【職場熱話】醫療、IT業易有婚外情？　調查列13個外遇高危職業！

還有兩天便到情人節，有另一半的打工仔是否已計劃好當晚的節目？如果伴侶遲遲未答應與你約會，或是用諸多奇怪的藉口推辭邀約，你可能要小心。有外國婚外情網站進行調查，發現有13個工種的男女出軌比例高於其他工種。

不少打工仔抵擋不住花花世界，背叛另一半，在交友網站尋歡。(GettyImages/VCG)

臭名昭著 （但有些人卻很欣賞）的婚外情約會網站Ashley Madison，早前對旗下會員的基本職業狀況進行調查，看看哪些行業的打工仔最喜歡使用他們的服務，並按相關數據列出排名，結果發現有13個行業的人較易出現婚外情或外遇。

出軌職業排行榜（按圖了解）：

13. 【政治】只有1％的女性會員從事政治工作；不到1％的男性會員承認自己投身政治領域。（GettyImages/VCG）

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