的：

多謝大家喺百忙之中抽空嚟到呢個講座／簡報會，大家咁忙之下都嚟，相信一定對呢個題目好有興趣㗎喇。而我亦都知道聽慣講座嘅大家會將你嘅手機調校到静音模式嘅。

第二步：認同聽眾身份

你buy別人，別人才會buy你。認同聽眾身份，等於先buy聽眾，讓他之後buy你的presentation。

如果聽眾是老闆／主管級的話，你可以說：

雖然我未做過老闆／主管，但我知道老闆／主管嘅宏觀思維一定係好犀利，能夠考慮全盤嘅局勢。

如果聽眾是街外人，為希望知多一點而出席的話，你可以說：

我好欣賞有動力不斷求知嘅人，喺日積月累之下，不斷求知嘅人知識水平一定會比普通人高。

如果聽眾是年青人的話，你可以說：

出嚟做嘢最緊要有魄力，講到魄力，年輕人真係冇得輸。

如果聽眾是年紀比較成熟的話，你可以說：

老前輩教落，出嚟做嘢最緊要有經驗，所以我今日都係抱學嘢嘅心態嚟俾呢個presentation。

很多時候，一次演報成功與否和演說的內容關係不大，因最影響觀眾觀感的，是presentation時的氣氛與互動。（GettyImages/視覺中國）

第三步：認同聽眾能力

認同聽眾的專門能力，等於暗讚聽眾，表面上不是擦鞋說話，但在聽眾耳中卻聽得十分滿意。

如果聽眾是教師的話，你可以說：

我覺得教師其實係人類文明嘅工程師。（半宅職薯曾經在中學演講比賽時說出這句說話，當時評判全都是教師，最後贏得冠軍。）

如果聽眾是會計師的話，你可以說：

我覺得識得會計就好似能夠睇穿一間公司嘅真實運作咁樣。

如果聽眾是律師的話，你可以說：

我好欣賞做律師嘅人思想咁精密，可以考慮每一個細節，寫出一大篇滴水不漏嘅文字。

如果聽眾是從事服務性行業的話，你可以說：

我好欣賞從事服務性行業嘅人，因為佢哋都有超高嘅EQ，可以對住唔同嘅客人都面不改容。

結語

大家可以反思一點，如果presentation真的那麼著重內容的話，那麼為何不乾脆把內容寫成paper，再派給聽眾，讓他們可以有時間逐字細看呢？

Presentation某程度上其實是一項表演，是讓觀眾看你如何演繹你要表達的東西。而很多時presentation成功與否和presentation的內容關係未必很大，最影響觀眾觀感的，是presentation時的氣氛與互動。說到底，presentation是一種贏取信任的方式，是一個說服的過程，也是一個讓聽眾見微知著的機會，讓聽眾評估你在背後所做的一大堆東西是否真的值得信任。所以只要能夠贏取聽眾的支持，已經是成功的一大步。