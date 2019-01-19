【另類職業】揭開倫理悲劇　DNA親子鑑定師：朋友叫我婚姻破壞者

戴維是中國湖南長沙的一個DNA親子鑑定師，外號「婚姻破壞者」。工作11年來，共接觸近2萬個委托，檢測結果讓3000多個家庭走向崩潰的邊緣。戴維的辦公室堪稱「人性實驗室」，工作的最初幾年，他的三觀被不斷炸毀和重塑……有惡婆婆賣掉孫女，騙兒媳說孩子死了的；有一女共侍七夫，搞不清誰是孩子爸爸的；甚至有帶着一簇狗毛來做親子鑑定的……2016年，戴維開始將自己的經歷記錄下來，如今已有200萬字，寫成了三本書。 自述：戴維 編輯：倪楚嬌（一条）

可能有人會覺得我的工作充滿了八卦和負能量，但，被欺騙的人有權知道真相，我的工作就是一個照妖鏡。 親子鑑定師 戴維

親子鑑定師戴維（一条）

我是DNA親子鑑定師——「婚姻破壞者」

我叫戴維，朋友們都戲稱我爲「婚姻破壞者」。因爲我的工作非常特殊——DNA親子鑑定師。11年的時間裏，我一共經手了將近2萬個委托，其中「非親生」的概率在26%到28%之間。也就是說，有3000~4000多個家庭，因爲我的檢測結果，走向崩潰的邊緣。

我的母親本就是一個DNA親子鑑定師，但因爲這一行的故事不着我的面，把我已經寫了10萬字的武俠小說手稿撕成了碎片，從此我就自暴自棄了，索性放棄了夢想。聽着父母的安排，念了法醫專業，進入了DNA親子鑑定中心。初期是很不適應的，因爲這裏高濃度地聚集了人間不幸的事情，堪稱「人性實驗室」。

DNA親子鑑定中心取樣工具（一条）

從此，任何小說、電視劇的情節都吸引不了我。和我的生活比起來，再狗血的劇情都顯得很平淡。每次和朋友聚會，都會發展成「戴維講故事之夜」。但每次講完故事，都會被扔臭雞蛋：「你這又是編的吧！」只能說，生活的精彩程度遠超你的想像。 有惡婆婆賣掉孫女，騙兒媳說孩子死了的；有一女共侍七夫，搞不清誰是孩子爸爸的；有和不同膚色、教育程度的男性交往，只爲收集各種膚色的孩子的；有懷疑自己老婆和女閨蜜出軌，結果女閨蜜是雙性人的；有孩子被拐後，加入打拐團隊，陰差陽錯救了自己孩子的；有走散了60年，80歲才重新團圓的兩姐妹……

前幾年，我的三觀每天都在炸毀和重塑，現在，我都見怪不怪了。

DNA親子鑑定取樣過程（一条）

「有人提着刀來取鑑定結果」

客戶過來拿材料的時候，就是我們面對各項突發狀况的時候。爲了更好地安撫他們，我考了一個心理諮詢證書。這一行需要很强的心理素質和溝通能力。我們經常遇到很多隨身帶着刀的。如果檢查出來孩子不是他親生的，他就要自殺。其他鑑定中心遇到過，當事人情緒激動，直接把接待他的一個小姑娘捅傷了。所以我們現在全部都安裝了安檢門。進門前，必須把刀具交出來。

DNA檢驗意見書（一条）

「被騙的人，有權知道真相」

很多人會覺得我們這個行業很八卦，甚至缺德。我也曾一度質疑自己和這份工作。

那是一個將近50歲的男人，當他得知他養育了20多年的兒子不是他親生的時候。他在我們面前像瘋了一樣，使勁抓自己的頭髮，幾乎拔下了一半，頭皮都流血了。我真的從來沒有見過這麽狠的人，我們3個人沖上去攔他，才把他攔下來。那番場景直接讓我哭了出來。帶他來的朋友告訴我們，他在外面打工這麽多年，90%的錢全部寄回家給他老婆。自己省吃儉用，連穿的鞋都是破的，甚至做親子鑑定的錢都是朋友出的。就這樣，他老婆還出軌了。過了幾天聽說，他回到家就把妻子的腿打斷了，還上了新聞。

這件事情給我的觸動非常大。我覺得如果不給他做親子鑑定，他會不會過得好一點？也不至于犯罪了。但是後來我們領導跟我講了一句話，我一直記到現在：「被欺騙的人，有權知道真相。」既然他要來做鑑定，就說明他已經陷入懷疑的境地中了，而且是很重度的懷疑。如果我們不鑑定，他會一直煎熬下去。我們就像「照妖鏡」吧，幫他辨別出身邊的人是人是鬼。如果他早一些知道，就有早一些重來的機會。也是這樣的信念，讓我能一直做下來。

