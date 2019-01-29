【辭職抉擇】垃圾規則、方向不清晰、沉悶　8大原因驅使員工離職

每個老闆都希望招聘和留住優秀的員工在公司工作，可是，在現實中，上司或老闆容易犯下錯誤，令員工逐漸失去對工作的興趣，產生離心。要留住最優秀的員工，必須避免犯下以下八個錯誤。

你上次離職是因為甚麼原因呢？（GettyImages/VCG）

人人都知道，人才是企業最寶貴的資產，可是，大部分公司都不懂得留住好員工的竅門。當公司做錯時，最好的員工會第一個離去，因為他們有最多選擇。美國高階主管領導顧問公司CEB一項調查發現，三分之一的優秀員工感到與僱主脫離關係，並正尋找新工作。

當優秀的員工決定離開公司，不一定是因為突然遇上不滿意或不公平的事，而是像溫水煮蛙，對工作的興趣逐漸消失。他們甚至會表現得很好，投入大量時間工作，為團隊貢獻，並在會議中提出見解。然而，他們處於一種持續的無聲狀態，可預見的後果就是脫離公司。

為了保留頂尖人才，公司和經理必須了解他們正在做的事情，並避免犯下以下八個令好員工離職的錯誤。

1. 【愚蠢的規則】 公司需要有規則，但堅持一些不必要的規則也會讓人發瘋，例如是極度嚴格的出勤記錄，抑或是繁複的請假程序等等，都會令員工感到非常煩厭，甚至覺得公司不信任員工。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：Ladders）

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