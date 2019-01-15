【實用技巧】YouTube設時限、Gmail智能回覆　11招避免手機上癮

手機上癮者新一年想減輕倚賴手機的症狀，就要用手機去治療手機上癮吧！聽上去很矛盾，但其實這卻是Google在自家一系列服務、程式內置各種小功能，以幫助用家擺脫對手機的倚賴。 打工仔總不能完全脫離手機，但能用少一點，總有益身心。

帶最新Android 9系統的手機能夠運用各種功能減少倚賴手機的狀況。（資料圖片）

有多少人的新年願望是少用手機？請舉手。（記者舉手。）但多少人（覺得）做不到呢，這根本是妄想呢？請舉手。（記者再次舉手）

真的可能在短時間內改變多年的上網中毒惡習嗎？你不是唯一一個懷疑的人，就連科技巨頭Google也有同感，因此它便推出了一些小功能來幫助眾手機上癮者。差不多每位打工仔都會使用Google產品，包括Google Map、YouTube、Gmail及Android手機等等，這些工具都內置功能輔助用戶減少使用手機。

假如你的目標是減少使用手機的時間，以下是利用Google的 11 種堅持下去的小竅門。

你用Android手機……

1）只要你手上的Android機在運作Android 9，就會有一個Digital Wellbeing的Dashboard（儀表版）功能，上面顯示了每天你使用App的數據：解鎖了手機多少次、望住了螢幕多久、哪些App估用了你最多時間等等。

2）一旦你找出了哪些App浪費了最多時間，你就可以利用App Timer限制指定App的每日使用時間。達到使用時限後，該App當天就會被暫停。

3）Android 9還設有Wind-down功能，一到睡眠時間，盲能夠把手機自動設定至「勿擾模式」，畫面也會變成灰階顯示。

你看太多YouTube影片……

我們一不留神就會在Youtube上浪費過多時間，幸好它內置一些小功能提醒用戶勿過度沉迷。（Getty/VCG）

1）YouTuber看得多的人，都知道它多麼容易榨乾時間，一不留神就會影片接影片地看下去。YouTube App版設有Time Watched Profile（已觀看時間），讓用戶知道平均每天花費了多少時間。點擊帳號就要能到此功能。

2）YouTube App版還可以讓人設定一天的觀看時長。設定好時長後，YouTube的休息提示就會彈出，強迫影片停下來。

3）用戶還可以為YouTube App版設置靜音時間，那麼自定時間內YouTube所有通知都會以靜音顯示。

你使用各種Google服務……

Google各類應用程求都在AI下幫助用家自動化某些過程，節省時間，降低手機倚賴頻率。（Getty/VCG）

1）Google為Chrome瀏覽器用戶提供了一個名為「Mindful Break」的擴充功能。當中附有大量靜觀/冥想（mindfulness）tips及小小的呼吸練習。用戶還能藉此設定休息時間或進入全屏模式方便集中。

2）Gmail用家可以開啟「只限重要郵件」的通知功能，這會限制收到email通知的數量，用家得以集中處理重要郵件。

3）Gmail用戶還能做用智能回覆（Smart Reply）及智能撰寫（Smart Compose）兩個功能，節省寫email的時間：前者會為收到的電郵建議回覆字句，而後者則會根據用戶寫下的內容自動建議字句。

4）Google相片能夠給予相片自動歸檔建議，助用家無需手動刪除截圖、收據等無用的照片。

5）Google日曆內置設定目標功能，用家可以決定每星期想花費多少時間於目標上，然後程式會自動安排日程，方便用家行動。

（資料來源：Business Insider）

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