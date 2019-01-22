【求職招聘】年頭想轉工　CV要突圍而出　獵頭：一定要寫成就！

雙糧花紅已袋穩，在職場上工作了數年，想轉換一下新環境或擺脫黑心公司的操控，要轉工就是年頭了！要好好把握機會，而第一步就是要寫好CV﹙履歷表﹚，讓人有個好印象，讓你去面試。這次我們準備了三個真實案例，由三位分別來自廣告業、I.T.業及傳媒行業的打工仔提供CV，再請來人力資源公司Robert Half的Division Director Hanson Chan來點評並給予實用的改善方案，由獵頭角度教你寫CV的焦點。

人力資源公司Robert Half的Division Director Hanson指：「CV一定要寫成就一欄！」﹙GettyImages/VCG﹚

更新你的CV是搵工的第一步，在社會工作了三至五年，更新CV時有甚麼事項要注意？長度真的要一頁紙內？有沒有相片比較好？要突圍而出，內容要包括甚麼呢？比起初初畢業，一眾畢業生的經歷大多不相上下，但已有數年工作經驗者，CV的焦點應該放在哪部分比較好？

CASE 1：廣告業 Kathy

Kathy在廣告界任職客戶經理數年，她希望在廣告界找不同崗位的工作。\

點圖放大Kathy的CV：

Hanson評語：Kathy的CV寫得不錯，格式清晰又簡潔。因為她有highlight自己過往合作過的客戶。新僱主會想知應徵者過往的服務對象，若新僱主一向做金融類客人，就會想找有與金融行業合作過的應徵者。

但我不建議Kathy在CV中加上自己的相片，因為樣貌條件是非常主觀的，有機會減少自己的面試機會，故不建議放相片。另外，她平均一年轉工一次，其實有點jumpy﹙經常轉工﹚。而她說想找不同崗位的工作，但她一直都是對客人的工作為主，若找back office﹙後勤﹚的工作，反而會難以習慣，因為可能需要一些相關的技能如會計等，所以可以考慮到不同類型的公司工作，接觸的客戶類型都會有所不同，可帶來新的挑戰。在CV上多hightlight過往一些與大客戶合作的經驗，並寫出自己負責的職位、職責、為公司爭取到多少客戶及這些客戶為公司帶來甚麼益處。

CASE 2：I.T業 李先生

李先生從事I.T行業6年，主要做網頁及程序設計工作，他希望找相同類型工作。

點圖放大李先生的CV：

Hanson評語：李先生的CV中有提及自己的專業技能，如HTML、CSS及Javascript等，因為專業行業有一套sofware language，所以一定要寫，而李先生所用的CV格式都算容易閱讀。

他亦有標注自己做過的project﹙項目﹚，但可以再詳細闡釋自己成功開發過甚麼程式、在項目中擔任甚麼角色、參與項目甚麼階段的工作、這項目的內容大綱是甚麼、對象又是哪些等。實不相瞞，其實不少公司的項目都有「爛尾」的機會，所以若李先生所參與的項目是成功完成的，則可以加多一句標示，並讓閱讀者知道他一年大約完成多少個項目。

CASE 3：傳媒業 文諾

從事傳媒行業5年多，想轉行並找公關工作。

點圖放大文諾的CV：

文諾的CV。

Hanson評語：相對於上述兩個個案，文諾的CV沒那麼清晰，因為太多CV的時間線和職位都會寫左邊。而他的職位簡述真的太簡短，若每一項都採用bullet point﹙點列﹚形式會更清晰。

文諾想轉行做公關工作，而公關工作着重人際關係，所以在個人成就上要highlight相關項目，例如過往曾與甚麼媒體、公關公司、廣告公司或明人合作過，一些訪問、影片或活動都可以，總之要特顯他個人的溝通及合作上的技能。

文諾與前兩者不同的是，他寫了expected salary﹙期望薪酬﹚，其實我不建議寫出來，因為這會減少自己見工的機會，但若真的想寫，那就加上「negotiable﹙可商議﹚」的字眼為佳。我建議大家可以寫current salary﹙現職薪酬﹚讓僱主參考。

CV要有4大部分

Hanson表示，常常有人問CV的長度怎樣才算合適，他指剛畢業的人，CV最好在一頁內，「至於工作了2至3年的打工仔，其實多於一頁都沒有問題，而CV的部分要包括以下4個部分，分別是職責、成就、技能及語言。」

按圖了解CV最基本的4個部分：

1.【職責】寫出你過往公司的名稱、職位、及負責的工作內容，按你想應徵的新工作而突出某些強項。﹙GettyImages/VCG﹚

Hanson補充：「CV上的每份工作最好都多過兩年以上才算合理，少過一年是危險的，給予人的印象不好。另外，升職要清楚寫出來，要讓閱讀者知道你在公司內有organic growth﹙內生增長或有機增長﹚，而非靠轉工而升職，這讓人看到你在公司的價值。」若在業內取得獎項亦需加設在CV上。

要加上Referrence Check（資歷查核﹚嗎？

Hanson指如非機構要求，可以到填表時才寫上資歷查核聯絡人，「但都有例外的情況，若你在該公司的上司是很有社會地位的人，行內人士一定會認識，那就可以主動加CV加上這一欄，前題是那位上司真的認識你，及熟知你的工作表現。而一般在資歷查核填寫的聯絡人，你一定要找個會替你說好話的人，不一定是你的直屬上司，可以是曾與你合作過的另一組上司。」

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