【職場熱話】檢測頭髮　分析壓力指數　日大學望改善打工仔情緒

打工仔想說壓力大，有辦法科學地檢驗出個人壓力指數嗎？有，日本滋賀大學研究團隊日前宣佈開發出新技術，只需幾條頭髮，就可以簡單、快速檢測出「慢性壓力指數」。原因日本政府自2015年起，就規定公司必須為員工作出壓力評估。

需要驗頭髮來找出壓力指數嗎？看平時甩多少頭髮已經可以知道了。（Getty/VCG）

根據《日本放送協會》報導，研究團隊由該大學教育學部準教授大平洋子帶領。團隊表示，當人們感到壓力時，身體就會分泌一種荷爾蒙，而這類會在毛髮中停留，而使用團隊研發的藥水，可以出荷爾蒙濃度，借此分析壓力指數。

團隊又指出，人的頭髮大概每個月長1cm，所以只要找出每段頭髮的荷爾蒙濃度，就會可以分析到測試前以至數個月前的壓力指數，最長可以驗出半年以前的數值。他們認為這種新技術能夠更簡單、快捷地檢查並量化當地僱員的工作壓力。

日本政府於2017年宣傳Premium Friday，鼓勵打工仔提早放工，可惜成效不大。（Getty/VCG）

為甚麼要檢測並量化打工仔的壓力呢？原來自2015年起，日本政府為了預防職場抑鬱症，規定50人以上規模的公司必須對員工的人際關係和心理狀態進行壓力測試。而之前使用的唾液檢測壓力技術較容易受外在環境影響，已有頭髮檢測技術又需要幾十條頭髮才能進行。研究團隊相信新技術有益於診斷過程。

日本一直出名超長工時及工作壓力巨大，數年來發生過幾宗轟動國際的員工自殺或過勞死事件，包括2013年NHK記者佐戶未和心臟病發、2014廣告OL高橋茉莉抑鬱症自殺。日本政府對此推出各種改善政策，例如Premium Friday，不少私人企業也實行員工福利措施，然而成效不大。想實正減輕打工仔的工作量和壓力，還需從文化源頭下手，任重道遠。

說回這技術，加快診斷過程當然好事，但恐怕要面對一難題：打工仔壓力過大掉光頭髮，無「髮」可測。

（資料來源：日本放送協會）

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