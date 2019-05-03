【職場穿搭】避穿長筒雨靴、半身長外套　5大雨天上班配搭宜忌

春季潮濕寒意不斷，氣溫時高時低，加上大風大雨，教打工仔難以適應。 小心身體免得着涼固然重要，但在雨天要怎樣打扮上班也是令人苦惱。以下是在雨天禦寒穿搭法則的五大Do's and Don'ts，打工仔不妨參考。

春夏季裏或有機會在上班期間遇上大雨，如穿得不合適，隨時濕足一整個早上。（資料圖片）

雨天裏，雨傘、雨褸當然是不可或缺的防水裝備，但對要趕忙上班的打工仔來說，穿搭得宜其實不僅可保持專業形象，更可減輕雨天造成的不便。

以下五項涵蓋衣飾的顏色、質料及單品建議，應能讓你不那麼討厭雨天來臨！

1. 衣服顏色、質料

Do：穿深色、質料硬挺、款式簡潔的衣服

Don’t：穿絲質等過於柔軟及淺色的衣服

即使會被雨褸遮住，上衣也應該是造型的一部分，畢竟打工仔會在室內活動。一件長袖透氣T恤或者薄身套頭毛衣可以為雨褸打底，令整體造型更有層次感。為什麼在雨天裏要盡量避免穿淺色及質地過於柔軟的衣服？因為前者容易曝露水漬污漬，後者會被風吹雨打至變形。

穿搭參考（按圖了解）：

1. 【Do】穿深淺、質料硬挺、款式簡潔的衣服。（Pinterest）

2. 褲子

Do：褲子以黑色為上，以免露出水漬、泥漬。質料方面則選擇輕身、易乾物料。款式最好是窄腳褲。

Don’t：穿又重又大的褲子

潮濕又大風時，窄腳褲是下半身的最佳選擇，因為它不會被風吹到變形，加上易乾特性，讓打工仔可避免全日濕透不乾的麻煩。相反，物科重、款式大的褲子會容易被淋濕及更容易「拖地」，如不幸沾染泥漬就更難快速乾透。

穿搭參考（按圖了解）：

2. 【Don’t】穿又重又大的褲子。（Pinterest）

3. 外套

Do：穿全身防水外套

Don’t：穿半身外套

為甚麼外套要全身長度呢？因為雨傘不能擋住所有雨水，大腿有時也會被水濺到。大腿或膝蓋長度的防水外套除了可以提供更多保護外，還形似風褸，有型、方便搭配。

穿搭參考（按圖了解）：

3.【Don’t】穿半身外套。（Pinterest）

4. 雨靴

Do：穿短筒雨靴

Don’t：穿長筒雨靴

傳統長筒雨靴顯得僵硬又笨重，橡膠材質也不透氣，令雨中步行更辛苦。相比之下，短筒雨靴能夠避免泥污水潰弄髒，也不會令腳部悶焗。

穿搭參考（按圖了解）：

4.【Don’t】穿長筒雨靴（Pinterest）

5. 防水單品

Do：帶功能最有效的配飾出門

Don’t：沒有帶任何防水防雨配飾就出街

功能強大的配飾會是打工仔的下雨天好朋友，例如，帶帽就可保持頭部乾爽和暖。雨傘不夠大，背囊被淋濕？那就換一個防水斜背包（即斜揹袋）。最重要的是，買一把夠堅固的雨傘。

穿搭參考（按圖了解）：

5. 【Do】帶功能最有效的配飾出門。（Pinterest）

（資料來源：綜合報道）

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