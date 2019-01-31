【書法創業】經營FB吸納客戶、學生　90後男生：我拍文字動作片

按傳統習俗，家家戶戶每到農曆新年都會貼上寫有祝福字句的揮春，喻意全年好運，但放眼街上，發售手寫揮春的路邊攤檔已買少見少。 難道是書法敵不過時代洪流嗎？倒也不一定，因為不少人仍對手寫揮春情有獨鍾，而Facebook 專頁「畫字」創辦人，90後書法工作者洪文龍（阿龍）指現今流行的做法就是：網上訂閱，順豐到付！

跟以書法為業的阿龍見面，他就立刻跟記者強調：「千不要叫我做書法家」，皆因在書法傳統裏，能成「家」乃是極高榮譽，他自問在年資、地位與經驗都未配獲得這稱號。那他又怎樣稱呼自己的工作呢？他隨性地聳肩，一臉笑意地說：「寫字佬囉！」（吳鍾坤攝）

跟阿龍提起新年與書法的關係，他便指出，雖然現時市面上有各種印刷、立體、3D等揮春可選擇，但手寫揮春仍是有着不可取代的價值。阿龍表示：「揮春是人際交流的傳統元素啊！以前的揮春都由長輩寫給小輩，承載了動筆人對接收者或家庭的祝福，而可大量印刷的複製品，則無法傳達人家每次特地為你動筆的情感。」

在他眼中，揮春與眾多新年習俗一樣，都是家人相聚扣連在一起，充滿祝賀及人情味的意思，在路邊檔買手寫揮春，也是難得機會可與人家閒聊。只是，當這些攤檔都愈來愈少時，手寫揮春便成為僅有保留着一點人情味的東西。

阿龍所寫的揮春作品（按圖了解）：

為搞搞創意，也為迎合年輕一輩的喜好，阿龍會特意設計一些有趣的揮春寫法。（受訪者提供）

當書法配合科技

提起在路邊攤檔發售手寫揮春的代表人物，不少人會想起在上環擺檔，現年90多歲的「添叔」嚴鏡添。阿龍指，他的生意依然興旺：「因為他一輩子在街上寫揮春，已成為一個文化icon，人們幫襯他都是買他的堅持。」

這種充滿人情味的經營方式當然值得成為榜樣，只是阿龍與新一輩以書法為業的年輕人都知道，科技已改變了寫書法這行業的生態，「我們的年輕一輩都在搞網上服務，以『網上訂售，順豐到付』的方式出售書法作品。由實體變虛擬，自然會少了面對面的交流，這是有點可惜，但沒辦法，潮流就是這樣。」

阿龍指書法工作者缺少誘因擺檔收費寫揮春，「在網上，我的客人都認識我，他們也一直有追蹤我的專頁，但如出外，客人就變成了街上的路人，他們不認識我，街上又太多免費選擇，我憑什麼要他們付錢買我的字呢？」（吳鍾坤攝）

當然，除揮春外，在新年期間，大家亦能在利市封設計、宣傳橫額與logo等位置見到書法的存在，不過阿龍表示，科技的進步確實令他們這些「揸筆搵食」的人失去了一些工作機會。「在大眾目光中，書法是文字、字體的其中一種。以前，書法佔上字體設計一半以上，但現在的『餅』太多了，人人都可以下載、甚至自己設計美術字體及手寫體，當市場上有這麼多選擇時，又為何會找我們寫字呢？再差一點的說，科技發達，為什麼不直接Photoshop或複製王羲之的書法就算呢？我真的見過有些餅家會這樣做。」

不過阿龍倒非感氣餒，只是覺得既以書法為業，便要有更多創意才行：「書寫招牌等的工作仍會承接到的，但我得要為自己的作品加添風格及氣勢，也要多加入創作及設計元素，才能提高商業價值。」

說到打工仔最喜歡寫的字句，一定是「準時收工」。「十個有八個都寫準時收工。平時教班我派筆記給同學，個個第一次都寫準時收工。」他笑著說，「他們偶爾會笑着呻『準時收工好難寫』，我就回『寫和做都難』。」另一個最多人喜歡的就是「大吉大利」，因為最少筆畫。（吳鍾焯攝）

新派宣傳方法：開設社交平台

科技，的確改變了書法行業的工作生態，但如了解阿龍的創業故事，就知他其實在社交媒體上獲益不少。研習書法已有16年的他，是香港最早一群開設社交媒體專頁的人之一，而為吸納支持者，他選擇不寫那些古詞詩句，而是就一些社會時事與生活日常創作具共鳴的作品，至專頁關注人數增多了，才開始開辦書法班招收學生及與企業客戶合作以賺取收入。

沒有如添叔般擺設路邊攤檔，不代表阿龍便沒有支持者，反而是為着好好經營社交平台專頁，他更要如一個編輯般時刻構思不同的作品及題材，「要出什麼內容、要怎樣『食正』題材，統統都要經過掙扎，加上要在網上呈現書法的形式太豐富，單是拍片，就能令書法由平面創作加添具體的動態，擴闊了文字的玩法。例如，我在冰上寫字，然後拍下墨水隨冰融化的一刻，這令靜態的書法多了一分動態美。」，他幽默地補充：「我更特意為這些創作加了一個叫『文字動作片』的hashtag。」

阿龍書法作品（按圖了解）：

每一筆都認真看待

在日常日子，阿龍的主要收入，有一半以上都是來自在晚上開班教授書法，學生以大專生及打工仔為多，而在新年期間，他不太常製作手寫揮春發售，反是以接受企業委託開辦工作坊以賺取收入為多，「有些同行喜歡全力寫揮春，有些則會選擇承辦活動。我就喜歡接下公司的要求開辦書法班，每班15至20人。這些公司通常都願意在新年付出較高的價格搞活動，我每班都會有4位數字的收入。」

他笑言自己每到新年時就當了一位寫字機械人，工作量比平時多三分之一，而每天只會抽約半小時練字。不是工多藝熟嗎？半小時便足夠？他卻指，教班其實都是一種練習，「書法含蓄微妙，單是談及寫和教，兩者的感覺已不同。例如，在教班時要想辦法把一個字拆解及解說它的書寫方法，便等如重新體驗那個字多一遍，所以每在教班時，我覺得我的得着比學生還要多，教學相長是真的。」

邀請阿龍為打工仔寫下一句打氣話時，他便寫下一句：不求不勞而獲，只求努力有回報。他說：「曾有客人半開玩笑地說想我寫下不勞而獲，但我深感辛苦的做卻沒有回報的結果只會造成苦澀，所以還是寫下這句腳踏實地的期許吧！」（吳鍾焯攝）

阿龍這樣總結他對書法的感受：「橫直、提按、線條關連和變化每次都有分別，每一次都是挑戰。寫字其實是一種科學實驗，每一次都要修正及調整習慣，才有更好的表達效果」。的確，練習書法是需要一筆一筆認真的寫才行，打工仔的工作壓力如此大，書法正好是大家沉澱、安撫浮躁心情的方法。要是沒空提筆，也抽空看一下人家用心手寫的書法吧，細味每個人如何演繹同一個字，或是一橫一直如何寫下，說不定你的心也會隨之放鬆過來。

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