「被騙的人，有權知道真相」（Getty Images）

偵查老兵錢大爺

找上門的委托人裏，10個裏面有8個是男性。在我接觸過諸多的綠帽子事件中，錢大爺的故事讓我印象深刻。

錢大爺大概50歲，他娶了一個30多歲的女子做老婆，對方還帶來了一個十幾歲的跟前夫生的兒子。婚後，她又給錢大爺生了個孩子。 幾年過去了，錢大爺怎麽看怎麽覺得這孩子不是自己的，就找到了我們。鑑定下來，果然不是他親生的。「你說說可能是誰？」錢大爺和以往的一些委托人一樣，想讓我們幫他搞清楚這個問題。我們能做的，就是根據錢大爺的描述，比如妻子的性格、社交範圍、過去的經歷，來爲他找出一些「嫌疑人」，再通過DNA鑑定來核實。錢大爺的下一個舉動，至今都深深印在我的腦海裏——他從口袋裏掏出了一個小簿，裏面密密麻麻記載着妻子和各種男性的行踪，比如他們的單獨相處時間、地點、事由。比方說，某年某月某日幾點，某人找我妻子打麻將，兩人同時消失的時間是什麽時候，持續時間多久……後來才知道，錢大爺年輕時候當過偵察兵。

3個月的時間，他幾乎把妻子身邊的男人都查了次。（一条）

錢大爺鎖定了4~5個嫌疑人後，回家開始收集這些人的檢材。普通檢材的話就是血液、毛髮、口腔粘膜，這些提取DNA比較容易，收費也便宜。特殊檢材，如香口膠、指甲、精液、牙刷，杯子都是可以做的。DNA 鑑定結果顯示，這些人和錢大爺的孩子都沒有血緣關係。 錢大爺不死心，又弄來4~5個，但依然不是。3個月的時間，幾乎把妻子身邊的男人都查了次。

福爾摩斯說過：「當你排除了所有不可能之後，剩下的即便是再不可思議的事情，也是唯一的真相。」對於錢大爺而言，剩下的人裏只有一個人能懷疑了——妻子和前夫生的兒子。DNA報告證實了這一猜想——這是一個亂倫事件。但故事還沒完……他的妻子和兒子之間其實根本沒有血緣關係，他們兩個是私奔的情侶，在遇到錢大爺之後，妻子謊稱情人爲自己的兒子，一起靠錢大爺來養。最終錢大爺跟妻子離了婚，我們也給他所有的鑑定打了8折……

那個男的，以此爲要挾，强迫她跟他發生關係，否則就要告發她。發展到後面的話，他還找她要錢……（Getty Images）

不怒反笑的奇怪男子

當得知孩子不是自己親生的時候，一般男性都會發狂，即使不哭不撞墻，至少是滿臉痛苦。

但我們遇到過一個委托人，他非但不難過，還很高興，就像在路上撿到1萬塊錢一樣，興高采烈地就走了。我們就覺得很奇怪，我說這個人肯定有問題，但我們也不可能去問。 過了一段時間之後，有一個女的找上來，跟我們大吵大鬧的，要我們賠償她的精神損失，說要把我們告到法院去。

你猜發生什麼事？其實那個做鑑定的男的不是她的丈夫，而是她的同事。他取了女子小孩和丈夫的材料來做鑑定，證明了這個小孩不是她丈夫的。然後那個男的，以此爲要挾，强迫她跟他發生關係，否則就要告發她。發展到後面的話，他還找她要錢……

因爲這個事情，我們中心進行了反思，推出了「來做鑑定，必須出示證件」的規定，以防此類事件再次發生。但隱私DNA鑑定，本來就非常隱私，一般人都不願意留下個人信息。所以越來越多人選擇去別家做鑑定，導致生意一落千丈，這也是一件兩難的事情。

這個女孩未婚，智力發育不太正常，才十幾歲卻懷有身孕。警方懷疑，殺死她的凶手極有可能和孩子的父親有關，這就進入了我們的範疇。（Getty Images）

河中女屍

DNA鑑定中心，不僅有隱私鑑定，還有司法鑑定。上文所說的鑑定都屬前者，客戶不需要提供任何證件，我們只對檢材負責，得出的報告不具法律效應。後者，需要提供身份證，有一系列嚴格的規章制度，報告可作爲呈堂證供。

進入中心2年後，我被委派了第一個司法鑑定案子。警方帶着我們去停屍間取樣。一路上，我都覺得沒什麽好怕的。因爲我們做這一行，見過太多屍體了。什麽斷腿的、斷手的、甚至還有被大卡車壓成紙片一樣的，再恐怖的場面我都見過。但是我一走進停屍間，就感覺有點異樣，因爲氣味太難聞了，就是屍臭。帶我的楊姐對我講：「你在這裏能堅持一分鐘，就算通過。」 把裹屍布揭開的那個瞬間，我整個人都蒙了。她是一具女屍，水裏泡了一段時間，腫脹得完全不成人形，身上還有蛆不停地爬。肚子挺着，但根本不知道她是不是懷孕，因爲她的肚子已經脹起來了。我就像觸電了一樣，站在那裏半天不動，整個人已經傻了，完全不知道自己是誰，自己在這裏幹什麽，這是哪裏，我都不知道。

