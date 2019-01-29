【辭職抉擇】工作沉悶、垃圾規則、方向模糊　8大原因令人離職！

新年前後，不少打工仔在事業上都另有打算，立心辭職轉工。有些上司、老闆以為，員工離開主因都是與薪酬待遇及晉升機會有關，但其實他們卻不知自己才是導致人才流失的關鍵問題。以下八個上司及公司管理層容易犯下的錯誤，不知有否加快你離職的決心？

你上次離職是因為甚麼原因呢？（GettyImages/VCG）

人人都知道，人才是企業最寶貴的資產，可是，大部分公司都不懂得留住好員工的竅門。當公司做錯時，最好的員工會第一個離去，因為他們有最多選擇。美國高階主管領導顧問公司CEB一項調查發現，三分之一的優秀員工感到與僱主脫離關係，並正尋找新工作。

當優秀的員工決定離開公司，不一定是因為突然遇上不滿意或不公平的事，而是像溫水煮蛙，對工作的興趣逐漸消失。他們甚至會表現得很好，投入大量時間工作，為團隊貢獻，並在會議中提出見解。然而，他們處於一種持續的無聲狀態，可預見的後果就是脫離公司。

以下八個企業與上司容易犯下的錯誤，是導致人才留失的原因，也是很多管理層會忽略的事情。

8個加速打工仔離職的原因（按圖了解）：

1. 【愚蠢的規則】 公司需要有規則，但堅持一些不必要的規則也會讓人發瘋，例如是極度嚴格的出勤記錄，抑或是繁複的請假程序等等，都會令員工感到非常煩厭，甚至覺得公司不信任員工。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：Ladders）

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