【情人節】拍拖創業搞攝影　日見24小時　戀愛心得：吵架有底線

情侶檔工作，默契當然較好，但也可能遇上公私衡突、缺乏私人休息時間及對到厭等的困擾。 創立With Moment，主打情侶攝影服務的90後情侶檔Ray和Phoebe坦言，曾試過把戀愛與工作「炒埋一碟」，為此而吵架或生不滿，還好最終仍可從彼此、朋友、客戶、拍拖及創業中獲得成長。最難得的是，即使拍拖已經四年，他們覺得這段關係仍是「成長中的幼苗」。

訪問當天Ray和Phoebe正好放假。「星期五放鬆，其他日子開工，平衡一下。最初常常『炒埋一碟』，但後來發現還是把愛情與事業分開為好。」（鄭子峰攝）

工作、私人時間點平衡？

90後情侶Ray和Phoebe偶然之下找到商機靈感，創立With Moment專門幫情侶攝影，女的現在負責行政、客戶溝通，男的就負責攝影及後期製作。21世紀的打工仔最喜歡說Work Life Balance，而情侶一起工作又該如何掌握Work Life Balance，如何在情侶及工作拍檔兩個身份之間作轉換及平衡呢？

訪問當天，Ray和Phoebe正好放假，然後也會到內地玩一轉，可看到的確會把公私時間分開。「我們星期五會放鬆，其他日子便開工，平衡一下。」對於情侶檔工作的第一個難關，Phoebe表示這是經過無數磨合與溝通才能做到的，「最初常常『炒埋一碟』，但後來發現還是把愛情與事業分開為好」。

Ray所拍攝的作品（按圖了解）：

With Moment攝影作品。（With Moment Instagram）

+ 4 + 3 + 2

公、私衝突

這對小情侶是典型的相反性格：Ray性急，喜歡一鼓作氣、即時處理事情，「做不完就會煩躁，為了保持開心就想快快完成」；Phoebe卻是典型的謹慎的慢性子，需要消化過才行動，「沒思考過好易出錯」。二人一熱一冷、一快一慢、一動一靜，而且在創業時，只拍了拖兩年，加上20歲出頭仍屬年輕，因此不免都會又將兩種拗撬「炒埋一碟」。

工作、戀愛總有衝突，有些人抗拒情侶檔工作，正因為害怕它會帶來雙重衝突，影響感情。Phoebe指，起初她會把情緒「收收埋埋」，「以前不會說出來，至積累到一定程度才爆發出來。那時不免會混淆了身份，會抱着『我是老細，你是員工』的心情來指責他。」火氣上來，自然混雜了指責對方作為男、女朋友如何未足夠等的說話。被問及例子時，Ray就說：「夾期最經典啦。」Phoebe無奈而寵愛地白了他一眼。Ray回憶：「客人詢問有沒有時間，我一看到一大串WhatsApp短訊就會頭暈，往往都say yes，偏偏Phoebe卻經常跟人家說要再三核實，來不及回覆。我不斷催促他，多說下去自然有矛盾。」

Phoebe說：「那時候太年輕，既不講，又未了解他性格，會覺得『為甚麼他說話好難聽』、『這樣也說得出口』。但時間久了，了解日深，磨合到，就會互相配合。 我們在朋友、客人之間吸收了好多。」（鄭子峰攝）

Ray指「炒埋一碟」、溝通不足都是人之常情， 但吵架還吵架，底線是不會把分手說出口，「無謂做些破壞關係的舉動」。現在人成長了，寬容了，「小事輕鬆處理，一笑置之，負面事可免則免」。性格相反也蛻變到互補了。

對到厭？ 愛笑、共同價值觀助保鮮

情侶檔一起工作的第三個難關是「對到厭」。Ray和Phoebe近乎24/7互相對着，卻並不害怕產生厭倦。自小看本土喜劇電影大，喜歡說笑的Ray沾沾自喜地開玩笑：「和我一齊，她沒厭倦過。」Phoebe讚同他愛笑的性格有助愛情保鮮，「他能感染到我，無聊事都會笑一通。」加上二人年紀、喜好接近，最喜歡做的是互接電影對白，都有助保持戀情溫度。但聽上去和情侶創業沒多大關係？

他們又補充：「不管拍拖還是創業，最重要的是兩人心態、價值觀一樣，例如我們都會很強調對人有禮貌，站在對方（客人、合作伙伴等）角度考慮，又常反思自己做得夠不夠，傾向往事物樂觀正面的方向看。」如此才能更了解對方所需、所要、所思、所想，保持生意、戀愛上步調一致。

愛笑有助愛情保鮮？但愛笑幽默的人一定懂得感受生活吧。他們表示：「我們自己影Selfie多，好少用到相機不多，影得太多會累，想放下感受生活，所以手機就足夠了。」（鄭子峰攝）

從事情侶攝影這門事業帶來一個額外好處：從客人身上學到拍拖秘訣。Ray笑指自己已學到如何哄女朋友：「之前我好懶，她嘴上說無所謂我會當真，但其實女仔總愛說反話，我現在會哄她。」Phoebe評價：「我可以做得再好一點，不過我其實已有很大進步。」Phoebe指的進步，就是自己從女客人學到對男方的體貼及細心。

用一句話總結一齊創業給二人關係所帶來的變化？「待人處事成熟了。」Ray說，「好似打機儲經驗值，戰鬥力上升。」（鄭子峰攝）

我眼中的你，你眼中的我

Ray和Phoebe是中學同學，參加遊學團時認識，現已拍拖四年。從第一印象到熟絡後的形象有甚麼變化呢？Ray指初時覺得Phoebe很斯文，不出聲，很冷酷，但至熟絡後才發現她只是慢熱又害羞。Phoebe對Ray的印象則一貫得多，訪問時Ray便搶着回答：「傻仔一個。」她就笑着補充：「幽默搞笑、多說話、嘈。」那雙方最欣賞彼此哪一點呢？Ray說：「她很冷靜用心」，而Phoebe則說：「Ray的人生態度樂觀，對自我、對人都很正面。」

對於一段關係來說，最重要的元素是甚麼？Phoebe說溝通，Ray講態度， Ray說：「你不能像個黑社會爛仔般說話，因態度影響了整件事的發展，決定了好壞的分支。第一印象很重要，幾秒鐘就決定了第一印象，要改變卻要很久。」然後Phoebe說：「但要肯說才有用。」說到底，兩者相輔相成，態度是基礎，溝通是行動，適用於創業、生意、拍拖一切事物上。

由傻仔到嘈，從Cool到慢熱，儘管兩人已經拍拖四年，但仍覺得這段關係仍未到開花結果的階段。「它是成長中的盆栽、待開花的幼苗。它有力量，但仍需要很多養份、栽培和經營來成熟。」（鄭子峰攝）

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