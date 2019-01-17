【新年催運】鼠、牛、虎、兔篇　時尚風水師教授衣着顏色建議

肖鼠、牛虎、𢧕的打工仔，要在今年催旺自己的運勢，原來亦可從衣着穿搭顏色入手？80後的時尚玄學家Thierry﹙周亦彤﹚就為大家提供一些職場穿搭建議，希望助各位在今個豬花枝招展、大吉大利！

Thierry會以時裝及西方飾品融入風水物品當中，不少年輕一代及上班族都非常受樂。﹙歐嘉樂攝﹚

爸爸為玄學家周漢明的Thierry，現已入行八年。與傳統的風水形象相比，Thierry走在一條新派潮流的道路上，因她覺得風水不一定老土，所以會以時裝及西方飾品融入其中，不少年輕一代及上班族都非常受樂。這次她會為各生肖提供一些職場催運穿搭建議供大家參考，希望新一年可以不同的造型迎接各項新挑戰。

Thierry指豬年為己亥年，「己是屬土，而亥則有水又有木，所以今年屬土的屬金行業會較為興旺，如陶瓷製品的生意、地產、金屬首飾設計等，這些行業都會有不錯的發展空間。」但這年有水有木，故Thierry指要特別留意水災及風雨的災難。

肖鼠運勢：有升遷機會

肖鼠者今年沒有犯太歲，運勢算是中上。Thierry指肖鼠的人在今個豬年的事業運好，有更上一層樓的機會，「大有機會升遷，公司會給予很多發揮的機會。此外，人緣都不錯，與同事和上司的關係和諧。」

催旺穿搭：紅色及桃紅色﹙按圖了解﹚

Thierry指肖鼠人士如想增強運勢，可以穿紅色或桃紅色的衫。﹙Pinterest﹚

肖牛運勢：有機會出國提升經驗

Thierry指今年肖牛者在驛馬星的影響下，不論工作還是學業上都比較忙，「有機會要周圍走，工作的話可能需要公幹，學業的話則有機會去外國進修，是一個有利提升經驗的機會。」

催旺穿搭：粉色系，如粉紅、粉橙﹙按圖了解﹚

粉色系令人精神且充滿幹勁。﹙Pinterest﹚

肖虎運勢：創新好機會

虎年人士今年合太歲，即有很好的運氣，Thierry指：「工作上會有好的發展，是想創新或創業的好時機！創業的話更會容易找到合適的好拍檔；打工的話則可以作出一些新嘗試。」

催旺穿搭：紫色、粉紅色﹙按圖了解﹚

紫色令人看起來醒目，讓人信服。﹙Pinterest﹚

肖兔運勢：夢想成真

肖兔者今年匯太歲，是不錯的一年，Thierry表示：「屬兔者今年很多事都可以夢想成真，工作上容易遇到貴人相助，因而得到自己想要的。整年都偏正面和開心。」

催旺穿搭：藍色、淺藍色﹙按圖了解﹚

藍色平穩，給予人和善的印象，令大家更樂意幫助你。﹙Pinterest﹚

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