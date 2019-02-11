【理想辦公室】怎麼樣的辦公室比較好？研究：要讓員工看起來很忙

講到辦公室，你會先想到什麼模樣呢？是所有同事都神龍見首不見尾的高隔板辦公室，還是有好處又讓人煩躁的開放式辦公室呢？

辦公室格局有最佳解嗎？

似乎每隔一陣子，總會出現「怎麼樣的辦公室比較好」的討論，試圖在保持隱私、增加工作效率、維持職場生氣中找到平衡，當然，類似的討論也不是我們獨有。從辦公室的演變來看，打從辦公室出現後，許多人都試圖找出「辦公室最佳解」——究竟，辦公室是怎麼演變成我們現在所熟悉的樣貌呢？

你喜歡怎麼樣的辦公室格局呢？（Gettyimages／視覺中國）

效率至上 辦公室即工廠

在 20世紀初期，講究效率、標準化泰勒主義(Taylorism)普遍瀰漫在社會中，這時的辦公室格局就像教室一樣，每個人的辦公桌面朝同一個方向，公司老闆則擁有一個位在辦公室角落、擁有兩扇窗戶的個人辦公室，讓他可以坐在位子上監督所有人的工作情況——就像工廠裡主管監督工人的情況一樣。

我們來美化辦公室

一直到 1950年代末期，受到歐洲興起的社會主義影響，辦公室興起「Burolandschaft」（德文，英譯office landscaping，即辦公室美化）的風潮。

1950年代末期興起了辦公室美化的風潮。（Gettyimages／視覺中國）

紛亂中自有條理的格局

為了鼓勵員工擁有更民主、自由的討論空間，整個辦公室變成按照部門分成不規則的區塊，每個區塊的辦公桌則依員工意願來配置，像是有些部門會把辦公桌圍成一圈、有的喜歡全部併在一起等，可以說是種「亂中有序」的配置。公司主管也會坐在一般的辦公室，讓討論事情變得更容易。

為了鼓勵員工擁有更民主、自由的討論空間，整個辦公室變成按照部門分成不規則的區塊，每個區塊的辦公桌則依員工意願來配置（Gettyimages／視覺中國）

「開放但保有隱私空間」

然而用不了幾年，人們就發現這種配置太過吵鬧、混亂，因此在 1968年，設計師Herman Miller便發想出「行動辦公室」(Action Office)的概念。

所謂「行動辦公室」是根據辦公室的需求使用相應的家具、辦公桌，藉此替員工隔絕出一定的隱私和寧靜，但是辦公室還是保持一定的開放空間——但這樣的情況並沒有持續太久。

2007年，Talk Show主持人Conan到Intel總部參觀，在 1:40可以看到被暱稱為「辦公室農場」的辦公室格局：

從追求彈性到辦公室農場

隨著時間經過，在空間、成本考量下，辦公室很快就變成每個人都有一個方正小空間的隔間辦公室，這種被暱稱為「辦公室農場」(Cube Farm)的格局在美國尤其普遍——如果回過頭來看，幾乎可以說人們又繞回了泰勒主義風格的辦公室格局。

這個問題沒有答案

當然，就像現在開放式辦公室又開始蔚為風氣，許多人也仍專注在如何建立更舒適的辦公環境，到底「怎麼樣的辦公室比較好」，這似乎永遠不會有正確答案。

到底哪一種辦公室好，其實沒有一定的答案。（Gettyimages／視覺中國）

改格局後 互動頻率降低

今年 7月，哈佛大學的組織行為學者Ethan Bernstein針對人們對辦公室格局改動後的行為進行研究，發現在變成開放式辦公室後，同事間的互動頻率從 6小時降至 2小時，使用email、傳訊app來訊的頻率則分別增加了 50％、67％。

要讓大家覺得我很忙

Ethan Bernstein推測到，這是因為在開放式的空間裡，同事間可以看到彼此正在做的事情，進而帶來無形的社交壓力，一名受訪者就表示，當時比起思考「我有沒有做好我的工作」，他更多時候都在想「我看起來有沒有像是很忙的樣子」。

人們對辦公室的喜好就像鐘擺一般，總是在開放—整齊之間擺盪。（Gettyimages／視覺中國）

但是如果太安靜的話......

另一方面，倫敦大學學院的建築教授Alexi Marmot指出，如果是像「辦公室農場」的格局，就會出現太過安靜的問題——但辦公室越是安靜，人們交談的頻率也會隨之降低，馬爾莫特說：「人們會只待在他們的電腦前工作，他們甚至不會想待在那裡。」

除了格局，戰場多多

這一切也反映出在開放舒適和追求隱私之間，似乎擁有難以劃定的界線。當然，除了格局設計以外，辦公室的冷氣溫度、食物可不可以擺在桌上、窗簾怎麼拉、電話音量的大小怎樣才好，也是許多人提到職場會討論到的話題，不過這些就是另外的戰場啦！

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】