那，爲什麽要委托我們做親子鑑定呢？因爲這個女孩未婚，智力發育不太正常，才十幾歲卻懷有身孕。警方懷疑，殺死她的凶手極有可能和孩子的父親有關，這就進入了我們的範疇。

真的，做我們這一行，很難去相信「人之初，性本善」。（Getty Images）

警方一共給我們送了有7~8份檢材，來自於他們村子裏的二流子、十幾歲調皮的孩子、喪妻獨居的男子，但發現都不是。排查了很久，最後發現，原來孩子是女孩的三叔的。但是除了女孩子三叔之外，二叔、二叔的兩個兒子都跟這個女孩發生了關係，而且村裏至少有一半以上的男人都跟這個女孩發生過關係。

後來全村調查，一個一個問，最後調查出來的。女孩是留守兒童。父母在外工作，就把女兒托付給二叔撫養。三叔是一個好吃懶做的人，靠自己的大哥，也就是女孩的父母養着。後來女孩父母爲了給兒子操辦婚事，就停了給三叔的補給。三叔就萌生了這樣的念頭：「你憑什麽拿我的錢去給你兒子辦婚禮？那好，我就用你女兒來給我賺錢。」然後他就去收那些流浪漢、不懷好意的男人的錢，一次收10塊、20塊，甚至半瓶酒半包烟，就讓他們跟侄女發生關係，自己也參與其中。 但所有人都有不在場證明，警方最後認爲是女孩不小心滑到池塘裏了。但是歸根結底悲劇都是三叔造成。所以說「升米恩，斗米仇」，真是太無耻了。

這個事情之所以對我衝擊特別大，不僅僅是因爲那個畫面，更多的是整個案情，讓我懷疑人性。真的，做我們這一行，很難去相信「人之初，性本善」。

我的孩子不認我

除了「綠帽子系列」、破案之外，其他諸如：孩子走丟的，不確定找到的孩子是不是自己的；或者孩子已經很大了，需要上戶的；或是要做DNA身份證的……這些都需要做DNA親子鑑定。

之前遇到一個大姐，孩子在很小的時候失踪了，她非常自責，就加入了一個尋親團隊。團隊發展到後來，也會去打擊乞丐團夥。就是那種拐走小孩之後，把他們手腳打斷去乞討的團夥。

有一次在長沙，經綫人舉報，她留意起了一個父子乞丐團夥。團夥的主管是一個男的和身邊的一個小乞丐，還帶着幾個斷手斷腳的小孩。大姐就趕緊拍照、報案。等到警方把那些人抓回去之後，她才看清楚那個主管級別的小乞丐，居然跟她的另外一個小孩長得特別像。她就有預感，覺得這就是她自己的孩子。結果DNA一查，還真的就是她孩子。

從2016年開始，我將自己經歷過的故事寫成文字，目前正要出版第三本書。圖為戴維出版的兩本《DNA鑑定師手記》。（一条）

大乞丐後來交代，這個小孩確實就是他抱走的。因爲他看到其他有孩子的乞丐比他討得錢多，所以生了歹意。就這樣討着討着，討出感情來，把他當做自己的兒子養。後來爲了賺更多錢，大乞丐就繼續抓孩子，采生切割，小乞丐也參與其中。他們一起全國各地跑，直到跑到長沙來，給他母親發現。

我記得最清楚的就是，大姐在我們這邊做親子鑑定的時候，孩子很木然。大姐想抱他，這孩子一直在推，他說：「我不要你，我要我爸爸。」真的很凄慘，好不容易找到小孩，小孩不認可。真的，人生的悲歡離合太多了。

你寫的故事，就是我在經歷的

「你寫的故事，就是我在經歷的」

從2016年開始，我將自己經歷過的故事寫成文字，目前正要出版第三本書。自從高中的手稿被撕毀後，沒有想到自己會有重新寫作的一天。在經歷了女友出軌、父親病逝後，2016年的8月，我重新開始寫東西了。那時，我每天每天做噩夢，爲了麻痹自己找點事做，我就開始把這幾年的經歷發布在網上。我是在尋求別人的鼓勵「你寫得真好」，也想要耗盡自己的心力，每天寫到淩晨3點，就不會做噩夢了。

現在，經常有粉絲給我留言：「你寫的這個故事就是我在經歷的，我該怎麽辦？」他們會詢問我的意見。在現實中，他們可能很難找到出口，而我的身份讓他們心安。我會安慰他們：有很多人和你一樣在經歷這些。也提醒他們不要重蹈覆轍：出軌只有0次和N次的分別。甚至帶着已經走出來的朋友來現身說法。

「我當時真是傻到骨子裏了。」這是他們走出這段經歷後，經常對我說的一句話。這讓我覺得記錄這些故事是有意義的吧。

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