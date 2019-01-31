【離職潮】八個走三個　怎穩定軍心？　精明老闆一絕招挽留人才

不少打工仔都相信「魚唔過塘唔肥」。剛剛踏入2019年，收完雙糧，之後農曆新年又接開工利市。不少打工仔都蠢蠢欲動，打算拿完雙糧再拿開工利市之後便另謀高就，搵工跳槽。究竟這個如意算盤是否能打得響呢？今天半宅職薯想和大家分享一個在發生在中小企的故事，希望大家有所啟發。

不少打工仔都相信「魚唔過塘唔肥」，只望加人工加人工加人工！﹙GettyImages/VCG﹚

拿完雙糧及開工利市便連環辭工

話說有一間大約三十人的中小企，老闆一向不吝嗇開工利市，往往就是數千元以上，幾乎是一個普通小薯半個月的人工。公司其中有一個八人的專職團隊，其中有一位同事在新曆新年拿了雙糧，到農曆新年又拿了開工利市之後便遞上辭職信，打算搵工跳槽。這位同事的辭職令軍心士氣打開了一個缺口，結果引發連鎖效應，在之後的一個星期，同一團隊入面有另外兩位同事都遞上了辭職信。

八人工作只剩五人分擔

問題出來了，這個團隊的工作比較專門，一時間難以抽調其他部門的同事取代。剩下的五位同事要分擔原本八人團隊的工作，忙得透不過氣來。老闆眼見剩下的人因工作量過高，每日都要OT工作數小時，軍心再進一步動搖，於是想出了一招絕招去挽留人才。

辭工同事的人工由留下的同事攤分

有一天，老闆向這個團隊宣佈，在公司未聘請新同事以補充流失人手前，原本離職同事的人工將會按比例攤分給留下的同事。即是說，在這段時間，五個人工作卻出八個人的人工。老闆這招可謂雙贏：首先，留下每天OT的同事都因這突如其來的bonus感到意外驚喜，覺得付出有所回報；而且他們更加不願意走，因為一走，他的人工又會分給留下的人，心裏面會覺得不值。

他們更加不願意走，因為一走，他的人工又會分給留下的人，心裏面會覺得不值。﹙GettyImages/VCG﹚

辭職潮已過，升留低那個

結果留下的五個同事雖然在過後的兩、三個月都不斷OT工作，卻工作得十分起勁。老闆這招也成功買了幾個月的時間，讓他再招聘人才。幾個月之後，八人的團隊又再填滿，當中更有一個人獲得升職，以示對過去這幾個月艱苦付出的認同。

魚過塘也不一定會變肥

至於離開了公司那幾位同事呢？雖然大部分都在兩、三個月之內找到工作，但人工待遇卻不見得有明顯改善。因為新工作的老闆都洞悉到，拿完雙糧之後便立即辭工的員工，對於公司的忠誠度始終是未知之數，於是在開出聘用條件的時候都有所保留。

結語

半宅職薯認為，管理從來都是一門融合知識與藝術的學問。最有效率，最低內耗的團隊，從來不是十個人的團隊，出十個人的人工，做十個人的工作。而是十個人的團隊只請七個人，去做十個人的工作，卻出九個人的人工。從同事的角度，每個人都被委以重任更獲得高薪厚職；而從公司的角度，也減省了同事與同事之間互相交接的工序，工作效率更高的同時總體薪金開支也更少。

對於一些人力要求高的工作例如服務業、飲食業，十個人的團隊只請七個人一定會弄得手忙腳亂。﹙GettyImages/VCG﹚

當然，這種理想狀況並不是每一間公司都能夠做到的。對於一些人力要求高的工作例如服務業、飲食業，十個人的團隊只請七個人一定會弄得手忙腳亂；但對一些腦力要求高的寫字樓工作，則可以既減省整體開支又減省同事之間不必要的互相交接。無論對於希望努力賺錢的員工，以及要求辦事效率的老闆都是一件好事。

半宅職薯

18歲放棄香港大學取錄，踏入社會由低做起，同時兼讀至雙碩士後，方驀然感到進修有助職場上流只是一廂情願。極討厭辦公室政治，卻發現只有精於此道才能在職場生存。

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