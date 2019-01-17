【新春職場】放富貴竹、銅錢太老土？　新晉風水師教你時尚催運

年輕一代或覺得風水玄學等同老土迷信，但要是將風水與時裝及西方元素結合，你又如何看待呢？80後新晉風水師Thierry﹙周亦彤﹚由當玄學家的爸爸周漢明帶入行，看她一身潮人打扮，實與一貫風水師的形象大有不同。 已當上風水師8年的她其實不只打扮破格，曾接受西方教育的她，更將時裝、設計及流行元素融入中國傳統的風水學中，嘗試一洗「風水是迷信老土」的形象，並吸納更多年輕人！這次她更會教大家幾招款辦公室催運擺位，並附十二生肖每月運勢圖供大家參考。

Thierry平日的穿着都很鮮艷醒目，她對時裝亦有自己的一套心得。﹙歐嘉樂攝﹚

採訪當日，記者來到Thierry的工作室，工作室各處都放了一些時尚的擺設，細問之下，才知每個擺設都有風水的作用，「獅頭是代表興旺；地球儀放文昌位可令人緣好。」然而，說到風水物品，記者頓時只想起婆婆家的古舊銅錢劍掛飾，所以相比眼前的，不禁內心讚嘆原來現時的風水物品都可以趕上潮流。Thierry亦笑說：「最多客人接受不了放銅錢在家，因為感覺與時代落差太大，所以我會建儀他們找一些銅造的圓形擺設，其實都有異曲同工之妙。」

設計加風水

於2010年在加拿大Sheridan College修畢插畫系畢業的Thierry，「之前有讀過Fine Art，畢業後回香港曾在設計公司工作，亦有試過教畫畫，但那兩、三年間總覺得力不從心，感覺做不到自己想做的事，不太開心。」於是那年23歲的她辭掉了工作，試着找其他出路之際，然後突然就有跟爸爸學風水的念頭，「雖自小對風水沒有太大感覺，但爸爸會在家擺風水陣。長大後，我覺得風水其實都是一門學問，如果加入設計元素亦未嘗不可，而且行內好像未有此結合，所以我想一試。」

Thierry笑言一開始學習真的覺得很難，「以前只看到風水的表面，但原來它是涉及很多計數算術，某程度上可以統計學的方式來理解它，然而我在數理上一向比較弱，所以初初學得有點吃力，需要多點練習才上手。」她坦言小時候都覺得風水等於老土和迷信，但在學習的過程中，卻覺得它可以與現代人的生活方式結合，所以希望以現代的潮流物品加以配合，並以打入年輕人的市場為目標。

Thierry工作室佈置：﹙按圖了解﹚

Thierry覺得入行多年，最大的困難是自己比一般風水師年輕，衣着又不傳統，加上女性的身份，因此很難去說服客人，「要用多幾倍努力去證明自己。」﹙歐嘉樂攝﹚

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父女同行 關係更親

爸爸周漢明對傳統玄學風水了解甚深，那他對Thierry在傳統上加上新元素又會否有意見呢？Thierry表示，爸爸是一個很開通的人，對於她想在風水中加入時裝及設計的元素都很接受，「因為有時他見客時，有些客人不喜歡傳統的風水物品，覺得太奇怪太傳統，例如金色的時鐘、富貴竹、古董花樽及銅錢等，最多人接受不了銅錢，好像回到古代一樣。」她笑說，這時爸爸就會將客戶轉介給她，「除了以銅造的圓形擺設取代銅錢外，富貴竹亦可以找向上生長的植物代替，以迎合客人的喜好。」

Thierry已入行第8年，她指由爸爸帶入行的好處多於壞處，「因為爸爸真的會將他所知的一切毫無保留地教我，所以我很放心，更會特別認真學習。另外，我倆亦因此會多了相處的時間，我覺得彼此間的關係都親密了。」Thierry入行頭兩、三年都是跟爸爸一起見客，然後慢慢有朋友介紹不同客戶，年齡層以25至30多歲為主，當中亦有不少外國客人，「我亦有與時裝品牌、化妝品牌及啤酒品牌合作，會在它們舉辦的活動中為嘉賓配襯催運服飾及設計活動物品等。」她希望日後可以令風水的形象更正面及現代，並推出自己品牌的風水物品。

將品味與風水佈陣結合的建議：﹙按圖了解﹚

Thierry的工作室中，擺了很多時尚又有品味的風水物品。地球儀及植物都可以有助文昌，令人緣更好，「放書房最好。」Thierry說。﹙歐嘉樂攝﹚

辦公室催運擺位

除了早前為各生肖提供豬年職場穿搭指南外，Thierry這次還會教各打工仔幾招款辦公室催運擺位。

向北文昌位：頭腦靈活

Thierry指今年豬年的文昌位向北，如果打工仔未能坐於辦公室中的北位，那在辦公桌向北的位置可以放4支富貴竹，「若覺得富貴竹太傳統，則可以挑選一些向上生長的植物，不過要留意，這些植物不可有刺、不可以是攀藤植物，而且葉要大塊及呈圓形。」她指，琴葉榕或尤加利葉都是不錯的選擇。

尤加利葉是向上生植物。放幾支代替富貴竹，更帶點簡約的文青氣息。﹙網上圖片﹚

花樽方面都很講究，Thierry指全職工作者要用實色的花樽，如有鳥的圖案在上為佳；而兼職工作者，則要用透明花樽。這可以令事業順利，打工仔的頭腦更靈活。Thierry補充：「在枱上不要放太多黑白灰的物品，可以選擇使用黃色及啡色的文件夾。」

中宮位：幸運星催好運

Thierry指中宮位有八白星，是最幸運的星，不論工作還是人緣上都有好的發展，「可以在工作枱的中間位置，放上紅色的物品。通常工作枱中間位都是放電腦的位置，所以可以在熒幕上貼上紅色的貼紙。」

她指若覺得紅色貼紙傳統又不美觀，可以貼上任何你喜歡的紅色poster或畫，或放一盞小燈，「燈要用黃燈。」

掛一張《紅雀特工》的電影poster亦可。﹙網上圖片﹚

防西南位病符星：減少腸胃病

現正流感高峰期，公司有很多沒公德心的同事都沒有戴口罩，要減少生病的機會可以怎樣做？Thierry表示，今年影響疾病的病符星在西南位，「這是最差的星，凶星，會影響腸胃的疾病。要避開它，就得放金碗或銅碗在工作桌的任何位置，或放一些散銀以化解。」Thierry提議，打工仔不用一定放傳統的金碗，不妨去時尚的家品店找一些自己喜歡的款式亦可。

避開病符星就得放金碗或銅碗在工作桌的任何位置，或放一些散銀以化解。﹙歐嘉樂攝﹚

除風水擺位外，Thierry亦為十二生肖在2019年的運勢作了簡單的運勢計算，方便打工仔適時留意自己的運程高低。

肖鼠、牛、虎、兔、龍、蛇每月運勢圖：﹙按圖了解﹚

2019年肖鼠職場運勢

肖馬、羊、猴、雞、狗、豬每月運勢圖（按圖了解）：

2019年肖馬職場運勢

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