【求職攻略】曾見8頁紙CV　履歷化妝師：不懂刪減是港人通病

過年後是打工仔辭職跳槽的好時機，要找到心儀好工，準備一份專業的CV（履歷表）必不可少。提供CV撰寫及美化服務的CV Pro創辦人Kath Cheung指，港人寫CV的通病，是不懂刪減資料，「覺得甚麼也要放進去，見過最誇張有八頁紙。」

Kath指，港人的CV大多格式簡單，內容流於平鋪直敍，「上網睇完sample（範例）就抄返啲格式，好似填空，似是職位申請表多過CV。」（VCG）

Kath表示，不少客人寫CV時不懂得如何突出自己的強項和特點，難以吸引僱主的目光，「更甚的是自己都唔知自己想點，又唔忍心刪走不必要的資料。」說到最棘手的個案，她說，曾有一名約四十歲的中年人，有一份八頁的CV，他做過十五份工作，平均一年多就轉一份工，「那時我翻看他的CV，發現揭極都有，會令僱主冇心機睇哂。」她認為，CV一至三頁都是合適的，兩頁最理想，如經理級別或工作經驗較多者寫三頁亦沒有問題，最重要是懂得整合精華部分。

Kath指，寫CV最重要是令「key info seen first」（一眼看到重點）。（GettyImages/VCG）

Kath續指，控制CV在三頁內，不要令僱主覺得你「死唔斷氣」，「諗下是不是二十年前的工作都要寫。一般而言，最近期的兩份工作會寫詳細一點，其他性質相同的工作崗位可以整合一起寫。另外，沒有value added（增值）的工作經驗亦可不寫。例如你找一份IT工作，沒有需要寫你十多年前做過接待員。」

至於剛畢業或只有兩三年工作經驗的求職者，他們的煩惱就不一樣，有些人甚至寫不滿一頁紙。Kath表示，曾有一名在英國讀書的香港男生，畢業後於當地找工作，不斷寄CV三四個月但完全沒有回音，其母致電她求助。Kath稱，該男生曾在兩間大公司當實習生，經驗好「省鏡」，但偏偏CV寫到好普通，完全不起眼。她修改其CV時，除了突出他的工作經驗外，又特別用幾行字簡介兩間公司，「外國人未必知間公司在香港有幾勁，他們看完便會在心裏加分。」改CV後約一兩星期，該男生後便獲得了面試機會。

Kath親自點評CV （個案一）

1. 名字字體應放大一點。2. 成績不突出可直接不寫，而且要保持一致。3. HKAL (Results: 1A2B) 4. HKCEE (Results: 4A)

1. 名字字體應放大一點； 2. 成績不突出可直接不寫，而且要保持一致； 3. HKAL (Results: 1A2B)； 4. HKCEE (Results: 4A)。

4. 工作職責太籠統，可寫得仔細一點。如沒有特別，可加插工作貢獻及成果。

4. 工作職責太籠統，可寫得仔細一點。如沒有特別，可加插工作貢獻及成果。

5. 格式要一致，公司名行先，職位行後。6.日子寫錯。7. 如只做了一個月可以不列出。

5. 格式要一致，公司名行先，職位行後； 6.日子寫錯； 7. 如只做了一個月可以不列出。

8. 用Key Competencies 取代，亦要更詳盡交代，可以點列形式顯示，強調個人強項。另外，要列出Computer skills、Expected salary 及 Availability。整體而言，CV太沉悶及死板，不夠專業。

8. 用Key Competencies 取代，亦要更詳盡交代，可以點列形式顯示，強調個人強項。另外，要列出Computer skills、Expected salary 及 Availability。整體而言，CV太沉悶及死板，不夠專業。

Kath親自點評CV （個案二）

1. 改成Ada, Cheung Ming Yee。2. 本地申請不用加+852。3. 開首最好是Career Objective 或 Personal Summary。

1. 改成Ada, Cheung Ming Yee； 2. 本地申請不用加+852； 3. 開首最好是Career Objective 或 Personal Summary。

4. 可以整合一齊寫，便可一眼看到有升職。工作職責就著重寫Assistant Manager現時的工作內容。

4. 可以整合一齊寫，便可一眼看到有升職。工作職責就著重寫Assistant Manager現時的工作內容。

5. 時態（tense）要一致。6. 在學時期的短期或兼職工作可另開一個部分（Prior Experience）寫。

5. 時態（tense）要一致； 6. 在學時期的短期或兼職工作可另開一個部分（Prior Experience）寫。

7. 太大篇幅，要簡短一點。

7. 太大篇幅，要簡短一點。

沒有列出Expected Salary。整體而言介面太沉悶，似申請表格，難在眾多求職者中突圍而出。

沒有列出Expected Salary。整體而言介面太沉悶，似申請表格，難在眾多求職者中突圍而出。

求職信應精簡

除了CV，求職信（cover letter）亦相當重要。Kath表示，現時普遍做法會將cover letter置於電郵內容部分，CV則以附件形式插入。求職信的目的是讓僱主留下良好的第一印象，不應「又長又譖」，以150至200字左右為佳，而且內容不應與CV重覆。

Kath表示，求職信第一段須清楚交代申請職位，並表示對該項職位感興趣。第二段則可用三至四行介紹你現時工作最主要的職務。第三段是最重要的一段，點列三至四個你過往工作的貢獻，「例如你帶領部門超額完成了生意額、成功游說大公司合作一同舉辦活動等，盡量量化貢獻，令別人容易理解及衡量。最後一段則是結尾，再次表達你對職位的興趣、CV內有更多詳細資料，以及可隨時透過電話及電郵聯絡。

Kath提醒，求職者上網參考求職信範例時應小心，不要抄錯不符合個人身份的用語，「例如你只是一個初級職員，但寫please contact me at xxxxxxxx for more details，便會顯得不謙虛，其實即使是申請高級職位，最好都是表現出謙虛有禮的態度，例如寫It will be appreciated if you offer the opportunity to meet with you, I am available to contact at xxxxxxxx。」

Kath提醒，Cover Letter與CV內容盡量不應重複。（GettyImages/VCG）

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