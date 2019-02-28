【海外職場．日本】老闆未走、追求完美　3大原因造就加班文化

進了新公司工作三個月的心得——原來工作可以這麼忙，現在稍微習慣了一點。第一個想分享當然是一個相關的話題——「加班」。這是常問的問題：「在日本工作是不是很常加班？」、「平常要工作到幾點？」 大家覺得日本生活什麼都好，但是就是擔心工時過長的問題。 文：Victor／Worklife in Japan

其實，是不是常加班，真的是要看公司。而且也不一定是外商就一定不用加班，日本公司就一定要加班；分別是在日本公司、瑞典公司跟法國公司。上班時間大概是：

日本公司：08:45-19:30 瑞典公司：09:20-18:00 法國公司：08:00-19:00

（大概會有人想問為什麼有瑞典公司不做，跑到去做那麼操勞的法國公司……只能說，一個工作好不好，不是只有依加班多寡而定的，自我安慰一下……）

因為產業不同、公司文化不同、個人工作分配不同，要不要加班實在不能一概而論，所以不一定來日本就一定要加班，也不一定進了日本公司就一定要加班。但是……「加班」還是日本的一個特有文化（還有台灣、香港……），因為在我待過的三家公司裡面，幾乎所有的日本人都比我晚下班，而且還晚很多，為什麼他們要加班到這麼晚呢？

前陣子日本經濟新聞整理出了加班的9種型態，當然工作多到非得加班不可的不說，其中有三種類型是在日本加班的經典類型（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

當然要再強調一次的是，並不是所有在日本的公司都有這種加班文化，近年來也有很多公司提倡「工作生活平衡」的概念，引進國外的一些人事制度。最近就有一個「具有日本特色」的人性化工作制度……

「伊藤忠商事」將從今年10月起，導入「早上加班制度」，公司晚上10點就關燈，不允許任何的加班。同時，把早上5點-9點的加班費，從原本的25%津貼提供到50%。早上還提供輕食給提早來公司上班的員工。用意是提高工作效率、讓有家庭、小孩的女性可以早點回家。

總而言之，想要來日本工作的人，其實不用擔心工時很長而不想來日本工作。因為並不是所有的公司都需要每天加班加到很晚的。而且，工作也不是只有「要不要加班」這個因素而已。重要的應該還是了解自己想要什麼，要加班的話，了解這個加班對自己的意義是什麼。本人也正在了解中，大家加油！

【本文獲「Worklife in Japan」授權轉載。】

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