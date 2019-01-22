【求職招聘】CV發揮創意是好事？　HR點評真實案例：太花巧冇焦點

新一年新開始，別讓這只成為口號，你要去實行才行！在社會工作了數年，工作內容已經熟習，不斷流水式作業，毫無挑戰，想轉換工作環境，尋求新鮮感讓自己重啟對工作的熱誠？是時候了。這次我們準備了三個真實案例，由三位分別來自廣告業、I.T.業及傳媒行業的打工仔提供CV﹙履歷表﹚，再請來人力資源公司ManpowerGroup的大中華區高級副總裁徐玉珊小姐﹙Lancy﹚，以HR的角度解答大家CV上的疑難。

更新你的CV是搵工的第一步。﹙GettyImages/VCG﹚

上次以獵頭公司的角度為大家提供意見，那公司HR會比較喜歡甚麼的CV呢？哪些CV會有較高的面試機會？比起初初畢業，一眾畢業生的經歷大多不相上下，但已有數年工作經驗者，CV的焦點應該放在哪部分比較好？

CASE 1：廣告業Kathy

Kathy在廣告界任職客戶經理數年，她希望在廣告界找不同崗位的工作。

點圖放大Kathy的CV：

Lancy評語：求職者可以把一兩個為客戶項目詳細描述，如有為客戶解決困難或提升營業額等事項，也可以量化描述。

CASE 2：I.T業李先生

李先生從事I.T行業6年，主要做網頁及程序設計工作，他希望找相同類型工作。

點圖放大李先生的CV：

Lancy評語：求職者不宜把履歷表分兩邊，應分類由上至下寫好，字型和字體大小應統一。如希望找相同類型工作，建議在履歷表開首加上Summary，將自己的職涯經驗和願景寫下。

CASE 3：傳媒業文諾

從事傳媒行業5年多，想轉行並找公關工作。

點圖放大文諾的CV：

文諾的CV。

Lancy評語：這份履歷表過於花巧，運用的顏色讀者捉不到焦點，應該修改一下顏色和格式。另外，公關工作需要良好人際網絡，求職者可善用傳媒經驗，帶出自己的人際關係和溝通技巧，不止限於寫上基本工作描述。

撰寫CV的 Q&A

1.文職工作的CV要有甚麼元素？

Lancy指一般文職工作需要使用電腦整理資料和處理文件，她建議求職者在履歷表上寫上認識的電腦文書技能和語言，「例如MS Office、Mac、打字速度等，如有處理相關文件經驗，例如法律文件、政府文件等，應詳細列出。提供越多相關經驗資料，獲得面試機會便大大提高。」

2.花巧等於有創意？

創意媒體行業的CV近年愈來愈多花巧設計，這可以顯示自己的創意嗎？Lancy表示：「創意媒體行業講求創作，但求職時不一定由創作部門主管首先閱讀履歷表，若由HR或行政部門先篩選的話，一份簡潔樸實的履歷表最好不過，若有意提交自己的創作作品，可 以附件形式遞交Portfolio，例如設計圖、活動照片等。」她指因為僱主每日審閱不少履歷表，特別的設計雖然能令人有一刹清新的感覺，但若果欠詳細內容，僱主也未必考慮。故求職者應多花時間校對，並對自己的資歷加以說明。

CV太花俏，反而令人眼花繚亂。﹙GettyImages/VCG﹚

3.CV要有甚麼部分？

Lancy表示，一般HR或僱主閱讀CV時間有限，所以CV最多兩頁，只把最重要的資料寫下。

按圖了解CV需要包含的資訊：

1.【個人簡介Summary】﹙GettyImages/VCG﹚

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另外，Lancy亦提醒大家，如果招聘廣告沒有指明需要附上相片，則毋須主動提交相片。若想加上相片，必須用專業正式相片，生活照絕不適合用於求職履歷。

4.要讓CV突圍而出，可以有甚麼方法？

撰寫CV需用簡單point form列明，而不適宜用大量文字，Lancy指，求職者需要篩選最近的工作經驗和學歷，「例如已具工作多年全職經驗的求職者，不用再列出求學時期的兼職經驗了。」

她補充，一份出眾的履歷表，是容易讓HR看到工作年資外，更可以看出成就，「在履歷表內不妨量化地列出過去工作的項目，達成的目標等。求職者需要為每位僱主尺身訂造一份履歷表，寫出自己的技能和經驗如何配合招聘職位的要求。」

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