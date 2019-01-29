【胸圍創業】3成女士胸部下垂　內衣設計師：曾見乳頭垂至下圍

不少女士會在歲晚添置新的內衣，好添新年運氣。 原本從事內衣設計工作的Jenny，在2017年底與幾個朋友一起開設度身訂造的內衣專門店Sher Brace，希望為香港女性設計最適合自己身型的胸圍。為此，她花近兩年時間搜集數百個港女的胸部數據，更投資六位數字進行研發。閱胸無數的她，分享香港女性胸部的主要特徵和問題。

Jenny與合作夥伴在2017年秋季開設Sher Brace，以度身訂造胸圍為賣點，所有客人度身時一定要裸上身，以看清胸部形態和問題。（鄧倩螢攝）

很多人笑指港女沒有身材，大多是「iPad胸」，Jenny表示，香港女性的胸部大小很難一概而論，因為有些人的胸部確是細小，但有人卻是下圍65cm，胸部卻好像「頭咁大」，不過，她指港女普遍較為瘦削，難似外國女生般的身材豐滿。對閱胸無數的她而言，身型比例比大小更重要，「每個人的身型不同，不應該用ABC cup去標籤女性，我們亦自設一個系統，胸圍沒有分cup，所有尺碼都是度身訂造，分得很細。」

Jenny指，副乳是港女常見問題之一，很多人亦誤以為纖瘦的人就沒有副乳，但其實瘦人有副乳的比例是比一般人更高，因為細罩杯胸圍的side panel（側仳）較窄，長時間戴着的話會令胸口中間的肉擠到腋下，形成副乳，「她們不一定沒有胸，只是脂肪沒有正確地在胸部上形成。」

開設Sher Brace前，Jenny花了近兩年時間，走遍港九新界搜集數百個香港女性的胸部數據，希望研發合適她們的胸圍。（鄧倩螢攝）

另一個常見問題則是胸部下垂，Jenny直言她事前未想過會有這麼多女性有這個問題，「平均每三個人就有一個，有些二十幾歲的女生，（下垂）情況更似是已到五、六十歲」，而曾有一個較嚴重的個案，該女士的乳頭更已下垂至下圍位置。她指，造成胸部下垂的原因有很多：

胸部下垂原因（按圖了解）：

1. 短時間內做過量運動（GettyImages/視覺中國）

不過，有胸部下垂問題的女士亦不用感到絕望，Jenny指胸型及大小是可以改變的，「沒有人說過了發育期就會停止生長。」她說，曾有一名顧客到了外國當交換生數個月，由於在異地「無啖好食」，因回港後胸部細了兩個碼，同時出現下垂，Jenny建議她在增磅時多吃富含蛋白質的食物，如豆類、海鮮等，以及每日為胸部按摩，刺激組織再生，令胸部更堅挺，「她不出半年便回復原狀了，本身胸部細的女生也有機會靠這些方法令胸部變大。」

Sher Brace自設一套系統，不以一般ABC罩杯計算，尺碼亦分得很細，Jenny指，「其實唔應該用咩cup去標籤女性，人人身型不同。大細不是最重要，反而是看夠不夠堅挺。」（鄧倩螢攝）

另外，大細胸問題亦困擾不少香港女性，Jenny表示其實人人都有大細胸問題，只是視乎情況有多嚴重，「最誇張可差幾個cup，補救方法就是在細的一邊落pad（墊），一個不夠就要用兩個，不過要真正收窄兩邊距離，都是要靠勤力按摩和穿適合的胸圍。」

Jenny認為，胸部堅挺與否，一半來自天生，一半來自後天。她慨嘆香港教育忽略女性保養胸部的知識，「很多女生十多歲發育時，着阿媽求祈在街市買的胸圍，影響胸型發展。我常常說，『你的bra如何，你的胸也必如何』，預防勝於治療是真的。」

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