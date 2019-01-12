【職場熱話】試用期一再延長該留或走？　資深HR：畀着我都會走

不少公司都會為新入職員工設三個月試用期，如覺相關員工表現不似預期，或會選擇延長試用期再作評估。然而，有網民日前分享經歷，指公司以表現未如理想為由，兩度延長他的試用期，教他不知是該留還是走。 事主這番經歷引來其他網民熱烈討論，普遍都認為事主應及早離職，記者就此找來資深HR顧問分享意見，她的答案亦是一樣：走！

如因表現未如理想而遭到延長試用期，洩氣氣餒之餘，想必也要煩惱去向。（Getty/VCG）

日前有網民於網上討論區發起討論，指他自己於去年9月入職，至12月時老闆表示想再觀察他的工作表現，於是延長了他的試用期。至上星期老闆表示雖發現事主的表現有進步，但可惜仍未達要求，決定再度延長他的試用期。

如此安排，教事主產生兩個煩惱：首先是該去或留？另外，若選擇離職（或過不了試用期），日後在履職上又該如何解釋。他亦因不清楚在延長試用期的期間辭職，能否向獲得由公司發出的 reference letter 而感困惑。

事主分享被延長試用期感受（按圖了解）：

網友就因表現未如理想而試用期遭延長在網上討論區發問。（香港討論區截圖）

對此，網友紛紛呈上意見：大部分人都建議事主應盡早離職，而工作時間只得三個月就不用寫上CV了。此外，有人表示這是公司「搵人笨」的手段，有藉口不給雙糧及加人工，也有人指公司其實在「溫和的勸退」事主，因試用期會延長通常是源自於工作態度問題，亦有人認為事主主應該反省自己的工作表現。

網民就事主經歷發表意見（按圖了解）：

網民就事主試用期一再被延長發表意見。（香港討論區截圖）

+ 10 + 9 + 8

資深HR：走

作為資深HR顧問，恒生管理學院企管發展中心總監的郭美德Joanna建議事主最實際的做法肯定是走，「我自己都會咁做」，因為第二次不合格等於沒希望了。「考慮到資源時間，很少企業會給予員工第三次機會。除非該行業很難找人，而同事又還很有值得栽培的潛力和經驗，但這很少見。」她又補充：「第二次評核不合格還留在公司，這種第三次機會不免給外人，也給自己一種乞求機會回來的印象。將心比己，留下來也不會愉快，所以我會勸人走。」

Joanna還提醒，既然老闆給提出的理由是表現未達標，打工仔應該一定要和上司溝通，問清楚評核標準，「有數字的標準清晰易明，但沒數字的要求卻很難量度，因雙方的標準可以不一樣」，確保自己下次改進。但假如打工仔認為自己無法達標，或者能力與崗位要求不匹配的話，還是趁早另謀高就了。

見工提等於自掘墳墓

如果打工仔真的無法通過試用期，又不想把它放在CV上，見工時又要如何解釋這段真空期呢？「千萬不要提，也不要寫在CV上。」Joanna說，「見工時提起這段經驗是自掘墳墓，傻！三個月就當沒有搵工吧。」因為求職者如被查到曾因一個欠佳的理由離職，只會給未來僱主留下壞印象，而更改離職理由又是說謊，會引致同樣後果，所以別提最好。而數個月的空窗期「很小事」，很多人都不是一找就有工作。健康問題、照顧家人、旅行、就讀短期課程等解釋十分普遍，「除了工作假期之外，工作假期一年以上可以擴闊眼光，但僅僅數月的話，在保守的香港僱主眼中，只是玩樂，不太可靠穩定。」

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