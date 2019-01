【求職攻略】曾見8頁紙CV　履歷化妝師：不懂刪減是港人通病

過年後是打工仔辭職跳槽的好時機,要找到心儀好工,準備一份專業的CV(履歷表)必不可少。提供CV撰寫及美化服務的CV Pro創辦人Kath Cheung指,港人寫CV的通病,是不懂刪減資料,「覺得甚麼也要放進去,見過最誇張有八頁紙。」

Kath指,港人的CV大多格式簡單,內容流於平鋪直敍,「上網睇完sample(範例)就抄返啲格式,好似填空,似是職位申請表多過CV。」(VCG)

Kath表示,不少客人寫CV時不懂得如何突出自己的強項和特點,難以吸引僱主的目光,「更甚的是自己都唔知自己想點,又唔忍心刪走不必要的資料。」說到最棘手的個案,她說,曾有一名約四十歲的中年人,有一份八頁的CV,他做過十五份工作,平均一年多就轉一份工,「那時我翻看他的CV,發現揭極都有,會令僱主冇心機睇哂。」她認為,CV一至三頁都是合適的,兩頁最理想,如經理級別或工作經驗較多者寫三頁亦沒有問題,最重要是懂得整合精華部分。

Kath指,寫CV最重要是令「key info seen first」(一眼看到重點)。(GettyImages/VCG)

Kath續指,控制CV在三頁內,不要令僱主覺得你「死唔斷氣」,「諗下是不是二十年前的工作都要寫。一般而言,最近期的兩份工作會寫詳細一點,其他性質相同的工作崗位可以整合一起寫。另外,沒有value added(增值)的工作經驗亦可不寫。例如你找一份IT工作,沒有需要寫你十多年前做過接待員。」

至於剛畢業或只有兩三年工作經驗的求職者,他們的煩惱就不一樣,有些人甚至寫不滿一頁紙。Kath表示,曾有一名在英國讀書的香港男生,畢業後於當地找工作,不斷寄CV三四個月但完全沒有回音,其母致電她求助。Kath稱,該男生曾在兩間大公司當實習生,經驗好「省鏡」,但偏偏CV寫到好普通,完全不起眼。她修改其CV時,除了突出他的工作經驗外,又特別用幾行字簡介兩間公司,「外國人未必知間公司在香港有幾勁,他們看完便會在心裏加分。」改CV後約一兩星期,該男生後便獲得了面試機會。

Kath親自點評CV (個案一)

1. 名字字體應放大一點。2. 成績不突出可直接不寫,而且要保持一致。3. HKAL (Results: 1A2B) 4. HKCEE (Results: 4A)

1. 名字字體應放大一點; 2. 成績不突出可直接不寫,而且要保持一致; 3. HKAL (Results: 1A2B); 4. HKCEE (Results: 4A)。

4. 工作職責太籠統,可寫得仔細一點。如沒有特別,可加插工作貢獻及成果。

4. 工作職責太籠統,可寫得仔細一點。如沒有特別,可加插工作貢獻及成果。

5. 格式要一致,公司名行先,職位行後。6.日子寫錯。7. 如只做了一個月可以不列出。

5. 格式要一致,公司名行先,職位行後; 6.日子寫錯; 7. 如只做了一個月可以不列出。

8. 用Key Competencies 取代,亦要更詳盡交代,可以點列形式顯示,強調個人強項。另外,要列出Computer skills、Expected salary 及 Availability。整體而言,CV太沉悶及死板,不夠專業。

8. 用Key Competencies 取代,亦要更詳盡交代,可以點列形式顯示,強調個人強項。另外,要列出Computer skills、Expected salary 及 Availability。整體而言,CV太沉悶及死板,不夠專業。

Kath親自點評CV (個案二)

1. 改成Ada, Cheung Ming Yee。2. 本地申請不用加+852。3. 開首最好是Career Objective 或 Personal Summary。

1. 改成Ada, Cheung Ming Yee; 2. 本地申請不用加+852; 3. 開首最好是Career Objective 或 Personal Summary。

4. 可以整合一齊寫,便可一眼看到有升職。工作職責就著重寫Assistant Manager現時的工作內容。

4. 可以整合一齊寫,便可一眼看到有升職。工作職責就著重寫Assistant Manager現時的工作內容。

5. 時態(tense)要一致。6. 在學時期的短期或兼職工作可另開一個部分(Prior Experience)寫。

5. 時態(tense)要一致; 6. 在學時期的短期或兼職工作可另開一個部分(Prior Experience)寫。

7. 太大篇幅,要簡短一點。

7. 太大篇幅,要簡短一點。

沒有列出Expected Salary。整體而言介面太沉悶,似申請表格,難在眾多求職者中突圍而出。

沒有列出Expected Salary。整體而言介面太沉悶,似申請表格,難在眾多求職者中突圍而出。

求職信應精簡

除了CV,求職信(cover letter)亦相當重要。Kath表示,現時普遍做法會將cover letter置於電郵內容部分,CV則以附件形式插入。求職信的目的是讓僱主留下良好的第一印象,不應「又長又譖」,以150至200字左右為佳,而且內容不應與CV重覆。

Kath表示,求職信第一段須清楚交代申請職位,並表示對該項職位感興趣。第二段則可用三至四行介紹你現時工作最主要的職務。第三段是最重要的一段,點列三至四個你過往工作的貢獻,「例如你帶領部門超額完成了生意額、成功游說大公司合作一同舉辦活動等,盡量量化貢獻,令別人容易理解及衡量。最後一段則是結尾,再次表達你對職位的興趣、CV內有更多詳細資料,以及可隨時透過電話及電郵聯絡。

Kath提醒,求職者上網參考求職信範例時應小心,不要抄錯不符合個人身份的用語,「例如你只是一個初級職員,但寫please contact me at xxxxxxxx for more details,便會顯得不謙虛,其實即使是申請高級職位,最好都是表現出謙虛有禮的態度,例如寫It will be appreciated if you offer the opportunity to meet with you, I am available to contact at xxxxxxxx。」

Kath提醒,Cover Letter與CV內容盡量不應重複。(GettyImages/VCG)

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O