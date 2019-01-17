【新年催運】猴、雞、狗、豬篇　時尚風水師教授衣着顏色建議

肖猴、雞、犬、豬的打工仔，要在今年催旺自己的運勢，原來亦可從衣着穿搭顏色入手？80後的時尚玄學家Thierry﹙周亦彤﹚就為大家提供一些職場穿搭建議，希望助各位在今個豬花枝招展、大吉大利！

Thierry會以時裝及西方飾品融入風水，這次她會為各生肖提供一些職場催運穿搭建議。﹙歐嘉樂攝﹚

爸爸為玄學家周漢明的Thierry，現已入行八年。與傳統的風水形象相比，Thierry走在一條新派潮流的道路上，因她覺得風水不一定老土，所以會以時裝及西方飾品融入其中，不少年輕一代及上班族都非常受樂。這次她會為各生肖提供一些職場催運穿搭建議供大家參考，希望新一年可以不同的造型迎接各項新挑戰。

Thierry指豬年為己亥年，「己是屬土，而亥則有水又有木，所以今年屬土的屬金行業會較為興旺，如陶瓷製品的生意、地產、金屬首飾設計等，這些行業都會有不錯的發展空間。」但這年有水有木，故Thierry指要特別留意水災及風雨的災難。

肖猴運勢：工作多波折

屬猴者今年迎太歲，代表事業上會挺多波拆，Thierry指：「可能會有不少麻煩事，與同事和上司容易不和，而且多是非，是辛苦的一年。但只要做好本份，以平常心面對便可。」

催旺穿搭：紫色、淺紫色﹙按圖了解﹚

希望紫色可以助屬猴者減少一點事業上的波拆，並促進人緣運。﹙Pinterest﹚

肖雞運勢：工作忙碌

肖雞者今年受驛馬星影響，故工作偏向忙碌，Thierry表示：「他們今年需要東奔西跑，是挺辛苦的一年。然而，額外付出的努力所得到的成績會很理想。」

催旺穿搭：紅色、橙色﹙按圖了解﹚

若面衫不能穿得太浮誇，則可以考慮鞋或其他配件。﹙Pinterest﹚

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肖犬運勢：正能量回歸

屬犬者去年犯太歲，而今年年頭的負能量仍未消失，Thierry說：「起碼經過頭兩個月後，正能量便會慢慢回來。事業運理想，多加努力就會有好成績。」

催旺穿搭：黃色﹙按圖了解﹚

黃色能助大家提起幹勁。﹙Pinterest﹚

肖豬運勢：充滿未知之數

Thierry指屬豬者今年犯本命太歲，所以運程反覆，「要有心理準備在工作上不太如意，並充滿很多未知之數。然而，不打緊，可以多參與喜慶事來化解，如自己結婚、生仔或參與別人的婚禮。」她亦指，去旅行都是一個不錯的選擇。

催旺穿搭：橙色、粉紅色、黃色、紫色﹙按圖了解﹚

Thierry指屬豬者要穿得開心繽紛一點，不宜穿黑白灰等沉悶顏色。﹙Pinterest﹚

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