【職場熱話】Annual Dinner要着古裝？　網民：着得少布易上位

每年年尾到新一年的4月，都是公司Annual Dinner﹙周年晚宴﹚的旺季，不少大公司都會有大型晚宴，並設定主題和dress code﹙服裝指引﹚，希望同事配合並享受當中的氣氛。近日有網民在香港連登討論區上指公司Annual Dinner的主題是古裝，國家及甚麼年代都未有規定，於是他便以此發帖，希望可以集思廣益作為參考。

有網民提議穿最古代的亞當夏娃裝束。﹙網上圖片﹚

不少網民都認真給予意見，如建議扮慈禧太后、武則天、軍閥、原始人、日本武士及十字軍等，更有網民指，沒規定古裝有多遠古，那全祼加上一片樹葉便可，當中有很多熱心之士更附圖供參考，不限古今中外，選擇繁多，希望樓主找到一個合適自己的方案。

網民就樓主提出的問題，建議不少古裝的想法，按圖了解：

網民提議樓主穿一塊樹葉。﹙LIHKG連登討論區截圖﹚

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網民提出各國的古裝作參考，如Janice man 在《新天龍八步》演王語嫣造型。﹙網上圖片﹚

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Annual Dinner 注意事項

雖然公司給予一個主題，讓員工自由穿搭，但各員工其實都要按場地、在場人士及同組同事的類別而多加考慮，除非你想做全場觸目的一位，但如果如一般打工仔一樣想平平安安低調地度過Anuual Dinner的話，不妨就以下三方面多加考慮，才挑選當天出戰的服飾吧！

1.場地

要視乎公司Annual Dinner的舉行地點而決定裝束，公司舉行Anuual Dinner的熱門地點大多為酒樓和酒店，你要看看讓地點的裝潢，如果是非常高級及裝重的地方，那挑選的服裝則需要得體一點，那太少布令自己看起來有低俗的感覺。

2.上司高層

有些公司的Annual Dinner只是讓員工一起吃個自助餐，那就不用考慮太多，但大公司的Annual Dinner會有不少公司老闆和高層出席，雖然你覺得公司那麼多人，他們都未必認得同場的你，但若你的打裝特別另類、不切合主題或不裝重，太標奇立異的話，那你的身影應該會被烙印於高層們的記憶中，他們會知道你的部門，對你個人及整個部門的印象都可能會有質疑。相信你我都不想成為這樣的人吧？

3.同事

其實樓主不用太苦惱，公司定下主題和dress code，都是想員工之間有一種節日的連繫，所以可以事先與同組同事溝通，問問他們的意見，大家先夾夾全組大約的裝扮，當中可以增加同事間的話題和樂趣之餘，亦不會令自己overdressed﹙過份盛裝﹚或uberdressed﹙不得體﹚。

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