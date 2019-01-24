【新春職場】觀眾糖黐豆　更感寂寞凍　戲院經理：佳節聚會總缺席

農曆新年及情人節都是戲院的旺季，尤其新年期間很多商舖都休假，無所事事去看場戲成為家人及情侶們的消閒好活動。但當戲院員工的，看到觀眾一家大細、一對對情侶、樂也融融的前來，但自己卻要忙於帶位、掃地、賣爆谷、處理客人紛爭等，會頓感孤獨又可憐嗎？ 同為戲院經理的William和Kennie，分別在UA戲院工作了18個月及18年，一個不習慣喜樂相對下的孤單感，一個則享受假期上班的樂趣，若然是一樣得在節日假期上班的你，又會以怎樣的心態應對呢？

大時大節，看場戲是不少港人的消閒活動。﹙高仲明攝﹚

記者自身的工作時間都不太穩定，試過公眾假期上班，亦試過年三十晚追訪年宵攤檔營業實況到凌晨，所以對於William指初初不習慣大時大節上班，實在身深表認同。然而，如Kennie一樣學習調節心態，享受閒日的補假的寧靜，在紅日上班似乎又未見太難受。能否令自己上班開心，其實都很取決於自己的思考方式。不妨看看二人的分享，思考一下在假期上班的喜與憂。

CASE 1：別人歡樂 獨自落寞

「街裡愛人一對對，互送鮮花千杯不醉」，每在新年及情人節等普世歡騰的喜慶節日裏，大家總是三五成群或糖黐豆般開心甜蜜去看套電影，但對在戲院工作的職員來說，這些日子卻是全年內最忙碌的時段。

當問及新任戲院經理的William，看到客人幸福滿滿結伴看電影的光景，會否感到孤單寂寞凍，他笑說：「尤其聖誕節、新年及情人節，全中！初初真的覺得很不習慣，看到大家很開心看電影，自己卻返工返得如此辛苦，加上很多時與家人和朋友的聚會都去不到，他們因而有少許微言。我亦因為常常缺席大時大節的聚會而感到壓力。」

William對這種反差感的想法﹙按圖了解﹚：

Wiliiam指初初在UA工作，常常在假日都需要返工，因而出席不了很多家人和朋友的聚會。﹙高仲明攝﹚

改變心態 學習戲院營運

因漸感壓力，所以William指自己曾考慮過是否適合加入這行，亦有想過轉工。然而今年28歲的他，在外國修讀電影研究科目時，已明白自己非常喜歡看電影，所以一直都想從事與電影相關的工作，這個熱誠助他度過不少困難關口，「我一年多前加入UA的營運管理培訓生計劃，由院務工作開始做起，包括開場、散場、清潔、小賣部等工作，到管理層的工作如人手安排、營運工作、票務優惠條款知識等事項等都要清楚。營運一間戲院，我需要學習的事還有很多，所以打消了轉工的念頭。」他向家人解釋後，並在放假時多抽時間陪伴他們，亦漸漸得到諒解。

William自己的心態亦有一點調節，「我們採用輪班的工作時間，慢慢習慣節日返工後，覺得閒日放假其實都很不錯，因為比較少人，整個人都會輕鬆點。」他希望日後都能在戲院這一行業發展，「我覺得這行很有挑戰性，最近公司某些院線增設了視障及聽障人士使用的觀影設施，有些電影更有口述影像服務，我對此很有興趣，公司更支持我去學習口述影像。自己可以學習新技能之餘，希望日後可以協助客人有更好的觀影感受。」

CASE 2：街上人少 壓力少

與William不同，已有18年戲院工作經驗的Kennie表示，在大時大節上班實在不是一個問題，她笑說：「正呀！有那麼多人陪我一齊返工，其實會做得很開心！」身為經理的她，在這些節日旺季都會親自與同事在前線工作，如賣飛、帶位及處理客人問題，「與大家一同並肩作戰的感覺很好。」但當問到另一半及家人會否因她節日要上班而不習慣時，Kennie說：「家人及另一半都會體諒，雖節日要返工，但都會放工的，那麼抽上午或晚上的時間陪伴對方便可。」

Kennie坦言她很怕公眾假期時，街上處處都是人海的情況，「放假的銅鑼灣的很多人！但當放閒日或放節日補假時，整條街道的人都比較少，心情沒那麼崩緊。而且我有打拳的習慣，當閒日放假時，我會預約下午的課堂，學員比平時晚上課堂少，教練對學員的教學都會更集中！」她亦笑說，在假日上班時完全沒有孤獨的感覺，甚至還樂在其中，「因為去旅行更可以不用旺季去呢！」

Kennie給人樂觀的感受，應變力高，所以她覺得於節日上班很有挑戰性。﹙高仲明攝﹚

趣事為工作增添樂趣

Kennie平日的工作包括分配帶位、賣票及小食部的人手、處理放映及客人問題等，她說放映其間曾試過突然因機件故障而播不到片，「試過有聲音但沒畫面，我收到同事通知後，就會立即到院內向觀眾解釋，同時與放映室同事了解狀況，再向觀眾交待進展。回復正常就最好，若不，則會安排退票。」但Kennie指最難處理是客人間的紛爭，「我首先會找兩個男同事陪同，然後再入院內，將發生事端的兩方客人分開並帶離戲院，有時客人會激動得主動報警，我們則會通知商場職員協助處理，叫客人冷靜之餘，其實我們都需要保持冷靜。」

Kennie表示上述的情況比較考應變能力，但工作上亦有不少趣事，如早前有在戲院工作的台灣網民日前在Dcard討論區發文，指上班時曾遇到不同的客人買飛時亂講戲名，Kennie對此即表認同，她笑說：「笑點真的要高一點，有時要忍着笑。試過有客人將《五個小孩的校長》說成《五個校長的小孩》；又試過將《怪獸與牠們的產地》說成要看《哈利波特》；亦有些客人只會說出演員的名字，如要看甄子丹那套。所以我們要對上映中的電影很熟識，包括演員及大綱。」

對於日後的發展，Kennie希望可以帶領同事一同開心工作，「同時令戲院營運更暢順。」