【公務員】食環署聘助理小販管理主任　月薪20k　須接受體能測試

新年後有計劃轉工的話，公務員會是可考慮選擇？食環署現正公開招聘助理小販管理主任，職位的學歷要求不高，只需DSE或會考成績合符資格及擁有3年工作經驗即可申請，起薪點約20k，不過需留意此職位是需要接受體能測試的。

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入職條件

食環署對助理小販管理主任一職的學歷要求不高，申請人只需在DSE或會考考獲三科第2級，同時亦具備三年工作經驗即可，而曾任執法人員或在紀律／輔助部隊工作及具備與市民接觸的經驗者更佳。另外，如申請人在DSE或會考獲五科第2級，就只需兩年工作經驗。

此外，申請人還要於DSE或CE的中、英文科考獲第2級或以上成績，以符合語文能力。最後，申請者需要通過一項體能測驗，以便評估執行執法任務的體能。

工作內容

既然職位名稱是助理小販管理主任，工作內容自然以管理小販為主，具體職責如下：

(a) 執行小販管理職務，包括作出拘捕、扣押和處置檢獲物品及小販擺賣工具、掃蕩小販、進行小販規管、重整及遷置工作、進行小販調查、出庭作供、擬備文件及記錄、在小販管理行動中督導一級工人、操作無線電器材，以及在分區／小販管理特遣隊控制中心、檢獲物品貯存室及小販處理中心值勤等； (b) 在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況； (c) 執行阻遏亂拋垃圾的職務，包括發出定額罰款通知書／表格1A； (d) 執行與店鋪非法擴展營業範圍有關的職務；及 (e) 執行訓練職務。

食環署助理小販管理主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

需留意一點，此職位必須遵守與工作有關的特別紀律守則、穿着制服、每周淨工作45小時（不包括用膳時間）、輪班當值及在正常辦公時間以外工作、在偏遠地區工作、接受與其職務有關的訓練，以及接受部門的調派和調職安排。

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月20,270元，最高可達28,725元。此職位的截止申請日期是2月15日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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