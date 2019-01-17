【新年催運】龍、蛇、馬、羊篇　時尚風水師教授衣着顏色建議

肖龍、蛇、馬、羊的打工仔，要在今年催旺自己的運勢，原來亦可從衣着穿搭顏色入手？80後的時尚玄學家Thierry﹙周亦彤﹚就為大家提供一些職場穿搭建議，希望助各位在今個豬花枝招展、大吉大利！

爸爸為玄學家周漢明，Thierry由爸爸帶入行已進入第8個年頭，與傳統的風水形象相比，Thierry走在一條新派潮流的道路上。﹙歐嘉樂攝﹚

爸爸為玄學家周漢明的Thierry，現已入行八年。與傳統的風水形象相比，Thierry走在一條新派潮流的道路上，因她覺得風水不一定老土，所以會以時裝及西方飾品融入其中，不少年輕一代及上班族都非常受樂。這次她會為各生肖提供一些職場催運穿搭建議供大家參考，希望新一年可以不同的造型迎接各項新挑戰。

Thierry指豬年為己亥年，「己是屬土，而亥則有水又有木，所以今年屬土的屬金行業會較為興旺，如陶瓷製品的生意、地產、金屬首飾設計等，這些行業都會有不錯的發展空間。」但這年有水有木，故Thierry指要特別留意水災及風雨的災難。

肖龍運勢：工作上得心應手

Thierry指肖龍者1今年運氣好，「上年屬龍沖太歲，會比較多轉變，今年則可以安定下來。在相對穩定的工作環境下，表現都會更得心應手，但凡事都要有耐性，不宜太急進。」

催旺穿搭：啡色、黃色﹙按圖了解﹚

啡色沉實不難carry。﹙Pinterest﹚

肖蛇運勢：多轉變

今年肖蛇者沖太歲，會比較多轉變，Thierry表示他們有機會轉工或調部門，「亦有機會自己想走，而衝動辭職。與同事和上司易有不和，可以多做紓緩心情的活動如瑜伽來化解。」

催旺穿搭：金色、銀色﹙按圖了解﹚

Thierry指金色及銀色的衣服可能比較難carry，故可以用金或銀的首飾或腰帶等配件代替。﹙Pinterest﹚

肖馬運勢：有貴人相助

Thierry指肖馬者的運勢不錯，會有貴人相助，並創出好成績，「發展平穩的一年，工作如意並做得挺開心。」

催旺穿搭：白色、銀色﹙按圖了解﹚

簡潔的穿搭，令人更集中又顯得專業。﹙Pinterest﹚

肖羊運勢：喜訊連連

屬羊者今年匯太歲，Thierry表示是很好的一年，「會有很多喜事出現，事業上亦會作出一些好決定。不停有好消息出現，所以要好好把握機會。」

催旺穿搭：黃色、杏色﹙按圖了解﹚

大地色系是近年的大熱，要找到這色系的衣服並不難。﹙Pinterest﹚

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