【花藝創業】情人節生意增4倍　前藝人曾建怡：曾接111枝玫瑰訂單

今年農曆新年與情人節只相隔一星期，在歲晚辦年貨買年花時，也記得預早為伴侶準備一束鮮花。曾參選過香港小姐的TVB前藝員Elaine﹙曾建怡﹚，於2014年約滿後便另覓事業出路，並於前年開設網上花店怡心花舍，以製作簡約浪漫風格的花藝闖出一條創業路。在今年，她更推出新年年花擺設及情人節花盒，將禮物與鮮花合二為一，讓顧客可向喜歡的人奉上真摰的心意。

Elaine擅長顏色配搭，示範的花藝作品都很漂亮。﹙歐嘉樂攝﹚

於2012年參選香港小姐的 Elaine 在比賽中雖沒獲名次，但及後還是加入了無綫電視當上演員，拍過《老表，你好hea！》、《八卦神探》及《 無雙譜》等劇集，然而無奈的是當時發揮機會不多，而且收入實在難以養活自己，因此她在2014年完約後便決心離巢。「我之後做過化妝品售貨員，又做過office工，但覺得不適合自己，壓力還大得令我甩頭髮！所以希望可以自己喜歡的興趣來創業。」

Elaine以往的演出經驗﹙按圖了解﹚：

在TVB期間，Elaine都曾主持過節目。﹙被訪者提供相片﹚

花王爸爸教種花

還好，在事業迷茫期裏，生活卻竟帶領她找到新的發展方向。她笑說：「我爸爸是做花王的，有時跟他逛街，他會跟我說：『這棵樹是我種的』。爸爸教會我很多種花的知識，例如如何分辨洋紫荊及宮粉羊蹄甲，花中有豆的是洋紫荊，沒有的豆的則是宮粉羊蹄甲，他也教我玫瑰放兩日就要洗及剪腳，不然就會起潺及出菌；蘭花則不可用太多水，要定時曬太陽才會生得好。」

Elaine花藝工作日常（按圖了解）：

Elaine每一製作花藝品時就特別認真。﹙歐嘉樂攝﹚

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有着花花草草的知識陪伴成長，加上在2016年與家人搬家後，因生活空間大了，所以Elaine便決定以插花來粉飾一番，及後更促成了她以花藝創業的契機，「雖然我因爸爸而對種花的知識略知一二，但花藝又是另一門學問，我要在正式上堂時，才學習到不同作品的結構、比例、配色及插花方式如三角式、半月式、直式等，我覺得很新鮮；我還學到插花的技巧，如紥花的過程不可以換手，只可以左手拿花，並由右手加花。」Elaine更試過去日本上花道堂以增廣見聞，「日式花藝着重簡潔形態，有時會用一隻很大的碟放一支花；歐洲的則喜歡用很多花配搭堆砌。」

Elaine不斷練習，並在磨練花藝的過程中認清了自己的興趣及未來的目標，於是她在2017年年中便辭去工作，開設為供客人預訂花藝作品的網上花店。

偏愛簡單自然風

Elaine說，其實人生不同的階段都需要花，而不同品種及顏色的花，都可以紀念一個人的心情和傳遞大家的心意。畢業、結婚、活動到葬禮，花都能表達難以言喻的感受，相信這亦是吸引Elaine學習花藝的原因之一。

她笑說：「我去年婚禮用的花球，都是我自己製作的，我用了皇帝花、皇后花、雪蓮及尤加利籽等花材，除了因為喻意吉祥及如意外，我當天穿的是彩褂皇，故不宜用太鮮艷顏色的花材，我選用的都是比較低調又能配合的色系。」Elaine喜歡用別人少用的花種，及堅持不用染色花，希望一切都簡單和自然。

Elaine的花藝作品（按圖了解）：

情人節的花盒製作，Elaine遲些還會舉行花盒工作坊﹙不提供香水禮物﹚，教導學員製作方法。﹙歐嘉樂攝﹚

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採訪當日，Elaine為記者示範了製作情人節花盒，她指情人節為全年的旺季：「情人節我的訂單會多4至5倍。我會按客人要求的花種及顏色作配搭，然後事先問客人所準想的禮物尺寸大小，再預留空間供他們放在花盒中間。收禮者一打開看到，一定很開心！」製作期間，Elaine還不時向記者介紹不同花種，如洋桔梗、美女櫻、銀葉菊及高麻等，同色系的花真的非常搭調。

Elaine指情人節客人最愛訂購的還是玫瑰，「紅玫瑰、粉紅玫瑰及香檳色玫瑰都是大熱之選，因為這些都是愛情、優雅及可愛的代表。如果客人想有特別一點的選擇，我會推介紫色的鬱金香、馬提蘭、小牡丹及繍球花。」即使不在情人節，Elaine都喜歡使用一些坊間比較少用的花種，例如雪蓮、皇帝、皇后、茶色的流沙玫瑰等，都是她喜歡用的款式，「我亦常用煙花草、九尾、狼尾及雪柳葉等，因為我很喜歡牠們下垂、彈彈下的自由形態。」Elaine指花束的售價由$250起，「試過情人節接過最大的訂單是有客人訂了111枝玫瑰，大約$4,000。」

Elaine今年亦嘗試提出新年的年花擺設，她選用了荷蘭百合、玫瑰、小百合、紅蘭、一葉蘭及帶有喜慶感覺的富貴籽製作，成品充滿節慶氣氛。﹙歐嘉樂攝﹚

以花伴客人走不同階段

網上花店現在愈開愈多，不過與別家店舖不同的是，Elaine堅持不會發售現成款式的花藝成品，「我每次都會先與客人溝通，並從他們的想法去製作，所以每個作品都是獨一無二並有其背後的故事。例如最近一次，有一位女生在自己的生日訂花送給她的媽媽，我起初以為是她是為慶祝媽媽生日，但原來她是想多謝媽媽在多年前的這天帶自己來到了這個世界。」這些小小的故事都讓Elaine很開心，她很慶幸自己能以花作媒介並參與在客人各種人生故事和難忘紀念之中。

她開業以來的第一單生意是奶奶朋友的生日枱花擺設，然後透過網上宣傳及人傳人的介紹，慢慢就多了生意，現時每月約接10至20單生意，每月約賺$10,000至$15,000，客人年齡層則為20至40歲，「都挺多回頭客呢！試過有客人訂完畢業花，再向我訂花球。」Elaine指每逢畢業季、情人節及母親節等節日便是旺季，情人節的生意最好，生意比平時多約5倍。她希望可以愈做愈好，「希望可以請到兼職幫我手！」

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